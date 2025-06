Zážitok Lady Musgraveovej poskytuje hosťom príležitosti na ochranu útesu.

at 4: 47 am

Najnovším prírastkom Lady Musgrave Experience je Reef Sanctuary Pontoon, najmodernejšia vzdelávacia platforma ukotvená v nedotknutých vodách lagúny Lady Musgrave Island.

Spustené v roku 2024

Tento priekopnícky podnik, spustený v roku 2024, ponúka hosťom pútavú príležitosť zapojiť sa do ochrany morí a občianskej vedy, čím nanovo definuje spôsob, akým vnímajú a chránia Veľkú bariérovú bariéru.

Reef Sanctuary dopĺňa vlajkovú loď Lady Musgrave HQ Pontoon (LMHQ) tým, že poskytuje špeciálnu plávajúcu učebňu na útese, ktorá je ideálna pre veľké skupiny a ekologicky uvedomelých cestovateľov.

Rovnako ako LMHQ sa môže pochváliť podvodným observatóriom a je kompletne poháňaný veternou a solárnou energiou, funguje s nulovou uhlíkovou stopou a odráža záväzok Lady Musgrave Experience k ochrane životného prostredia.

Nad rámec tradičného cestovného ruchu

Okrem tradičného cestovného ruchu slúži Reef Sanctuary ako centrum pre morské vzdelávanie a výskum, kde sa hostia môžu zúčastniť praktických aktivít zameraných na ochranu prírody a prispieť k monitorovaniu útesov a zhromažďovaniu údajov.

Medzi tieto aktivity patrí obľúbený program Morský biológ na jeden deň, v rámci ktorého hostia pod vedením morských biológov zaznamenávajú údaje pre program Občianskej vedy s názvom Eye on the Reef, ktorý využíva Správa morského parku Veľký koralový bariérový útes.

Tento interaktívny prístup podporuje hlbšie spojenie s útesom a umožňuje jednotlivcom stať sa aktívnymi účastníkmi jeho ochrany a zachovania.

Transformáciu Reef Sanctuary z opustenej stavby na špičkovú vzdelávaciu platformu viedol Brett Lakey, riaditeľ Lady Musgrave Experience.

Brettova oddanosť ochrane morí a udržateľnému cestovnému ruchu bola kľúčová pri revitalizácii pontónu a vytvorení priestoru, kde môžu vzdelávanie a zábava koexistovať.

„Útesová rezervácia Reef Sanctuary nám dáva viac príležitostí odovzdať ďalej naše vedomosti a lásku k Veľkému koralovému útesu a ostrovu Lady Musgrave,“ povedal Brett.

„Zistili sme, že naši hostia chcú nielen zažiť útes, ale aj spoznať a pochopiť ekosystém a prispieť k jeho ochrane.“

„Sme veľmi hrdí na to, že teraz môžeme ponúknuť špecializovaný zážitok, v rámci ktorého sa hostia môžu učiť od našich hlavných sprievodcov po útesoch a aktívne sa zapájať do ochranárskych aktivít.“

Domorodí strážcovia

Lady Musgrave Experience úzko spolupracuje s domorodými strážcami prírody s cieľom podporiť komplexnejší prístup k ochrane prírody s využitím tradičných poznatkov.

Ostrov Lady Musgrave, ktorý sa nachádza v južnej časti Veľkého bariérového útesu, je koralový ostrov v tvare srdca a najjužnejší ostrov skupiny Bunker Group, ktorý ponúka pokojnú alternatívu k iným útesovým destináciám.

Ostrov je domovom sťahovavých vtákov a hniezdiacich morských korytnačiek a je obklopený nedotknutou lagúnou hemžiacou sa tropickými rybami, mantami a farebnými koralmi.

Lady Musgrave Experience poskytuje hosťom ideálnu platformu na priamy prístup k Veľkému koralovému útesu s možnosťami šnorchlovania, potápania, výletov po ostrove a sprievodcovských vzdelávacích programov.

O zážitku Lady Musgrave

Lady Musgrave Experience je rodinný podnik, ktorý pôsobí v Bundabergu v Queenslande. Hostia sa môžu tešiť na transfer na ostrov Lady Musgrave luxusným 35-metrovým katamaránom s ranným čajom a prezentáciou o útese od morských biológov.

Po príchode do lagúny na ostrove Lady Musgrave sa hostia presunú do luxusného pontónu Lady Musgrave HQ Pontoon s vybavením pre rodiny s deťmi vrátane teplých spŕch. Predtým, ako si užijú šnorchlovanie alebo potápanie v lagúne, prehliadku ostrova Lady Musgrave s odborným sprievodcom, plavbu loďou so skleneným dnom a obed formou bufetu. Na ceste späť do Bundabergu sa podáva popoludňajší čaj alebo tí, ktorí majú to šťastie, že zostanú cez noc, sú hostia odvedení do svojich glampingových stanov, kde môžu spať na útese.

Počas zimných mesiacov organizovala spoločnosť Lady Musgrave Experience aj poldenné výlety s pozorovaním veľrýb z Bundabergu, ktoré hosťom poskytli možnosť sledovať veľryby keporkaky, ako vychádzajú z vody a hrajú sa pozdĺž Humpback Highway z luxusného katamaranu s 360-stupňovými vyhliadkovými plošinami.