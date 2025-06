Spoznajte Veľký južný útes Austrálie s Dr. Elodie Camprasse

Dr. Elodie Camprasse je morská ekologička s vášňou pre potápanie. fotografovanie pod vodou a vedeckú komunikáciu a bude hovoriť o biodiverzite Veľkého južného útesu na pódiu ANZ / Inspiration Stage na GO potápačská šou v septembri.

Elodie si získala obdiv k oceánu a túžbu chrániť morský život, keď sa ako tínedžerka učila potápať. Po získaní doktorátu z ekológie morských vtákov na Deakin University viedla iniciatívy na prepojenie ľudí s miestnym prostredím a zvýšenie starostlivosti o morský svet.

V rámci svojho výskumu viedla aj implementáciu občianskeho vedeckého programu zameraného na zhromažďovanie údajov o záhadných obrovských pavúkoch a ich každoročných zhromaždeniach na Veľkom južnom útese.

Elodie pracuje aj ako environmentálna konzultantka a je súčasťou prestížneho programu Homeward Bound, ktorého cieľom je posilniť postavenie žien v STEM oblastiach prostredníctvom lepších zručností a viditeľnosti s cieľom lepšie chrániť planétu.

Elodie povedala: „Približne 70 % Austrálčanov žije do 50 km od Veľkého južného útesu. Napriek tomu len veľmi málo z nás vie o jeho existencii, nieto ešte o jeho význame a jedinečnom morskom živote. Táto časť sveta (južné pobrežie Austrálie) je domovom väčšiny druhov, ktoré sa nenachádzajú nikde inde na svete, a druhov, ktoré vykonávajú veľkolepé správanie, ako je párenie sépií v Južnej Austrálii alebo zhromažďovanie krabov pavúkovcov v rôznych častiach Viktórie, Tasmánie a Južnej Austrálie. Napriek tomu tento morský život zostáva nedostatočne preskúmaný!“

„Ponorte sa so mnou do sveta úžasných tvorov Veľkého južného útesu a ich adaptácií, vďaka ktorým sú svojrázne a jedinečné. Inšpirujete sa k činom a prispejete k lepšiemu pochopeniu týchto druhov, čo pomôže lepšie ich chrániť.“

GO Diving Show ANZ

Toto každoročné podujatie, ktoré sa koná tento rok 6 7-september na Výstavisko v Sydney v olympijskom parku, je zameraný na predstavenie toho najlepšieho z nášho podmorského sveta všetkým, od surových nováčikov, ktorí buď uvažujú o potápaní, alebo dokončili svoje základné kurzy, až po pokročilých potápačov, až po technických potápačov a veteránov CCR. potápačov.

Existuje celý rad etáp – Main Stage, the fotografie Pódium, pódium Austrália/Nový Zéland, pódium Inšpirácia a pódium Tech – ktoré budú hostiť desiatky rečníkov z celého sveta, ako aj množstvo interaktívnych prvkov pre mladých aj starých, od VR potápačských zážitkov, demonštračného bazéna, bazéna na skúšobné ponory a mnoho ďalšieho.

Okolo pódií a prvkov bude široká škála vystavovateľov, od turistických združení a touroperátorov až po rezorty, liveaboardy, výcvik agentúry, maloobchodníci, výrobcovia a organizácie na ochranu prírody.

Získajte lístky už teraz!

Vstupenky na GO Diving Show ANZ sú už v predaji a môžete využiť ich Ponuka pre skorých záujemcov 2 za cenu 1 do 9. septembra – vy a váš kamarát/kamarátka/partner/manželka/manželka nás môžete navštíviť len $12a deti do 16 rokov majú vstup zdarma, vďaka čomu je to ideálny rodinný výlet. Na mieste je dostatok parkovacích miest a miesto konania je ľahko dostupné vďaka širokej ponuke dopravy, takže si už teraz zapíšte dátumy do diára a pripravte sa na epický víkend oslavujúci všetky formy potápania.