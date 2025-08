Mark Powell sa zameriava na výzvy, ktorým čelí potápačský výcvik

Technický inštruktor, školiteľ a hodnotiteľ Mark Powell, bude na pódiu ANZ / Inspiration Stage na GO potápačská šou v septembri v Sydney, kde budeme diskutovať o tom, ako nefunguje školenie – a čo môžeme urobiť, aby sme to napravili.

Mark mal svoju prvú skúsenosť s potápaním vo veku desiatich rokov, keď si vyskúšal ponor v miestnom bazéne. Odvtedy bol nadšený. Naučil sa potápať v roku 1987 a odvtedy sa venuje potápaniu. Potápal sa v Červenom mori, Kostarike, na Srí Lanke, v Kalifornii, Mexickom zálive, na Blízkom východe, v lagúne Truk, na atole Bikini a Karibský a Stredozemné more. Najviac sa však cíti vo vodách okolo Spojeného kráľovstva, kde sa nachádzajú jedny z najlepších potápačských aktivít pri vrakoch na svete.

Mark sa stal inštruktorom v roku 1994 a odvtedy aktívne inštruuje. V roku 2002 Mark založil Dive-Tech, špecializované zariadenie technického potápania, s cieľom poskytovať výcvik technického potápania najvyššej kvality.

Mark je hodnotiteľom inštruktorov a školiteľov TDI/SDI, riaditeľom globálneho rozvoja a členom panelu globálnych poradcov pre vzdelávanie TDI/SDI. Zastupuje tiež TDI/SDI v mnohých medzinárodných štandardizačných skupinách, ako sú BSI, ISO a RSTC. Pravidelne prispieva do viacerých potápačských časopisov a pravidelne vystupuje na potápačských konferenciách po celom svete.

V roku 2008 Mark publikoval knihu Deco for Divers, široko uznávaný prehľad teórie a fyziológie dekompresie. Táto kniha sa rýchlo stala štandardným textom na túto tému a odporúča ju čítanie mnohými agentúrami technického potápania.

V roku 2019 Mark na to nadviazal novou knihou s názvom Technické potápanie – úvod.

Potápačská výstava GO Diving Show sa koná na výstavisku v Sydney 6. – 7. septembra.

GO Diving Show ANZ

Toto každoročné podujatie, ktoré sa koná tento rok 6 7-september na Výstavisko v Sydney v olympijskom parku, je zameraný na predstavenie toho najlepšieho z nášho podmorského sveta všetkým, od surových nováčikov, ktorí buď uvažujú o potápaní, alebo dokončili svoje základné kurzy, až po pokročilých potápačov, až po technických potápačov a veteránov CCR. potápačov.

Existuje celý rad etáp – Main Stage, the fotografie Pódium, pódium Austrália/Nový Zéland, pódium Inšpirácia a pódium Tech – ktoré budú hostiť desiatky rečníkov z celého sveta, ako aj množstvo interaktívnych prvkov pre mladých aj starých, od VR potápačských zážitkov, demonštračného bazéna, bazéna na skúšobné ponory a mnoho ďalšieho.

Okolo pódií a prvkov bude široká škála vystavovateľov, od turistických združení a touroperátorov až po rezorty, liveaboardy, výcvik agentúry, maloobchodníci, výrobcovia a organizácie na ochranu prírody.

