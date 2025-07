Michael Aw kladie dôraz na ochranu prírody

Michael Aw je známa osobnosť v fotografovanie pod vodou, prieskum a ochrana oceánov a bude sa venovať fotografie Pódium na GO Diving Show ANZ v septembri v Sydney.

Michael vedie úsilie o zvyšovanie povedomia o morských problémoch a podporu iniciatív na ochranu prírody a okrem toho pôsobí ako výkonný riaditeľ spoločnosti Deep Hope Inc, organizácie, ktorú spoluzaložil s Dr. Sylviou Earleovou s cieľom vyvíjať ponorky na hlbokomorský prieskum.

Michael, uznávaný za svoj mimoriadny prínos k umeniu, bol ocenený prestížnou cenou NOGI a uvedený do spoločenstva Americkej akadémie podvodných umení a vied.

Je tiež členom Klubu prieskumníkov, čo svedčí o jeho odborných znalostiach a vodcovských schopnostiach v tejto oblasti. S vášňou pre objavovanie viedol Michael štyri vlajkové expedície do antarktických a arktických oblastí a prispel cennými poznatkami o tomto odľahlom a nedotknutom prostredí.

Ako plodný autor Michael napísal 40 kníh o rôznych aspektoch oceánu a zdieľa svoje vedomosti a skúsenosti s globálnym publikom. Jeho práca si získala široké uznanie, získal viac ako 68 medzinárodných fotografických ocenení a časopis Outdoor Photographer ho označil za jedného z najvplyvnejších fotografov prírody na svete.

Michael je zakladateľom spoločností Asian Geographic a OceanNEnvironment Ltd, mimovládnej organizácie registrovanej v organizácii Environment Australia. Prostredníctvom týchto platforiem sa naďalej zasadzuje za ochranu morí a inšpiruje ostatných, aby sa zapojili do úsilia o ochranu našich oceánov pre budúce generácie.

Je tiež producentom a režisérom niekoľkých filmov a hudobných videá; 24 hodín pod dúhovým morom – Maldivy boli jeho prvé dokumentárny film o jeho 24-hodinových ponoroch na ponorenom útese, ktorý bol natočený pre National Geographic Channel v roku 2001. Jeho najnovším je 2099 Power in Us, film o klimatických opatreniach na podporu globálnej nuly spotreby do roku 2035.

GO Diving Show ANZ

Toto každoročné podujatie, ktoré sa koná tento rok 6 7-september na Výstavisko v Sydney v olympijskom parku, je zameraný na predstavenie toho najlepšieho z nášho podmorského sveta všetkým, od surových nováčikov, ktorí buď uvažujú o potápaní, alebo dokončili svoje základné kurzy, až po pokročilých potápačov, až po technických potápačov a veteránov CCR. potápačov.

Existuje celý rad etáp – Main Stage, the fotografie Pódium, pódium Austrália/Nový Zéland, pódium Inšpirácia a pódium Tech – ktoré budú hostiť desiatky rečníkov z celého sveta, ako aj množstvo interaktívnych prvkov pre mladých aj starých, od VR potápačských zážitkov, demonštračného bazéna, bazéna na skúšobné ponory a mnoho ďalšieho.

Okolo pódií a prvkov bude široká škála vystavovateľov, od turistických združení a touroperátorov až po rezorty, liveaboardy, výcvik agentúry, maloobchodníci, výrobcovia a organizácie na ochranu prírody.

Získajte lístky už teraz!

Vstupenky na GO Diving Show ANZ sú už v predaji a môžete využiť ich Ponuka pre skorých záujemcov 2 za cenu 1 do 9. septembra – vy a váš kamarát/kamarátka/partner/manželka/manželka nás môžete navštíviť len $12a deti do 16 rokov majú vstup zdarma, vďaka čomu je to ideálny rodinný výlet. Na mieste je dostatok parkovacích miest a miesto konania je ľahko dostupné vďaka širokej ponuke dopravy, takže si už teraz zapíšte dátumy do diára a pripravte sa na epický víkend oslavujúci všetky formy potápania.