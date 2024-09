Pridajte sa k nám na exkluzívnom premietaní filmu Potápanie do temnoty

Sme radi, že inaugurácia GO Diving Show ANZ (28. – 29. september v Sydney Showground) odštartuje vo veľkom štýle – exkluzívnou projekciou na hlavnej scéne fenomenálneho oceňovaného dokumentu Diving Into The Darkness.

Pridajte sa k nám v sobotu ráno o 9.45:XNUMX na Hlavnom pódiu a pripravte sa na jeden z najvýraznejších dokumentov, ktoré som za posledné roky videl (celú moju recenziu si prečítajte nižšie). Ešte lepšie, hneď po predstavení, Jill Heinerth sama bude zdobiť hlavné pódium, aby predviedla úžasnú prezentáciu. riaditeľ Nays Baghai bude tiež na výstave a v sobotu popoludní sa dostane do ANZ / Inspiration Stage.

Ponorenie sa do temnoty

Recenzia: Diving In The Darkness

Mark Evans: Keď som prvýkrát počul o Ponorenie sa do temnoty, Veľmi som sa tešil, že to uvidím na vlastné oči, najmä preto, že sa to sústreďuje na moju priateľku a potápačskú legendu Jill Heinerth. Jej príbeh si už dlho zaslúžil predstavenie a teraz som mal možnosť vidieť ho z prvej ruky, môžem potvrdiť, že filmár Nays Baghai prekonal sám seba konečným dokumentom – skutočne si zaslúži všetky ocenenia, ktoré už získal. v krátkom čase, ktorý bol uvoľnený.

Film už získal cenu za najlepší celovečerný dokument na tohtoročnom Medzinárodnom filmovom festivale v Santa Barbare a cenu za výnimočnú výnimočnosť na podujatí Documentaries Without Borders.

Kanadský prieskumník Heinerth, jeden z najväčších žijúcich jaskynných potápačov na svete, sa podieľal na niektorých z najnáročnejších a najslávnejších expedícií, od prieskumu najdlhších jaskýň sveta v Mexiku až po objavenie obrovských ľadovcových jaskýň v Antarktíde.

Ešte z Diving In The Darkness

Spolu s niektorými z týchto epických ponorov, ktoré sú zobrazené pomocou klipov a archívnych statických záberov, 96-minútový dokument obsahuje intímne rozhovory a animované flashbacky do Heinerthových mladších rokov, čo pomáha vysvetliť jej motiváciu zúčastniť sa na takýchto extrémnych výzvach.

V hlbinách zomrelo viac ako 100 jej priateľov, no ona tvrdí, že každé dobrodružstvo ju posúva o krok bližšie k tomu, aby sa stala ženou, ktorú si priala stretnúť ako dieťa.

Vždy som veril, že existujú dva druhy potápačov – tí, ktorí milujú jaskynné potápanie, a tí, ktorí nie – a ja pevne patrím do druhej kategórie. V jaskyniach vždy bolo niečo, čo mi dávalo „zážitok“, a Diving Into The Darkness neurobil nič, čo by zmenilo môj názor!

Ešte z Diving In The Darkness

Pri pohľade na úžasné zábery Jill, ako sa bez námahy kĺže jaskynnými systémami zdobenými stalaktitmi, stalagmitmi a inými topografickými zvláštnosťami, pri úžasne jasnej viditeľnosti, musím povedať, že som začínal byť v tom najmenšom pokušení.

Ale potom ďalšie časti – najmä trýznivý moment stratený v jaskyni natočený mimoriadne dobre Naysom a tímom (veľmi dobre viete, že ide o zopakovanie daného incidentu, ale je to tak dobre natočené, že vám srdce začne búšiť ako o závod. keď sa dostanete do situácie) – ovládnite moje chvíľkové šialenstvo a som späť v kategórii potápačov „Budem sa držať vrakov, stien a útesov“!

Jill Heinerth je podmanivá rečníčka, ak máte to šťastie, že ju zastihnete na pódiu, a jej charizma a osobnosť sršali z filmu podobne, ako keby sedela priamo pred vami. Dopĺňajú to strelecké schopnosti Naysa Baghaia, ktorý určite vie, ako zachytiť epické scény na kameru. Toto je zďaleka jeden z najlepších dokumentov o potápaní, aké som za mnoho rokov videl.

Pridajte sa k nám na exkluzívnom premietaní filmu Diving Into The Darkness 5

GO Diving Show ANZ

Toto každoročné podujatie, ktoré sa koná tento rok 28 29-september na Výstavisko v Sydney v olympijskom parku, je zameraný na predstavenie toho najlepšieho z nášho podmorského sveta všetkým, od surových nováčikov, ktorí buď uvažujú o potápaní, alebo dokončili svoje základné kurzy, až po pokročilých potápačov, až po technických potápačov a veteránov CCR. potápačov.

Existuje celý rad etáp – Main Stage, the fotografie Stage, Austrália/Nový Zéland Stage, Inspiration Stage a Tech Stage – ktoré budú hostiť desiatky rečníkov z celého sveta, ako aj množstvo interaktívnych funkcií, ktoré vyhovujú mladým aj starým, od skúseností s VR potápaním, a ukážkový bazén a oveľa viac.

Okolo pódií a prvkov bude široká škála vystavovateľov, od turistických združení a touroperátorov až po rezorty, liveaboardy, výcvik agentúry, maloobchodníci, výrobcovia a organizácie na ochranu prírody.

GO Diving Show UK 2024, ktorá je už piatym ročníkom, prilákala cez víkend viac ako 10,000 10,000 návštevníkov a rozprestierala sa na ploche XNUMX XNUMX metrov štvorcových výstavnej plochy a variant pre Austráliu a Nový Zéland ašpiruje na dosiahnutie tejto úrovne v nasledujúcich rokoch.

Vstup na úvodnú GO Diving Show ANZ je úplne zadarmo – zaregistrujte sa tu aby ste získali lístky na potápačskú udalosť v roku 2024 v Austrálii. Na mieste je dostatok parkovacích miest a miesto konania je ľahko dostupné s množstvom dopravných možností, takže si už teraz zapíšte dátumy do svojho diára a pripravte sa na veľkolepý víkend oslavujúci všetky formy potápania.