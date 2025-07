Mark Tozer diskutuje o „stratených lodiach“ v prístave Darwin Harbour.

Technický potápač a ochranca prírody Mark Tozer bude hovoriť o „stratených lodiach“ v prístave Darwin Harbour na Tech Stage na... GO Diving Show ANZ v septembri v Sydney.

Či prší alebo svieti slnko, Mark sa prechádza po pobreží Južnej Austrálie – jeho celoživotná láska k oceánu siaha hlboko. Mark vyrastal v Birkenheade v Južnej Austrálii a ako dieťa trávil víkendy šnorchlovaním v Semaphore, čo v ňom zažiarilo vášeň, ktorá odvtedy viedla k viac ako 8,000 XNUMX ponorom po celom svete.

Mark, skúsený potápač od roku 1988, skúma hlboké vraky a tajomné lokality pomocou pokročilých rebreatherov, zmesných plynov a nebojácnej zvedavosti. Od vrakov v prístave Darwin z druhej svetovej vojny až po legendárne hĺbky lagúny Truk, vanuatskú loď SS President Coolidge a Palau, dokumentuje podmorskú históriu s presnosťou a starostlivosťou.

Markovo odhodlanie sa nekončí len potápaním. Je obchodným partnerom spoločnosti Rodney Fox Shark Expeditions spolu s Andrewom Foxom, ktorá dáva potápačom možnosť bezpečne sa stretnúť so žralokmi bielymi a zároveň podporuje dôležitý výskum. Medzi jeho prácu v oblasti ochrany prírody patrí založenie organizácie Dive for Cancer v roku 2013 – ktorá získava finančné prostriedky pre Radu pre boj proti rakovine – a spustenie Múzea a výskumného centra Rodneyho Foxa a Marka Tozera, pohlcujúceho múzea venovaného morskému životu, dedičstvu potápania a vzdelávaniu o oceánoch.

V roku 2022 sa Mark pripojil k organizácii Sharks and Rays Australia (SARA) ako riaditeľ a presadzoval úsilie o ochranu najmenej chápaných morských druhov v Austrálii.

Či už vedie úsilie o ochranu prírody, potápa sa s legendami ako Dr. Sylvia Earle alebo inšpiruje ďalšiu generáciu správcov oceánov, Mark Tozer naďalej premieňa vášeň na činy – pod vodou aj na súši.

GO Diving Show ANZ

Toto každoročné podujatie, ktoré sa koná tento rok 6 7-september na Výstavisko v Sydney v olympijskom parku, je zameraný na predstavenie toho najlepšieho z nášho podmorského sveta všetkým, od surových nováčikov, ktorí buď uvažujú o potápaní, alebo dokončili svoje základné kurzy, až po pokročilých potápačov, až po technických potápačov a veteránov CCR. potápačov.

Existuje celý rad etáp – Main Stage, the fotografie Pódium, pódium Austrália/Nový Zéland, pódium Inšpirácia a pódium Tech – ktoré budú hostiť desiatky rečníkov z celého sveta, ako aj množstvo interaktívnych prvkov pre mladých aj starých, od VR potápačských zážitkov, demonštračného bazéna, bazéna na skúšobné ponory a mnoho ďalšieho.

Okolo pódií a prvkov bude široká škála vystavovateľov, od turistických združení a touroperátorov až po rezorty, liveaboardy, výcvik agentúry, maloobchodníci, výrobcovia a organizácie na ochranu prírody.

