Poučenie z jaskynných a technických nehôd

Technický, jaskynný a rebreather inštruktor Lanny Vogel predstaví niekoľko príbehov, myšlienok a toho, ako môžeme robiť lepšie, keď sa zameria na to, čo sa môžeme naučiť z nehôd v jaskyniach a technických nehôd, keď sa dostane na Tech Stage na GO potápačská šou v mesiaci marci.

Lanny je majiteľ a vedúci inštruktor z podsvetia Tulum (www.underworldtulum.com), účelové potápačské centrum v srdci mexickej jaskynnej krajiny s ubytovaním na mieru pre potápačov. Potápaniu sa venuje viac ako 25 rokov a najprv sa kvalifikoval ako technik inštruktor v 2005.

Špecializuje sa na jaskyniarstvo, techniku ​​a rebreather výcvik v krásnych mexických jaskyniach, je tiež zakladateľom Cave Camp a je súčasťou 'CREER' línie a bezpečnostného výboru v Mexiku, komunitnej organizácie, ktorá pracuje na podpore bezpečnosti, ochrany a udržiavaní stoviek kilometrov jaskynnej línie v regióne. .

Pred potápaním na plný úväzok bol veliteľom Kráľovského námorníctva s niekoľkými zaujímavými úlohami v ponorkách, hladinových lodiach a na pozemných operáciách v Afganistane a Iraku. On sa pripojí k inštruktor tím www.thehumandiver.com začiatkom roku 2025, pričom sme čerpali zo skúseností z jaskynného potápania, horolezectva a niektorých zaujímavých úloh v oblasti riadenia vojenských rizík a strategického plánovania. Asi najšťastnejší je na kolobežke na rebreathere v epických jaskyniach, a keď nie je vo vode, najčastejšie ho možno nájsť s knihou v jednej ruke a jedným z rastúcej svorky záchranárskych psov v druhej.

GO Diving Show – jediná spotrebiteľská potápačská a cestovateľská show v Spojenom kráľovstve – sa vracia do NAEC Stoneleigh 1. – 2. marca 2025, práve včas na odštartovanie novej sezóny, a sľubuje víkend plný interaktívneho, vzdelávacieho, inšpiratívneho a zábavného obsahu.

Rovnako ako Hlavné pódium – tentoraz na čele s televíznou hviezdou, autorom a dobrodruhom Steveom Backshallom, ktorý sa po niekoľkých rokoch vítaným návratom do GO Diving Show spolu s NEEMO Aquanautom vyškoleným NASA a vedúcim vedeckého výskumu v DEEP Dawn. Kernagis, kolega televízny moderátor, autor a večný obľúbený Monty Halls a dynamické duo prieskumníkov Rannva Joermundsson a Maria Bollerup, ktorí budú hovoriť o ich nedávnej expedícii Buteng v Indonézii – opäť sú tu určené etapy pre britské potápanie, technické potápanie, fotografovanie pod vodou a inšpiratívne rozprávky.

Spolu s etapami je k dispozícii množstvo interaktívnych prvkov – stále populárnejšia jaskyňa, obrovský bazén na potápanie, pohlcujúci ponor s vrakmi s technológiou virtuálnej reality, workshopy na zadržanie dychu a nácviky a ako novinka pre rok 2025 aj vaša šanca. vyskúšať si mapovanie vrakov so spoločnosťou Nautical Archeology Society a ich „stroskotanie“ – to všetko je roztrúsené medzi stále sa rozširujúcim množstvom stánkov od turistických tabúľ, výrobcov, výcvik agentúry, rezorty, liveaboardy, potápačské centrá, maloobchodníci a mnoho ďalšieho.

Tento rok sa tiež vidí Súťaž NoTanx Zero2Hero v centre pozornosti. Tejto súťaže zameranej na začínajúcich freediverov sa zúčastní prvých 12 kandidátov výcvik s Marcusom Greatwoodom a tímom NoTanx v Londýne koncom februára. Potom päť vybraných finalistov bude počas marcového víkendu súťažiť na GO Diving Show, vrátane statických apnoických sedení v bazéne, aby našli celkového víťaza, ktorý získa týždenný výlet do Marsa Shagra Eco-Village, ktorý je dvorom Oonasdivers. Kliknite tu aby ste sa zaregistrovali, aby ste mali šancu súťažiť.

Vstupenky 2 za 1 sú už dostupné!

Získajte výhodnú ponuku – Včasné vstupenky 2 za 1 sú teraz k dispozícii, čo predstavuje fantastickú hodnotu za peniaze.

Kúpte si lístok do 31. januára 2025 za 17.50 £ a zoberte so sebou svojho kamaráta, manžela alebo najlepšieho priateľa úplne zadarmo! Alebo prečo nezobrať so sebou tohto nepotápajúceho sa kamaráta, aby mohli vidieť všetky zázraky podmorského sveta, o ktoré prichádzajú!

V skutočnosti sa ponuka 2 za 1 rovná tomu, že každý lístok je spravodlivý £8.75. A ako vždy, toto zahŕňa bezplatné parkovanie. A osoby mladšie ako 16 rokov majú vstup zadarmo, takže vezmite deti so sebou na báječný rodinný deň!