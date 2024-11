Paralympionik zvyšuje povedomie o hrozbách pre koralové útesy

Pre Spojené kráľovstvo je ľahké zabudnúť na koralové útesy, no nový výskum zadaný značkou SHEBA zistil, že 75 % dospelých v Spojenom kráľovstve sa obáva o stav svetových koralových útesov, no takmer polovica (48 %) tvrdí, že nie. Neviem veľa alebo vôbec nič o úlohe, ktorú koralové útesy skutočne zohrávajú pri podpore morského zdravia.

Ďalších 72 % uviedlo zmenu klímy ako najväčšiu vnímanú hrozbu pre koralové útesy, pričom takmer pätina (18 %) si myslí, že neexistuje žiadna nádej na ich záchranu, a štvrtina si nie je istá. Zástankyňa oceánov a paralympijská plavkyňa Ellie Simmondsová v novom videu oživuje programové hnutie Sheba Hope Grows prostredníctvom pútavého rozprávania, nabáda a inšpiruje Spojené kráľovstvo aj mimo neho, aby zvýšilo povedomie a podniklo kroky na zachovanie a obnovenie krásy našich oceánov.



Ellie povedala: "Hoci sa svetové útesy cítia tak ďaleko od Spojeného kráľovstva, dopady klimatických zmien ovplyvňujú celú našu planétu, či už ide o meniace sa počasie alebo úbytok koralových útesov, musíme urobiť viac, aby sme dali prírode šancu prispôsobiť sa a odolávať týmto javom. zmeny.”

Ellie Simmonds s jednou z útesových hviezd

Keďže svetové koralové útesy sú ohrozené, obhajca oceánov Simmonds opäť spojil sily so značkou SHEBA, aby ukázal, že pre Veľký bariérový útes stále existuje nádej, a program Sheba Hope Grows demonštruje hodnotu, ktorú má obnova pri obnove poškodených útesov. v rámci najznámejšieho austrálskeho útesu.



Veľká koralová bariéra je len jednou z lokalít, kde má program vplyv. Spolu so svojimi partnermi je teraz 65 miest na obnovu v 12 krajinách, čo je najväčší program obnovy koralov na svete.



Ellie povedala: „Zachovanie našich oceánov je niečo, čo ma vždy nadchlo, najmä preto, že voda je už mnoho rokov veľkou súčasťou môjho života. Som nadšená, že tento rok opäť spájam sily s programom Sheba Hope Grows, aby sme všetkým ukázali nový príbeh o nádeji.

„Je neuveriteľné vidieť silu útesových hviezd a stretnúť sa s tímom, ktorý stojí za touto malou jedinečnou štruktúrou, ktorá má veľký vplyv.

„Zmena nemôže nastať sama, je to o partnerstve medzi mnohými organizáciami. To len dokazuje, akí silní môžeme byť, keď máme spoločný cieľ – záchranu našich oceánov. Opatrenia prijaté na obnovu koralových útesov dnes pomáhajú zachovať naše oceány pre ďalšie generácie.“

Simmonds sa pripojil k námorným expertom z tímu Mars Sustainable Solutions na Veľkom bariérovom útese a zúčastnil sa na obnove koralov zblízka a zistil, ako tím strávil viac ako desať rokov vývojom škálovateľného riešenia pomocou systému obnovy útesov s asistenciou Marsu. To využíva Reef Stars, šesťhranné oceľové konštrukcie potiahnuté pieskom, ktoré poskytujú stabilnú základňu pre rast úlomkov koralov, ktoré sú vysadené na dne oceánu, aby sa naštartoval proces obnovy koralových útesov.

Príprava útesovej hviezdy na nasadenie na pomoc pri obnove koralových útesov

Profesor David Smith, hlavný riaditeľ Mars Sustainable Solutions a hlavný námorný vedec v Mars Incorporated, povedal: "Vďaka programu Sheba Hope Grows sa tímu v Austrálii podarilo nainštalovať viac ako 400 útesových hviezd, čím sa do týchto oblastí Veľkej koralovej bariéry vrátil život.

Simmonds tiež videl prácu, ktorú tím vykonáva s partnermi, ako sú Citizens of the Reef, ktorí používajú novú metodiku na sčítanie útesov v regióne Cairns. To im umožňuje zhromažďovať zdravotné údaje o stave týchto útesov a využívať to ako príležitosť na identifikáciu útesov, ktoré môžu potrebovať ďalšiu pomoc.



Profesor David povedal: „Prostredníctvom partnerstva s miestnymi komunitami môžeme pokračovať v podpore biodiverzity a presadzovaní dôležitých, udržateľných riešení pre naše koralové útesy, čo nám pomôže v boji proti klimatickým zmenám. Stále je potrebné urobiť viac, ale s naším oddaným tímom a partnermi je to ďalší mimoriadne dôležitý krok správnym smerom.“