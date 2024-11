Misia Modrá planéta: Astronaut na potápaní

Možno sa stiahla zo svojho predchádzajúceho života na obežnej dráhe, ale vesmírna žena a potápačka NICOLE STOTTOVÁ je stále na misii – upozorniť nás všetkých na životne dôležité spojenia medzi vesmírom a naším vodným svetom. Rozpráva sa so Stevom Weinmanom

Hostia na ostrove COMO Cocoa Island na Maldivách boli nedávno potešení, že sa k nim pri svojich ponoroch pridal nik iný ako skúsený astronaut – niekto, kto svojho času zažil všetko od driftových ponorov cez satelitné potápanie až po vesmírne prechádzky.

Dokonca aj po všetky tieto desaťročia vesmírneho veku, v čase, keď občania s dobrými podpätkami podnikajú vlastné letmé výlety za nulovú gravitáciu, zostávajú profesionálni vesmírni muži a ženy vzácnym plemenom.

Nicole Stott si užívala potápanie pri útesoch v Indickom oceáne a novú príležitosť diskutovať o svojej obľúbenej téme: o mnohopočetných prepojeniach medzi oceánmi a vesmírom.

COMO Cocoa Island, miesto pre nedávny ostrovný astronautský tábor (COMO Cocoa Island)

Stredisko South Male Atoll so svojimi 33 vilami nad vodou hostilo to, čo bolo označované ako „tábor astronautov na ostrove“, pričom Nicolin pobyt bol výsledkom partnerstva medzi COMO a iniciatívami dvojčiat, ktoré sú jej srdcu blízke, Space For A Better World and Nadácia Priestor pre umenie.

V sprievode inštruktorov z potápačského centra PADI Cocoa Island Nicole a hostia preskúmali lokality, ako je útes Shambhala v blízkosti rezortu a útes Bay, ktorý sa nachádza v lagúne hlbokej 12 metrov a obsahuje prosperujúcu škálu rámov na rozmnožovanie koralov.

Potápači si obľúbili miestny podmorský život: objavili sa útesové žraloky čiernoplutvé, vráskavec napoleonský, jastrabník a korytnačky zelené spolu s podporným obsadením murén, orientálnych lipňov, obrovských mušlí, sasaniek, čistejších kreviet, praporcov, perutýn a motýľ.

Nicole Stott skúma útes (COMO Cocoa Island)

Pozorovanie korytnačky (COMO Cocoa Island)

Po ponoroch mohli hostia večerať s Nicole pod hviezdami a pokračovať v diskusiách až do noci.

„Mali sme to šťastie, že sme tieto ostrovné astronautské tábory robili v niekoľkých ASsú nádherné miesta po celom svete,“ hovorí Nicole. „Jednou z vecí, ktoré na tejto práci s COMO milujeme, je to, že chápu spojenie medzi morom a vesmírom – že žijeme na oceánskej planéte.

„Oceňujú, že deti navštevujúce ich miesta si zaslúžia zmysluplný zážitok, a vítajú účasť detí z miestnych komunít. To je pre nás veľmi dôležité – a ak sa im nepodarí dostať miestne deti do rezortu, uprednostnia nás, aby sme sa dostali do miestnych škôl a komunít.

"Sme tiež veľmi vďační, že tieto lokality nám umožňujú dostať sa do vody a potápať sa a že môžeme začleniť ochranárske aktivity, ako je obnova koralov, výsadba mangrovov a čistenie pláží."

Lone shark (COMO Cocoa Island)

Neskoro na potápanie

Nicole Stott discovered scuba a little late in life, she says. “I was in my 30s and a group of friends I worked with at the Kennedy Space Centre all went to PADI classes together. Then we all did our first Otvorená voda check-out dive together on Delray Beach.

"Celý čas som komentoval, ako som nemohol uveriť, že som čakal tak dlho, kým sa začnem potápať!"

That was half a lifetime ago. New York-born Nicole, now 61, might have been working for NASA but it would take some time before she was selected to be an astronaut. “I think I always appreciated the connection between what we experience in the ocean and what we experience from space,” she says. “Turns out to be more connected than I expected.”

Jej kariéra odštartovala v roku 1987, keď vyzbrojená diplomom leteckého inžiniera nastúpila do Pratt & Whitney ako stavebná inžinierka. Rýchlo sa pripojila k NASA v Kennedy na Floride av roku 1998 sa presunula do Johnsonovho vesmírneho strediska v Houstone v Texase.

Selection as a NASA mission specialist in 2000 meant two years of výcvik and evaluation before being assigned to the Astronaut Office Station Operations Branch. Space was beckoning, and Nicole finally became flight engineer on International Space Station expeditions 20 and 21, and a mission specialist on the connected Space Shuttle missions in 2009 and 2011.

Astronautka Nicole Stott (NASA)

Na prvej z týchto misií ISS sa zúčastnila na svojej prvej vesmírnej prechádzke a bola tiež poslednou členkou posádky expedície, ktorá sa vrátila na Zem prostredníctvom raketoplánu. Dokopy strávila vo vesmíre 104 dní.

„Každý astronaut je potápač“

Nicolina kariéra v NASA trvala 27 rokov, ale keď v roku 2015 odišla do dôchodku, nemala v úmysle sedieť vzadu – jej kombinované vesmírne a potápačské trajektórie ju nechali na misii.

She had continued to scuba dive, though she had never felt the need to progress through the PADI ranks and remains an Otvorená voda Diver to this day, albeit one with some very esoteric experiences under her belt.

Patria sem mnohé ponory v laboratóriu NASA Neutral Buoyancy Lab (NBL) v Johnson v rámci prípravy na nulovú gravitáciu a tieto výstupy do vesmíru, ako aj získanie pokročilých zručností pri príprave na saturačné potápanie v podmorskom výskumnom biotope Aquarius na Floride.

Nicole is prepared for a NBL výcvik dive (NASA)

„V súčasnosti je každý astronaut potápačom – alebo sa ním stane, keď ho vyberú,“ hovorí Nicole. Veľa z jej rekreačného potápania sa uskutočnilo pri južnom karibskom ostrove Bonaire. "Je to také dostupné a také krásne zo všetkých dôvodov, prečo sa potápame - farba a rozmanitosť života."

Nové skúsenosti však vždy oslovia a do tejto kategórie patria Maledivy. „Je pre mňa také zaujímavé vidieť, aký rozdielny môže byť život a krása na jednom mieste na Zemi – vždy porovnávam ponory s tým, čo som zažil na Bonaire.

„Pre mňa je každé miesto obľúbené, ľudia, s ktorými sa môžem potápať. Obzvlášť milujem, keď sa môžem potápať so svojím synom – potápa sa a miluje to od svojich 11 rokov.“ Potápačom je aj Nicolin manžel, „vesmírny podnikateľ“ Christopher, ktorý sa narodil na Isle of Man. Pár sídli v Petrohrade na Floride.

"Nemôžem len tak naskočiť do svojej vesmírnej lode"

Misia podmorského výskumu biotopov Aquarius v roku 2006 bola pre Nicole „výnimočnou skúsenosťou“. Ako členka posádky projektu NEEMO 9 (NASA Extreme Environment Mission Operations) pracovala do hĺbky s piatimi ďalšími akvanautmi 18 dní.

„Na živote a prežívaní úžasu a úžasu „vnútorného priestoru“ bolo niečo výnimočné,“ hovorí.

Nicole Stott mimo Aquarius počas misie NEEMO 9 (NASA)

Bol to Vodnár, ktorý jej poskytol to, čo považuje za najlepší analóg života a práce vo vesmíre. „Keď sa na hodinu dostanete do výšky 60 metrov v biotope, vaše telo je tak nasýtené dusíkom, že nemôžete len tak bezpečne vyplávať na povrch. Byť tam dlhší čas v tomto extrémnom prostredí bolo fyzicky aj psychicky tak blízko, ako sa len dá dostať do vesmíru.

„Nemôžete ísť von len tak bez špeciálneho vybavenia, aby ste prežili – potápačský výstroj / skafander. Ak sa niečo pokazí, nemôžete len tak vyliezť na povrch – najprv musíte dostať posádku aj vozidlo do bezpečnej konfigurácie, rovnako ako vo vesmíre, kde nemôžete len tak naskočiť do svojej vesmírnej lode, kedykoľvek sa niečo pokazí. .

Členovia posádky NEEMO 9 (NASA)

„Obmedzený priestor, komunikácia s vaším riadiacim tímom misie, jedlo, minimálny prístup k tomu, čo je skutočne potrebné na prežitie a prosperovanie, veda, ktorú robíme – to všetko je na oboch miestach podobné. A ten prieskum, bázeň a úžas!

"Žartujeme, že môžeme žiť a pracovať vo vnútornom priestore - obklopení našou planétou - aby sme sa pripravili na život a prácu vo vesmíre - tam, kde obklopujeme planétu."

'Potešenie je bolesť'

Could any other experience ever beat extra-vehicular activity – a spacewalk – for thrills? For Nicole everything from the výcvik onwards was a joy. “Milujem to!" ona povedala.

V laboratóriu Neutral Buoyancy Lab bolo „veľmi skvelé, že som sa mohol potápať v rámci prípravy na výstup do vesmíru a byť na mieste, kde je voda taká čistá, že je to ako vzduch, a potápať sa okolo vesmírnej stanice v bazéne.

Mimovozová aktivita nad modrou planétou (NASA)

„Potápanie je pravdepodobne najbližšie k stavu beztiaže, najmä ak odvádzate dobrú prácu a pri svojom ponore sa neutrálne vznášate. Potápanie v NBL je určite také dobré, ako si myslím, že môžeme robiť vo vode tu na Zemi, ale stále máte odpor vody a hmotnosť a zotrvačnosť skafandru.

„Práca vo vode v obleku s hmotnosťou 300 libier [136 kg] je pravdepodobne fyzicky najnáročnejšia vec, akú som kedy robil – radosť je bolesť.

„Chvalabohu, že všetku tú prácu a výzvy v bazéne zvládame vo vesmíre takmer bez námahy pohybom v mikrogravitácii – som vďačný, že to nie je naopak.

„Schopnosť potápať sa v NBL okolo hardvéru vesmírnej stanice v bazéne vás dostane do skutočne úžasného duševného stavu a očakávania, aké to bude vznášať sa v skafandri okolo skutočného hardvéru vo vesmíre.

„Naozaj neexistuje lepší spôsob, ako sa zoznámiť s exteriérom vašej vesmírnej lode, vesmírnej stanice a externým hardvérom, ako byť blízko a osobne s tým všetkým v bazéne. Máme skvelé VR laboratórium, ktoré tiež pomáha.

„Pre mňa je výstup do vesmíru podobný potápaniu aj z iného dôvodu – je to jeden z tých zážitkov, ktorý je skutočne ťažké opísať a je oveľa úžasnejší, ako si kedy dokážete predstaviť. Obom vrelo odporúčam!”

Mávanie počas EVA na ISS 128 (NASA)

Núdzový alarm

Nicole výcvik has helped her to steer clear of any unwelcome “extreme” space or scuba experiences, “but definitely things have gone wrong or not as planned in both places. It’s why we prepare so much for all the things we think or know can go wrong.

„Jednou z mojich najpyšnejších chvíľ vo vesmíre bolo, keď som prvýkrát zažil núdzový poplach o 3:XNUMX a bol som svedkom toho, ako krásne naša posádka vyplávala z priestoru pre posádku, zodpovedala za každého a išla do práce, aby vyriešila problém tak, ako sme to mali my. bol vycvičený robiť na Zemi.

“I think my PADI výcvik and later preparation for the NEEMO mission did the same for me in the underwater environment. Situational awareness – for your buddy, your equipment, your environment – are key in both sea and space. I’d argue that situational awareness pays off to the benefit of all in all environments.”

Nicole jazdí na linke v lokalite Aquarius (NASA)

V Londýne som sa zúčastnil jednej z prvých plánovaných sérií rozsiahlych diskusných podujatí organizovaných Nicole a jej spolupracovníkmi, toto v Múzeu vedy.

Možno sa ešte stále v experimentálnej fáze zdalo, že sa stal obeťou vlastného úspechu – na pódium prilákal toľko vysokokvalifikovaných hosťujúcich rečníkov, že časové obmedzenia znížili šance na zmysluplnú diskusiu medzi nimi.

Ako však udalosť pokračovala, začala sa celkom efektívne prehrabávať v spletitom vzťahu medzi prieskumom vesmíru a prieskumom morí našej modrej planéty.

Jedným z veľkých poznatkov pre mňa bol úplný rozsah, v akom teraz skúmame a monitorujeme oceány do najmenších vedeckých detailov pomocou satelitných prehľadov. Nicole je presvedčená, že všetky snahy vo vesmíre prinášajú na Zemi dividendy, ako je uvedené v jej knihe Späť na Zem alebo „Čo ma život vo vesmíre naučil o našej domovskej planéte a našej misii chrániť ju.

Chov rýb na Maldivách (COMO Cocoa Island)

Približne v rovnakom čase ako podujatie Science Museum, Nicole dve neziskové organizácie spolupracovali s treťou, Život oceánskej kultúry, aby prevzala veľké obrazovky na Piccadilly so snímkami morského života a vyzvala jednotlivcov, korporácie a vlády, „aby sa zapojili do boja za ochranu životne dôležitých ekosystémov Zeme“.

Akvarely vo vesmíre

Opisuje ju Nicole Priestor pre lepší svet ako „spojenie vesmírne zvedavých s vesmírne serióznymi“, zatiaľ čo Nadácia Priestor pre umenie sa venuje „zjednoteniu planetárnej komunity detí prostredníctvom úžasu a úžasu z prieskumu vesmíru a liečivej sily umenia“.

Bývalý astronaut bol v skutočnosti prvou osobou, ktorá vytvorila akvarelové maľby vo vesmíre. „Moje umenie je inšpirované úžasom a úžasom, ktorý všade zažívam,“ hovorí.

„Pohľady na Zem z vesmíru, moja kozmická loď, pohľady na farebnú spodnú časť Vodnára, neuveriteľné tvory, ktoré vidíme na našich ponoroch, ľadovce v Antarktíde – inšpirácia okolo nás je nekonečná. Sme na veľmi cieľavedomej misii inšpirovať ľudí, aby pochopili, že všetka práca, ktorú robíme vo vesmíre, je v konečnom dôsledku v prospech všetkého života na Zemi.“

Trio orlích lúčov (COMO Cocoa Island)

Zaujímalo by ma, s akými ľuďmi sa Nicole stretáva na svojich rôznych podujatiach, najradšej by sa dozvedeli o vesmíre a svojich zážitkoch v ňom.

„Predovšetkým potápačov zaujímajú podobnosti medzi potápaním a pobytom vo vesmíre. Zdá sa, že sú to aj tí, ktorí sa pýtajú, prečo míňame viac peňazí vo vesmíre ako priamo tu na našej planéte, v oceáne, aby sme preskúmali a vyriešili naše planetárne výzvy.

„Milujeme tieto rozhovory, pretože nám dávajú príležitosť hovoriť o tom, že to, čo robíme vo vesmíre, je ‚mimo Zem, pre Zem‘ – že všetko, čo tam robíme, je v konečnom dôsledku o zlepšovaní života na Zemi.

„Z vesmíru meriame vitálne znaky našej planéty – väčšinu dôležitých informácií, ktoré potrebujeme na pochopenie stavu oceánu a našej planéty vo všeobecnosti – čo nám potom umožní vyriešiť naše najväčšie planetárne výzvy.

"A potápači, ako každý, sa zaujímajú o to, aké to je byť človekom pri letoch do vesmíru."

Tenká modrá čiara

Chňapal s modrými pruhmi (COMO Cocoa Island)

Zmenilo Nicole trávenie času vo vesmíre? „Áno, nemyslím si, že môžete byť človekom a ísť na miesto, ako je vesmír, zažiť ten mimoriadny výhľad bez toho, aby ste sa zmenili k lepšiemu,“ hovorí.

„Myslím si, že to isté platí pre potápanie. Výlet do vesmíru a potápanie – vlastne každý úžasný a úžasný zážitok – treba brať ako výzvu k akcii.

„Nadviažete spojenie s planétou úplne novým spôsobom. Oceňujete jednoduchú – ale, tvrdím, presvedčivú – realitu toho, kto a kde sme všetci spolu vo vesmíre.

„Žijeme na oceánskej planéte. Všetci sme pozemšťania. Jediná hranica, na ktorej záleží, je tenká modrá línia atmosféry, ktorá nás všetkých pokrýva a chráni.

Nicole Stott potápanie vo vesmíre (NASA)

„A najvyššou výzvou je, aby sme všetci prijali našu úlohu členov posádky a nie pasažierov na vesmírnej lodi Zem – vďaka tomu máme silu vytvoriť budúcnosť pre celý život na Zemi, ktorá je taká krásna, ako z nej vyzerá. priestor.

„Pre nás všetkých tu na Zemi nemôžem dostatočne vysoko vyjadriť, aké úžasné je dostať sa pod vodu a zažiť vnútorný priestor – pochopiť prepojenosť všetkého života na Zemi, zažiť krásu a vyvinúť väčšie uznanie pre úžas a úžas, ktorý nás každý deň obklopuje.

"Potrebujeme tomu len otvoriť svoje srdcia a mysle a pustiť sa do toho!"

