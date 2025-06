Ako nezdolný kapitán Slate prišiel o prsty

Kapitán Spencer Slate, významná postava floridskej potápačskej scény, zažil v priebehu rokov veľa zmien. Rozpráva sa s JOHNOM CHRISTOPHEROM FINEOM, ktorý urobil tieto fotografie.

„Kto je Lloyd Bridges?“ spýtal sa nevinne mladý potápač.

Kapitán Spencer Slate urobil obrovskú zväčšenú fotografiu zosnulej hviezdy Morský lov dole zo steny kancelárie za jeho potápačským obchodom.

Na chvíľu vyzeral zvláštne rozhorčene, kým si neuvedomil, že 80-ročný Bridges s bielou bradou na obrázku hral v priekopníckom televíznom seriáli o potápačovi Mikovi Nelsonovi a jeho hrdinských činoch dávno predtým, ako sa narodil potápač, ktorý otázku položil – alebo dokonca mladý inštruktor stojaci vedľa neho.

Slate s mladšou verziou seba samého a Lloydom Bridgesom, ktorý hral vo filme Sea Hunt pred 65 rokmi

„Pozvali ma na oslavu 80. narodenín Lloyda Bridgesa,“ povedal Slate mladým potápačom a obdivoval fotografiu, na ktorej je s Bridgesom. „Mám 77 rokov. Hovorím to každému. Páči sa mi, že starší ľudia stále niečo robia,“ dodal po tom, čo vysvetlil, čím bol Bridges známy.

Len málokto oslovuje Slatea jeho krstným menom. Už 47 rokov vedie potápačskú spoločnosť Captain Slate's Scuba Adventures na Floridských ostrovoch. 33 rokov riadil potápačské operácie z Key Largo a posledných 14 rokov prevádzkuje potápačský obchod s kompletnými službami, školiace stredisko a potápačský čln v Tavernieri.

Tyčiaca sa postava

Fotografia kapitána Slatea vedľa Bridgesa svedčí o jeho vysokej, robustnej postave. S výškou 6 cm sa Slate týči nad Bridgesom a nad väčšinou ľudí. Narodil sa vo Winston-Saleme v Severnej Karolíne, strednú školu ukončil v roku 3 a vstúpil do americkej armády, kde bol pridelený k transportnej a zásobovacej jednotke.

Po absolvovaní štúdia obchodnej administratívy na East Carolina University v Greenville v Severnej Karolíne sa Slate nevedel dočkať, kedy sa dostane na Floridu.

„Učil som obchod na odbornej strednej škole v Jacksonville,“ hovorí mi. „Certifikát inštruktora potápania som získal v roku 1974 v rámci Národného potápačského programu YMCA v Jacksonville. Tento program YMCA som prevzal v roku 1978. Kapitánsky preukaz som získal v roku 1976.“

Slate so svojou potápačskou loďou v Tavernieri na Floride

Nemusím kapitána Slatea udržiavať v obraze. Jeho príbehy sú nekonečné: rozprávania o špeciálnych ponoroch, zaujímavých ľuďoch, ktorých vzal na potápanie, a incidentoch, z ktorých niektoré by radšej nezverejnil, napriek tomu, že má zjavné jazvy, ktoré to dokazujú.

Potrasie vám rukou s chýbajúcimi prstami na pravej ruke a zostávajúcimi zdeformovanými od uhryznutia murénou, ktorú kŕmil.

Slatea viedol potápačský legendárny ostrov Keys, Steve Klem. „Klem bol ‚Krysař z parku Pennekamp‘,“ spomína a dodáva: „Stali sme sa priateľmi. Klem kŕmil stvorenia. Povedal mi, že sa v zime nepotápa. Mal 66 rokov, tak som to prevzal ja.“

Slateov „Creature Feature“ (Príbeh tvorov) prilákal potápačov z celého sveta, aby s ním preskúmali oceánsku ríšu pri ostrovoch Keys. Boli časy odvahy, keď si vkladal do úst sardinku ako obetu barakudám. Murény, ktoré kŕmil z ruky, sa krútili okolo a medzi ním a jeho potápačmi a cpali sa rybími maškrtami.

Húfy rýb nasledovali Slatea pod vodou a čakali na dávku. Boli to časy, keď sa potápači učili, že aj divokých obyvateľov oceánu možno skrotiť jedlom a pokojným porozumením, a to aj napriek neustálemu nebezpečenstvu.

Bolo to, keď sa muréna dostala do Slateovho vedra s kŕmením, čo sa pokazilo. Bez toho, aby si to uvedomil, siahol dnu, aby vybral rybu, a jeho prsty si niekto pomýlil s rozruchom.

Napriek tomu, že Spencer Slate porušil pravidlo „pozerať sa, ale nedotýkať sa“, ktoré sa učí na každej hodine potápania, prežil a priniesol tisíckam potápačov lepšie pochopenie života v oceáne.

Boli časy, keď kŕmenie rýb nebolo kontroverzné.

Údery bleskov

Blízko potápačského obchodu v Slate udrel blesk. Spustil sa prudký dážď, cesty boli zaplavené. Butch Hendricks, prezident spoločnosti Lifeguard Systems, sa musel potápať. Oceánske podmienky boli drsné a boli vydané varovania pre malé plavidlá.

Slate mal svoj potápačský čln Stratený kontinent pripravený, s kapitánom Dillonom v pohotovosti. Hendricks zavolal, aby sa opýtal, či by sa ranné ponory nedali odložiť na popoludnie. Žiadny problém. Dalo to Slateovi príležitosť porozprávať sa s mladým študentom potápania a jeho inštruktorom a porozprávať si príbehy.

" Ark Royal bol tam,“ povedal im. „Bola to hlavná britská lietadlová loď. Podmienky boli horšie ako dnes. Zavolali mi z lode a spýtali sa ma, či by som vzal potápačov Kráľovského námorníctva na Spiegel Grove stroskotanie lode.

„Povedal som im, že je rozbúrené more, 8 až 10 metre vysoké vlny. Povedali, že je to jediná šanca, ktorú dostanú, a že majú vlastnú výbavu. Povedal som áno. Dostali sa sem, bolo ich 10. Povedal som im, že to bude rozbúrené. Nastúpili na palubu a uložili si svoje dvojité námorné tanky a výbavu. Bolo to citlivé – 10-metrové vlny. Oceán bol taký silný, že keď sme sa priblížili k miestu, musel som ísť na voľnobeh.“

Slate sedel opretý v otočnej stoličke vo svojej kancelárskej kabínke, nohy opreté o stenu a šibalsky sa díval na modré oči, zatiaľ čo mladým potápačom rozprával príbeh.

„Povedal som im: Pripravte sa, nepriväzujem sa k žiadnej kotviacej guli. Naskočte po piatich a choďte dole. Keď vyplávate, nájdite si akúkoľvek kotviacu guľu a ja vás vyzdvihnem.“

„Vyšli hore, vrátili sa na palubu a povedali, že to bol najlepší ponor, aký kedy zažili. Bol som vonku v sále. Bolo to ostré, blýskalo sa to. Loď je na zemi. Pozrel som sa na sťažeň a okolo neho bola modrá svätožiara – ako sa to nazýva, oheň svätého Elma?“

„Povedal som všetkým, aby sa nedotýkali ničoho kovového. Keď som musel chytiť volant, trhol som si hlavu.“

Bibbov zvon

Bridlica s lodným zvonom Georgea M. Bibba

Lodný zvon z lode americkej pobrežnej stráže George M. Bibb sedí v triede kapitána Slatea. Keď bol kuter vyradený z prevádzky a rozoberaný predtým, ako mal byť potopený so sesterskou loďou ako umelý útes v Keys, zvon kúpil Slateov známy.

V pravom slova zmysle sa tam nachádza príbeh: „Ed Uditis mal obchod s námornými starožitnosťami. Keď dostal zvon, povedal mi, že pre mňa niečo má a či by som to chcel mať? Povedal som áno a on mi dal tento zvon, ktorý pochádza z... Bibb. "

Potápači na potopenej lodi si vedia spomenúť na dni, keď hrdo slúžila, a jej zvon je teraz uchovávaný u priekopníka potápania, ktorý sa naďalej delí o svoje pedagogické skúsenosti na Floridských ostrovoch.

Skip Dawson sa stále potápa s originálnou dvojsadou Sea Hunt od Lloyda Bridgesa.

Morský lov vysielalo sa v rokoch 1958 až 1961. Kapitán Skip Dawson, opravár zo seriálu Slate, má originálne dvojité fľaše od Lloyda Bridgesa, tie, ktoré sa používajú v seriáli, a potápa sa s nimi – ďalšia žijúca legenda so skúsenosťami v oceánoch aj pod nimi, ktoré si získali celosvetový rešpekt a obdiv.

Potápačské dobrodružstvá kapitána Slatea Nachádza sa na diaľnici 1, Tavernier na Mile Marker 90.7 pri oceáne.

