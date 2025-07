Potápanie: Priemysel s hodnotou 20 miliárd dolárov

at 10: 35 am

Rozsah príjmov z rekreačného potápania bol po prvýkrát kvantifikovaný v medzinárodnej štúdii – a autori tvrdia, že horná hranica viac ako 20 miliárd amerických dolárov (približne 15 miliárd libier) poskytuje výrazný ekonomický stimul pre ochranu morí.

Štúdia tiež odhalila, koľko potápania sa v súčasnosti odohráva v chránených morských oblastiach (MPA) – a koľko profesionálnych potápačov pochádza z krajín, v ktorých pracujú.

Potápanie každoročne prispieva do globálnej ekonomiky sumou 8.5 až 20.4 miliardy dolárov, hovorí morský biológ Octavio Aburto-Oropeza zo Scrippsovho oceánografického inštitútu Kalifornskej univerzity v San Diegu, ktorý je spoluautorom štúdie. Odhaduje sa, že táto činnosť podporuje až 124,000 170 pracovných miest v XNUMX krajinách.

Nová štúdia, ktorá údajne poskytuje prvý komplexný odhad celosvetového ekonomického vplyvu potápačského priemyslu, je súčasťou... Atlas Aquaticasa Dekáda oceánov OSN projekt pod vedením Aburto-Oropezy. Dúfa, že zistenia pomôžu zorganizovať sektor, aby mal väčší politický hlas v oblasti ochrany prírody.

Autori tvrdia, že hoci je cestovný ruch založený na oceáne už uznávaný ako ekonomická sila, špecifický prínos potápania nebol predtým v celosvetovom meradle preskúmaný. Toto opomenutie sťažilo zástancom ochrany oceánov uvádzať ekonomické výhody potápania.

„Môžete sa plaviť alebo surfovať nad mŕtvym oceánom, ale potápači si všimnú, ak tam nie sú žiadne ryby – je to v skutočnosti aktivita, ktorá závisí od zdravia systému,“ zdôrazňuje spoluautor štúdie Fabio Favoretto, koordinátor Atlas Aquatica a postdoktorandský výskumník na Scripps. „To je pozitívne pre ochranu prírody, pretože to robí z potápačov spojencov.“

Potápanie v chránených morských oblastiach

Zvýšená ochrana oceánov môže zvýšiť príjmy z potápania prilákaním väčšieho počtu potápačov ochotných platiť vyššie ceny za stretnutie s rozmanitejším a početnejším morským životom, ktorý umožňujú ochranné opatrenia, ako ukázal predchádzajúci výskum. Preferenciu potápačov voči chráneným morským územiam podporujú aj údaje, ktoré ukazujú, že približne 70 % všetkých ponorov do mora sa odohráva v týchto oblastiach.

V roku 2021 Aburto-Oropeza a jeho kolegovia publikovali štúdiu, ktorá zistila, že potápačská turistika v Mexiku generuje ročne 725 miliónov dolárov – takmer toľko ako celý rybársky priemysel v krajine.

Výskumníci rozšírili túto myšlienku o preskúmanie príjmov na globálnej úrovni a pre novú štúdiu zostavili zoznam viac ako 11,500 170 prevádzkovateľov potápačských služieb v XNUMX krajinách, pričom použili údaje z Google Maps a agentúry pre výcvik potápačov PADI a overili databázu s miestnymi expertmi. on-line Prieskum následne zhromaždil odpovede od 425 podnikov z 81 krajín.

Andrés Cisneros-Montemayor z Univerzity Simona Frasera v Kanade viedol ekonomickú analýzu a na základe týchto odpovedí vypočítal množstvo peňazí vynaložených priamo na potápačské aktivity, ako aj nepriame výdavky, ako sú hotely, strava a doprava, ktoré ročne vynakladá 9 až 14 miliónov rekreačných potápačov na celom svete.

Na extrapoláciu globálneho ekonomického dopadu sa použilo štatistické modelovanie. Ukázalo sa, že priame výdavky na potápačské aktivity generujú ročne 900 miliónov až 3.2 miliardy dolárov, pričom suma 20.4 miliardy dolárov zahŕňa nepriame výdavky.

Štúdia tiež odhalila, že 80 % zamestnancov v potápačskom priemysle sú miestni alebo štátni obyvatelia a že prevádzkovatelia potápačov majú hlboké obavy z degradácie životného prostredia. Väčšina z nich hlásila negatívne zmeny na potápačských lokalitách, ktoré navštívili za posledné desaťročie.

Prirodzení spojenci

„Na rozdiel od masového cestovného ruchu, ktorý môže poškodiť miestne komunity a morské prostredie, môže byť potápačský cestovný ruch, ak je dobre riadený, ekonomicky životaschopný, sociálne spravodlivý a environmentálne udržateľný,“ hovorí Anna Schuhbauerová, hlavná autorka štúdie a vedkyňa v oblasti rybárstva na University of British Columbia.

„Potápači, ktorí majú osobný záujem o zdravé ekosystémy a bohatý morský život, sú prirodzenými spojencami v úsilí o ochranu prírody.“

Výskumníci teraz odporúčajú štandardizáciu monitorovacích systémov v celom odvetví, formálne zapojenie potápačov do rozhodnutí o manažmente morí a uznanie ekoturizmu ako ústrednej zložky udržateľných oceánskych alebo „modrých“ ekonomík.

Taktiež podporujú úsilie prevádzkovateľov potápačských služieb organizovať sa do družstiev s jednotným politickým hlasom prostredníctvom iniciatívy Atlas Aquatica, ktorá už podporuje pilotné projekty v Mexiku a Taliansku.

Výskumu sa zúčastnili aj výskumníci z James Cook University (Austrália), Marisol Plascencia de La Cruz of Centro (Mexiko), National Geographic Society, North-West University (Južná Afrika), Ørsted (Dánsko), UC Santa Barbara, University of Pretoria (Južná Afrika) a University of Washington. študovať, ktorý bol práve publikovaný v časopise Udržateľnosť bunkových správ.

