Potápanie: Najlákavejší, ale najstrašidelnejší extrémny šport?

Zo zoznamu 20 „extrémnych športov“ je potápanie tým, ktorý by ľudia najradšej vyskúšali, no nerobia to – pretože sa obávajú nielen rizík, ale aj toho, že sa prejavia.

To je záver prieskumu medzi 2,000 XNUMX dospelými v Spojenom kráľovstve, ktorý uskutočnila cyklistická športová spoločnosť Endura, súčasť Pentland Brands. Najbližší konkurenti potápania na zozname športov, ktorí chcú ľudia vyskúšať, ale cítia sa obmedzovaní odberom vzoriek, sú parašutizmus, surfovanie, paragliding a jazda na koni. Hlavná obava Endury, horská cyklistika, leží ďalej v zozname.

V prieskume, ktorý by mohol byť hodný povšimnutia pre školiace agentúry, 52 % respondentov priznalo, že sú slabí pri vytláčaní sa zo svojej zóny pohodlia.

Jeden z troch povedal, že sa bojí dostať sa do nového športu, pretože sa nechce zahanbiť, zatiaľ čo až štyria z 10 veria, že sú „príliš starí“ na to, aby boli začiatočníkmi.

Viac ako tretina (35 %) uviedla, že obavy z ubližovania sa postavili do cesty skúšaniu čohokoľvek nového a vzrušujúceho. To viedlo k tomu, že štyria z 10 si želali, aby si zachovali prístup „bez strachu“ svojich mladších ja, ale cítili, že ich sociálna úzkosť okolo skúšania nových vecí sa s pribúdajúcim vekom zhoršila.

Približne 31 % sa domnieva, že najjednoduchšie je vyskúšať si nový šport pre osoby mladšie ako 18 rokov, pričom 34 % rodičov tvrdí, že ich deti sú ochotnejšie riskovať, než boli ony.

Ostatné športy boli uvedené v zostupnom poradí ako horolezectvo, snowboarding, závesné lietanie, plachtenie, windsurfing, rafting na divokej vode, jazda na horskom bicykli, bojové umenia, motokros, beh na lyžiach, skateboard, ľadový surf, lezenie na ľade, bouldering a BASE-jumping.

Nedostatočná znalosť toho, o čo ide, by mohla vysvetliť umiestnenie niektorých nižších položiek – a prečo nie je zastúpená zábava, akou je napríklad freediving. A vplyv relatívnych nákladov športu sa v zisteniach neodráža.

„Dôvod skúšania niečoho nového môže byť taký skľučujúci, že je často zakorenený v sociálnej úzkosti – v obavách, že nezapadneme, chýba ti správna výbava, cítiš sa príliš starý alebo neskúsený,“ povedal hlavný psychológ NHS Dr Abdi Mohamed.

„Tieto úzkosti môžu vytvárať významné prekážky, ktoré sťažujú jednotlivcom urobiť prvý krok k novým skúsenostiam. Osvojením si pozitívneho myslenia možno výrazne znížiť pocity nedostatočnosti a pochybností o sebe.

„Prekonanie strachu z neznámeho je kritickým krokom pri budovaní sebadôvery a umožňuje jednotlivcom prijať nové výzvy s pocitom spolupatričnosti. Táto cesta nielenže podporuje osobný rast, ale otvára aj dvere plnšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu.“

