Ochrana mora s Fathoms Free

Potápači sú v popredí boja za ochranu morí a Fathoms Free sú lídrom v Cornwalle – viac sa dozviete na UK Stage na GO potápačská šou v marci, keď bude mať potápačský dôstojník a správca Luke Bullus prezentáciu.

Fathoms Free je skupina skúsených dobrovoľných potápačov a kapitánov, ktorí sa zaviazali chrániť morskú zver a životné prostredie. Zameriavajú sa na odstraňovanie ALDFG (opusteného, ​​strateného alebo inak vyradeného rybárskeho výstroja) a iného morského odpadu z pobrežných vôd Cornwallu a Devonu. ALDFG, často označovaný ako „výstroj duchov“, pokračuje v „lovení rýb“ zamotávaním, chytaním do pascí a zabíjaním voľne žijúcich živočíchov bez rozdielu.



Od svojho založenia v roku 2014 vedie Fathoms Free iniciatívy na odstránenie týchto nebezpečných materiálov z oceánu, čím sa zabráni ďalšiemu poškodeniu morského prostredia. Charita tiež spolupracuje a podporuje ďalšie organizácie tým, že využíva svoje člny a skúsených kapitánov na pomoc pri úsilí o zachovanie, ktoré prispieva k čistejšiemu a bezpečnejšiemu oceánu pre každého.

Za posledné desaťročie sa Fathoms Free stal popredným zástancom zdravších oceánov, inšpirujúc kolektívne akcie na ochranu morských ekosystémov pre budúce generácie.

Obnova ghost gearu

Luke, ktorý je zanietený ochranou morí, venuje väčšinu svojho voľného času operáciám obnovy duchov a ochrane oceánov. Jeho prednáška sa bude týkať založenia a vývoja Fathoms Free a pretrvávajúceho problému ghost gearu, vrátane kľúčových faktov a čísel a toho, čo s tým robia.

GO Diving Show

GO Diving Show – jediná spotrebiteľská potápačská a cestovateľská show v Spojenom kráľovstve – sa vracia do NAEC Stoneleigh 1. – 2. marca 2025, práve včas na odštartovanie novej sezóny, a sľubuje víkend plný interaktívneho, vzdelávacieho, inšpiratívneho a zábavného obsahu.

Rovnako ako Hlavné pódium – tentoraz na čele s televíznou hviezdou, autorom a dobrodruhom Steveom Backshallom, ktorý sa po niekoľkých rokoch vítaným návratom do GO Diving Show spolu s NEEMO Aquanautom vyškoleným NASA a vedúcim vedeckého výskumu v DEEP Dawn. Kernagis, kolega televízny moderátor, autor a večný obľúbený Monty Halls a dynamické duo prieskumníkov Rannva Joermundsson a Maria Bollerup, ktorí budú hovoriť o ich nedávnej expedícii Buteng v Indonézii – opäť sú tu určené etapy pre britské potápanie, technické potápanie, fotografovanie pod vodou a inšpiratívne rozprávky.

Spolu s etapami je k dispozícii množstvo interaktívnych prvkov – stále populárnejšia jaskyňa, obrovský bazén na potápanie, pohlcujúci ponor s vrakmi s technológiou virtuálnej reality, workshopy na zadržanie dychu a nácviky a ako novinka pre rok 2025 aj vaša šanca. vyskúšať si mapovanie vrakov so spoločnosťou Nautical Archeology Society a ich „stroskotanie“ – to všetko je roztrúsené medzi stále sa rozširujúcim množstvom stánkov od turistických tabúľ, výrobcov, výcvik agentúry, rezorty, liveaboardy, potápačské centrá, maloobchodníci a mnoho ďalšieho.

Tento rok sa tiež vidí Súťaž NoTanx Zero2Hero v centre pozornosti. Tejto súťaže zameranej na začínajúcich freediverov sa zúčastní prvých 12 kandidátov výcvik s Marcusom Greatwoodom a tímom NoTanx v Londýne koncom februára. Potom päť vybraných finalistov bude počas marcového víkendu súťažiť na GO Diving Show, vrátane statických apnoických sedení v bazéne, aby našli celkového víťaza, ktorý získa týždenný výlet do Marsa Shagra Eco-Village, ktorý je dvorom Oonasdivers. Kliknite tu aby ste sa zaregistrovali, aby ste mali šancu súťažiť.

