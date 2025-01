Vydanie Scuba Diver č. 93 už vyšlo!

Kliknite tu pre Vydanie Scuba Diver 93

Za prečítanie najnovších informácií sa teraz platí malý mesačný poplatok digitálne Potápač časopis, no na registráciu najnovšieho máme 30-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu digitálne otázka.

Prípadne si môžete prečítať digitálne časopisy z otázka 92 a predchádzajúce zdarma len pri návšteve webové stránky.

Alebo choďte do potápačského obchodu a vyzdvihnite si a vytlačiť kopírovať zadarmo.

Prehľad správ

Spúšťacia kampaň Fathoms Free na záchranu ikonickej cornwallskej potápačskej lode Stingray, DiveLogs odhaľuje svoj online potápačský denník ďalšej úrovne, nové liveaboardy v Komodo a na Maldivách, Alex Mustard bol vymenovaný za nového prezidenta BSoUP a zomrel Hal Watts.

Otázky a odpovede DAN Europe Medical

Tím Divers Alert Network diskutuje o téme plaveckého ucha a potápania s herpesom.

Maledivy, druhá časť

Stuart Philpott pokračuje vo svojich výletoch po ostrovoch okolo Maldív, tentoraz sa zastaví na „ostrove potápačov“ Vilamendhoo.

Otázky a odpovede s Yanou Stashkevich

Rozprávame sa so skúsenou technickou CCR, jaskyniarskou, banskou a vrakovou potápačkou Yanou Stashkevich a pýtame sa jej na fotografovanie hlbokých vrakov, streľbu v baniach/jaskyniach a expedíciu.

Vanuatu

Redaktor Scuba Diver Austrálie a Nového Zélandu Adrian Stacey zisťuje, že ostrov Espiritu Santo môže potápačskému bratstvu ponúknuť oveľa viac než svetoznámy vrak prezidenta SS Coolidge.

Škótsko

Ross McLaren neúmyselne urobil fotografiu zachytávajúcu morský život v interakcii s odpadom vyrobeným človekom, a to ho postavilo na cestu, ktorá ho viedla k tomu, že sa na prostredie okolo svojich námorných predmetov pozeral v inom svetle.

Horčicová majstrovská trieda

Alex Mustard ponúka niekoľko múdrych rád pre tých, ktorí chcú zadať svoje obrázky

do fotografických súťaží.

Divers Alert Network

Tim Blömeke predstavuje prvú z trojdielnej série o oxide uhličitom, ktorý je spoločným prispievateľom k núdzovým situáciám pri potápaní.

Indonézia

Osobné stretnutie s varanom komodským je nepochybne zážitkom na zozname, no nie je to ani zďaleka jediná vec, ktorá láka potápačov do tohto regiónu na juhu strednej Indonézie, ako vysvetľuje Walt Stearns.

Anglicko

Leigh Bishop sa vracia k malému a neznámemu vraku, ktorý aj keď nie je sám osebe slávny, zostáva významný v námornej histórii.

Čo je nové

Nové produkty na trh, vrátane suchých oblekov DynamicNord RS Series, priliehavého výstrihu J2 od Fourth Element, základnej vrstvy Bergen 2.0 od Santi Diving, trička XDEEP „Japanese Wave“ a limitovanej edície suchého obleku Fourth Element Argonaut 3.0 „Pink“.

Test Extra

Riaditeľ redakcie Mark Evans hodnotí a hodnotí potápačský počítač Ratio iX3M 2 GPS Tech+ bohatý na funkcie, ktorý sa môže pochváliť mnohými inovatívnymi prvkami.

Komorné denníky

Posledný diel Chamber Diaries z Midlands Diving Chamber.