Lokalizačné majáky: „15 minút, ktoré vám môžu zachrániť život“

Potápači, ktorí používajú osobné lokalizačné majáky (PLB), sú vyzývaní, aby sa zúčastnili na konzultácii o návrhu pobrežnej stráže, aby sa pátracia a záchranná akcia zrýchlila a zjednodušila v prípade, že sa stratia na mori – a potom sa ubezpečili, že ich vlastné zariadenia sú zaregistrované.

Agentúra Maritime & Coastguard Agency (MCA) predkladá aktualizáciu, ktorá by zaviedla PLB pod rovnaké registračné požiadavky, aké sa v súčasnosti vzťahujú na rádiové majáky indikujúce núdzovú polohu (EPIRB), aké sa používajú na niektorých lodiach.

PLB vysielajú miesto na rovnakej frekvencii 406 MHz ako väčšie EPIRB, ale sú navrhnuté tak, aby sa nosili na tele a nie na plavidle alebo záchrannom člne. Aktivujú sa vždy manuálne.

Zmena by si vyžadovala, aby potápači a iní zaregistrovali svoje súčasné a akékoľvek nové PLB v MCA – bezplatne – ak sa majú používať v akomkoľvek námornom prostredí, od mora a pobrežia až po rieky a jazerá.

Identifikujte, overte a nájdite

Registrácia znamená, že keď je PLB aktivované, pobrežná stráž môže použiť podrobnosti na identifikáciu, overenie a lokalizáciu osoby v núdzi a hovorí, že v prípade núdze môže rýchlejšie a efektívnejšie poslať pomoc.

„Stráviť iba 15 minút registráciou PLB online by mohlo znamenať veľký rozdiel v tom, že bude nájdené a bezpečne zotavené zo život ohrozujúcej situácie,“ hovorí manažérka registra núdzových a bezpečnostných majákov vo Veľkej Británii Linda Goulding. „Jednoducho zaregistrujte akékoľvek existujúce 406 MHz PLB a všetky nové, ktoré si zakúpite v budúcnosti, na našom zákaznícka samoobslužná webová stránka ako to ľudia v súčasnosti robia so svojimi EPIRB.

"Uistite sa, že máte svoju registráciu aktuálnu, aby ste zaistili, že pátracie a záchranné tímy vás v prípade núdze nájdu."

Balík aktualizácií reflektuje aj zmeny v technológii a rozširuje registračné povinnosti na rôzne typy plavidiel. Z formálneho hľadiska znamená aktualizácia registračných požiadaviek pre EPIRB a zavedenie nových registračných požiadaviek pre PLB nahradenie nariadení o obchodnej preprave (EPIRB Registration) z roku 2000 nariadeniami o obchodnej preprave (EPIRB a PLB Registration) (Rádiokomunikácie) (Dodatok) z roku 2025.

Od ľudí sa to žiada reagovať na konzultáciu najneskôr do 30.

