Vydanie Scuba Diver č. 90 už vyšlo!

Prehľad správ

Daniel Craig daruje motocykle do zbierky RNLI, webová stránka časopisu Scuba Diver Magazine sa presúva do Divernetu, nové umelé útesy pre Thajsko a Írsko a socha Jasona deCairesa Taylora pridaná do River Stour v Kente.

Otázky a odpovede DAN Europe Medical

Tím Divers Alert Network diskutuje o téme detí a potápania.

Malta

Maltské súostrovie môže byť len malou bodkou uprostred Stredozemného mora, ale ostrovy sa môžu pochváliť množstvom vrakov, ktoré čakajú na objavenie. Mark Evans a jeho rodina preskúmali niekoľko najpopulárnejších miest.

Indonézia

Kĺzanie, keď sa ostatní hojdajú – s katamaranom Solitude Adventurer sa výlet po šírom mori Banda stane prechádzkou v parku, dokonca aj s vetrom a vlnami. Živá kapela v cene. Daniel Brinckmann sa na palube zabával.

Námorné vybavenie Apeks

Apeks sa stal veľmocou vo svete potápania, najmä pokiaľ ide o svetové pravidlá, a v roku 2024 oslavuje 50.

Grenada

Špeciálny 16-stranový sprievodca po ostrovoch Grenada, Carriacou a Petit Martinique, ktorý predstavuje bohatú rozmanitosť príležitostí na potápanie, ktorými je veľa, vrátane skutočnej flotily vrakov lodí.

Horčicová majstrovská trieda

Alex Mustard zameriava svoju pozornosť na koralové útesy.

Otázky a odpovede: Dawn Kernagis, prvá časť

Porozprávame sa s členkou Siene slávy žien potápačov Dawn Kernagis, NEEMO Aquanaut vycvičenou v NASA, členkou klubu The Explorers Club a riaditeľkou vedeckého výskumu v DEEP, o tom, ako sa vôbec dostala k potápaniu, čo poháňa jej neustály záujem o naše modré. planéta a aká budúcnosť prinesie život pod vodou.

TECH: Bikini Atol, časť prvá

Don Silcock začína svoju dlhoočakávanú odyseu za objavovaním legendárnych vrakov lodí – ako je napríklad lietadlová loď Saratoga – ktoré možno nájsť chradnúce na dne vzdialeného atolu Bikini.

Čo je nové

Inteligentné hodinky Garmin Fenix ​​8 teraz zahŕňajú funkciu rekreačného potápania v rámci množstva športových aktivít, ktoré ponúkajú vzduch/nitrox, plný deco, kompas atď.

Test Extra

Redakčný riaditeľ Mark Evans hodnotí a recenzuje Seac Smart BCD, tradičnú jednotku v štýle bundy s niektorými novými funkciami.

Komorné denníky

Otázky od nedávnych návštevníkov potápačskej komory Midlands.