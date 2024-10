Inauguračná GO Diving Show ANZ mala v Sydney veľký ohlas

Po rokoch, keď ľudia chceli každoročnú, všestrannú potápačskú show, ktorá by sa starala o rekreačných potápačov, freedivers a technických potápačov, GO Diving Show ANZ konečne zaplnila túto prázdnotu svojou inauguračnou show na Sydney Showground v Austrálii 28.-29. septembra.

Výstavisko Sydney Showground bolo vybrané pre svoju polohu, ktorá je obklopená predmestiami, je ľahko dostupná priamym železničným spojením a diaľnicou z centra Sydney a je tu dostatok parkovacích miest a množstvo ďalších zariadení (hotely, reštaurácie atď.) .

Táto prvá výstava veľmi napodobňovala úvodnú výstavu v Spojenom kráľovstve s podobným počtom – takmer 3,000 10,000 ľudí, ktorých sa počas dvoch dní zúčastnilo – a podobným počtom vystavovateľov. Očakávame, že uvidíme rovnaký medziročný rast, aký zaznamenala výstava v Spojenom kráľovstve, keďže sa podujatie viac etabluje a pripája sa viac výrobcov, školiacich agentúr, maloobchodníkov atď. – variant pre Spojené kráľovstvo, ktorý je už piaty rok viac ako 10,500 2024 mXNUMX a na svojom podujatí v roku XNUMX privítalo viac ako XNUMX XNUMX ľudí.

Whiststop prehľad úvodnej GO Diving Show ANZ

Vo vzduchu bolo cítiť vzrušenie zo strany vystavovateľov aj návštevníkov, z ktorých mnohí stáli v sobotu ráno vonku v rade, ktorí sa tešili na otvorenie dverí, a táto rušná, pozitívna atmosféra pokračovala počas celého víkendu.

GO Diving Show ANZ sa vráti, väčšia a lepšia, na výstavisko v Sydney 13-14 September 2025, tak si urob rande do diára.

Návštevníci stojaci v rade na vstup do výstavnej siene v sobotu ráno

Takže úvodná GO Diving Show ANZ bola nepochybným úspechom, ale neberte to len za slovo – nižšie je hĺbková správa PT Hirschfield z prvej ruky o udalosti:

PT Hirshfield: Austrália oslávila svoju inauguračnú novú výročnú potápačskú show 28. – 29. septembra v Olympijskom parku v Sydney – a bolo to skvelé! Vstupenky na tento prvý ročník boli bezplatné a vďaka bohatému a rozmanitému programu počas dvojdňového podujatia prilákali tisíce potápačov a nadšencov oceánov.

GO Diving Show (GODS) ANZ – ktorú sponzoroval magazín Scuba Diver ANZ, Underwater Australasia, Vanuatu Tourism Office, Dive Photo Guide, PADI a UW Images – je satelitná výstava mimoriadne populárnej, päť rokov starej show v Spojené kráľovstvo. Obe podujatia koordinuje Rork Media, chrbtová kosť značky magazínu Scuba Diver. Redakčný riaditeľ Rork Media Mark Evans vysvetľuje: „Snažíme sa zachovať rovnakú atmosféru, trochu ako to robíme s medzinárodnými verziami časopisu v Spojenom kráľovstve, Severnej Amerike, Austrálii a na Novom Zélande (s uvedením do Nemecka v januári 2025). ). Všetky majú rovnakú značku, ale časopis v každej krajine je vytvorený na mieru pre daný kontinent.

„Urobili sme to isté s potápačskou show. Základný vzhľad a štruktúra show sú takmer rovnaké ako v Spojenom kráľovstve – ako sa hovorí, „ak to nie je pokazené, neopravujte to“ – ale pridali sme niektoré lokalizované prvky.

"Nezáleží na tom, či ste začiatočník, skúsený rekreačný potápač, správny technik, veterán alebo podvodný fotograf, je tu niečo pre vás v príjemnom prostredí."

Mnohé stánky boli počas celého víkendu zaneprázdnené návštevníkmi

Na rozdiel od mnohých iných podujatí po prvýkrát, ktoré môžu sužovať začínajúce problémy, GODS ANZ bol odvážny a vyleštený z brány, prebiehal hladko a poskytoval množstvo toho, čo jeho návštevníci chceli. Návštevníci predstavení sa zoradili skoro pred miestom konania pred otvorením dverí a tešili sa, že sa „Austrálska potápačská udalosť roka“ začne. Od začiatku bol hmatateľný bzukot.





Prezentácie na hlavnej scéne na svetovej úrovni

GODS ponúkol široký bufet špičkových miestnych a medzinárodných rečníkov. Viac ako 40 prednášok bolo hojne navštevovaných na súčasne naprogramovanej hlavnej scéne a fotografickej, ANZ/inšpiračnej a technickej scéne.

Najťažšou časťou víkendu bolo rozhodovanie o tom, v ktorom publiku sa zúčastníte, keďže v rovnakom čase beží toľko vynikajúcich rečníkov. (Našťastie bol program zverejnený v dostatočnom predstihu v časopise Scuba Diver ANZ a na webovej stránke GO Diving Show, čo umožnilo účastníkom vopred zmapovať svoj pohyb).

Víkend v nedeľu popoludní zavŕšila panelová diskusia, na ktorej sa zúčastnili všetci rečníci na hlavnom pódiu. Zľava: Steve Backshall, Pete Mesley, Jill Heinerth, Liz Parkinson a Dr Richard Harris

Veľkým ťahákom bol britský bojovník za divokú zver, autor, televízny a dokumentárny moderátor Steve Backshall. Steve, svetový rečník s odborne pripravenými a veľmi pútavými prezentáciami, zdieľal počas oboch dní veľkolepé zábery. Jeho prednášky sa zamerali na potápanie so žralokmi a „naučenie sa hovoriť veľryba“.

Ďalšími prednášajúcimi na hlavnom pódiu boli thajský jaskynný záchranár Dr Richard Harris, ktorý diskutoval o návnadách technického potápania. Poznamenal: „Zistil som, že GO Diving je celkom odlišný od iných potápačských šou. Je tu oveľa väčší rekreačný dôraz, čo sa mi veľmi páči.

„Je dobré hovoriť o špičkovom technickom potápaní tým, ktorí môžu byť novšími potápačmi. To im otvára oči do tohto sveta možností nad rámec plávania okolo útesu s jedinou nádržou, ak chcú robiť niečo iné. Je tu úžasný kmeň skutočne zaujímavých ľudí v potápaní, s ktorými som strávil svoj život. Rád povzbudzujem ostatných, aby sa do toho pustili.“

Steve Backshall v plnom prúde

Ranné premietanie silného celovečerného dokumentu Nays Baghai Diving In the Darkness – po ktorom nasledovali otázky a odpovede s kanadskou priekopníčkou v jaskynnom potápaní Jill Heinerth – bolo veľmi dobre prijaté. Jill prezentovala samostatne o najdlhšej podvodnej jaskyni v Kanade a objave Shackletonovej lode Quest.

Rozhovory prieskumníka vrakov Lust4Rust Peta Mesleyho z NZ sa týkali vzdialenej polohy a bezpečnosti na palube, ako aj projektu Truk Lagoon Baseline. Pete uvažoval o BOHOCH a zopakoval pocity mnohých účastníkov: „Je to ako závan čerstvého vzduchu. Je tam veľa živosti. Je pekné byť okolo pozitívnych, rovnako zmýšľajúcich ľudí.“

Freedivingová legenda a kaskadérka Liz Parkinson z Los Angeles priamo spolupracovala s Jamesom Cameronom, Hughom Jackmanom, Sigourney Weaver a nespočetnými ďalšími špičkovými hercami a režisérmi. Porozprávala sa o výučbe hollywoodskych a televíznych talentov na freedive alebo potápanie, ako aj o vykonávaní bezpečnostných úloh vo filmovom a televíznom priemysle (jej zábery z podvodných kaskadérskych kúskov boli neuveriteľné!).

Sledovanie interakcie týchto piatich svetových moderátorov počas vzrušujúceho a zábavného záverečného panela Main Stage moderovaného MC Anthonym Gordonom posilnilo prvotriedny kaliber programu GODS.

Príležitostí pustiť sa do ponoru do virtuálnej reality bolo viacero



Smorgasbord rozhovorov

Rečníci boli rovnako vynikajúci na troch menších pódiách. Prezentovaná ANZ/Inspiration Stage hovorí o miestnych a medzinárodných potápačských destináciách, zdraví pri potápaní, nájdení vraku lode Endeavour a zapojení ďalšej generácie potápačov. Dvadsaťjedenročná riaditeľka kurzu PADI Holly Wakelyová (s viac ako 2,000 XNUMX zaznamenanými ponormi!) stelesnila ducha tejto fázy.

Tech Stage predstavovali prezentácie o archeológii, jaskynnom a vrakovom potápaní a zdraví a bezpečnosti potápačov. Medzi populárnych moderátorov patrili Human Factors Mike Mason, filmár Avatar John Garvin a vždy zábavný David Strike.

David Strike na Tech Stage

Photo Stage sa môže pochváliť radom inšpiratívnych prezentácií od obľúbených miestnych a medzinárodných fotografov Dona Silcocka, Talie Greis, Nigela Marsha a ďalších. Prednáška Američana Mikea Barticka o potápaní v čiernej vode bola plná veľkolepých snímok, ktoré zdôrazňovali, ako tento žáner často prináša vedecké objavy.

Mike sa zamyslel: „V predstavení bola dobrá energia. Potápačská komunita v Austrálii je skutočne silná. Usporiadanie takéhoto podujatia je dôležité pre komunitu a priemysel.“



Obchodná hala šum

Ako na väčšine veľtrhov bol najväčší rozruch vo vypredanej obchodnej hale, kde viac ako 100 stánkov predstavovalo svet potápania.

Zastúpení boli miestni a medzinárodní prevádzkovatelia potápania, rady cestovného ruchu, školiace agentúry, maloobchodníci, výrobcovia, ochranárske a neziskové organizácie. Potápačské strediská a liveaboardy, ktoré hľadali expozíciu na austrálskom trhu, boli obzvlášť bohaté, spolu s množstvom vybavenia na fotografovanie pod vodou.

Kevin Purdy z All Star Liveaboards chatuje s potenciálnymi klientmi

Držiteľka stánku a moderátorka Deborah Dickson-Smith z Diveplanit povedala: „GO Diving Show prekonala všetky očakávania. Mali sme tu veľké davy ľudí a boli sme veľmi zaneprázdnení ľuďmi, ktorí chceli zistiť, kam ďalej cestovať.“

Steve Martin z Digital Diver súhlasil: „Bolo to veľmi zaneprázdnené. Po otvorení dverí sme dostali prestávku až o 3:30.“

Jedným z najpopulárnejších stánkov počas víkendu bol stánok VIZ, facebooková skupina so sídlom v Sydney s 15 XNUMX členmi, ktorí chcú byť informovaní o miestnych podmienkach potápania. Zakladateľ Marco Bordieri vysvetľuje: „Potápačská show bola pre Vizzers neuveriteľnou príležitosťou na stretnutie. Na tribúnach je toľko vecí. Môžete ľahko stráviť len pol dňa pozeraním sa na ne všetky.“

Na výstave bolo veľa vybavenia, ktoré si môžete pozrieť a kúpiť





fotografická súťaž

Víťazi Underwater Awards Australasia 2024 – ktorí si rozdelili výherný fond vo výške 55 3 $ v ôsmich kategóriách (Sydney, austrálske a medzinárodné vody, Smart Phone, Portfolio, Environmental Take XNUMX a Reels) – boli vyhlásení na Photo Stage v sobotu popoludní.

Best in Show bol ocenený Gabrielom Guzmanom za obraz perutýny proti slnečnému žiareniu. Tento obrázok bol vybraný z Gabrielovho víťazného portfólia predmetov s podobnou tematikou spolu s niekoľkými ďalšími umiestneniami a pochvalami. Pre Guzmana to bol hviezdny výsledok, najmä preto, že to bola prvá fotografická súťaž, do ktorej sa zapojil.

Výstava víťazov Underwater Awards Australasia bola počas celého víkendu veľmi populárna

Koordinátor súťaže Brett Lobwein zažil GODS takmer z každého uhla pohľadu, vrátane operátora stánku, moderátora a člena publika na rôznych prezentáciách: „Komunita sa dostala von a skutočne to podporila. Prvý deň tam bolo obrovské množstvo ľudí. Mal som celkovo asi štyri minúty, kým na našich tribúnach nikto nebol. Je to tak dobré pre priemysel, s fantastickými sponzormi a miestnou potápačskou komunitou. Ľudia prilietali, aby sa zúčastnili z medzištátnej cesty."



Spojenie potápačskej komunity

Účastníčka QLD Sally Gregory povedala: „Táto potápačská show bola skvelá. Dohonil som toľko ľudí, ktorých som roky nevidel; ľudí, ktorých som poznal, keď sme všetci začínali v potápačskom priemysle vo veku 20 rokov. Prichádza tiež veľa nových ľudí a toľko nových a zaujímavých kúskov vybavenia, ktoré sme si ani nevedeli predstaviť, keď sme začínali.“

Účastník Dr Bill Gladstone zopakoval komentáre mnohých ďalších účastníkov: „Je vzrušujúce byť okolo toľkých skvelých, podobne zmýšľajúcich ľudí potápania.“

Ukážkový tank bol ústredným bodom oba dni





Rodinná akcia

Väčšina potápačských expozícií sa snaží byť skutočne priateľská k rodine, ale GO Diving sa snažil splniť túto požiadavku. Ponuka bezplatných vstupeniek odstránila jednu prekážku v návštevnosti. V obchodnej sále Spot A Shark ponúkal zábavné a vzdelávacie aktivity vhodné pre deti. Potápanie vo VR vo švédskom vraku Marsu – v hĺbke 75 m – poskytlo pohlcujúci zážitok bez toho, aby ste sa museli namočiť.

Nostalgia sa stretla so vzdelávaním ako Vodné múzeum Shark in a Bus (Leyland Bus z roku 1957, ktorý predstavuje zbierku dedičstva vrátane zachovaného päťmetrového veľkého bieleho žraloka, fosílií a ďalších) zameraných na vzdelávanie o druhu so zameraním na ochranu. Toto bola jediná samostatná atrakcia na potápačskej výstave so vstupným poplatkom 5 dolárov.

V múzeu Shark in a Bus bolo celý víkend rušno

Deti aj dospelí si užili pohľad na dlhú, úzku ukážkovú nádrž s freedivermi, morskými pannami, potápačmi a podvodnými dronmi.

Keď sa show v nedeľu popoludní chýlila ku koncu, redaktor časopisu Scuba Diver ANZ a koordinátor podujatia Adrian Stacey uvažovali: „Bolo to fantastické. Spätná väzba od vystavovateľov, návštevníkov a rečníkov bola skutočne pozitívna. Bolo krásne vidieť tu cez víkend veľa rodín, tak dúfam, že aj ďalšiu generáciu potápačov. Všetci sa radi stretávali pod jednou strechou. Predčilo to naše očakávania.”



Ukončenie myšlienok

Každoročná potápačská show pre Austráliu bola dlho očakávaná. Je vzrušujúce vidieť, ako sa GO Diving Show zvyšuje, aby zaplnila prázdnotu a pripravila tak silnú inauguračnú udalosť, ktorá uspokojí čo najširšie potápačské publikum. Toto podujatie bude v nasledujúcich rokoch rásť a prosperovať.

Mark Evans zo spoločnosti Rork Media ponúka posledné slovo každému, kto sa rozhodol ísť potápať namiesto toho, aby sa zúčastnil GO Diving Show: „Viem, že skutočné potápanie je tu skvelé, ale väčšinu víkendov sa môžete potápať – všetci títo rečníci, vystavovatelia a atrakcie sú tu len na tento jeden víkend. Po tejto inauguračnej show k nám už veľa potápačských podnikov prišlo a povedalo: „Mali sme tu byť, prídeme budúci rok“, takže si to určite zapíšte do svojho diára na budúci rok, sľubuje, že bude epické.”

Navštívte webové stránky pre viac informácií o budúcoročnom podujatí (13. – 14. septembra 2025 na výstavisku v Sydney), ako sú veci naplánované.

Fotografia: PT Hirschfield, Mark Evans a Robert Smith, RJS Foto (rjsfoto.com.au)