Zadržte dych…

Through 25 years of teaching, NoTanx have put together a 30-minute freediving inspired breathwork session, and they will be running a series of these over the weekend of the GO potápačská šou v mesiaci marci.

Marcus Greatwood and the team will introduce you to some fundamental concepts to improve your breathing, awareness and mental focus.

Simple changes, that you can implement into your daily routines, can have a dramatic effect on your personal wellbeing.

In this session, the team will concentrate on:

Utilising your diaphragm

Controlling your breath

Focusing your mind

Reducing O2 consumption

Reducing oxygen consumption will allow more tank time when scuba diving, and more bottom time when freediving, as well as benefiting health in your day-to-day life.

Registrácia on-line tu, or head straight over to stand 143 and sign up for remaining spaces.

Hold your breath... 2

GO Diving Show

GO Diving Show – jediný spotrebiteľský ponor a cestovať show vo Veľkej Británii – vracia sa na NAEC Stoneleigh 1. – 2. marca 2025, práve včas na odštartovanie novej sezóny, a sľubuje víkend plný interaktívneho, vzdelávacieho, inšpiratívneho a zábavného obsahu.

Rovnako ako Hlavné pódium – tentoraz na čele s televíznou hviezdou, autorom a dobrodruhom Steveom Backshallom, ktorý sa po niekoľkých rokoch vítaným návratom do GO Diving Show spolu s NEEMO Aquanautom vyškoleným NASA a vedúcim vedeckého výskumu v DEEP Dawn. Kernagis, kolega televízny moderátor, autor a stály obľúbený Monty Halls, Dr Timmy Gambin, ktorý bude diskutovať o bohatom námornom a vojnovom dedičstve Malty, a dynamické duo prieskumníkov Rannva Joermundsson a Maria Bollerup, ktorí budú rozprávať o svojej nedávnej expedícii Buteng v Indonézii – opäť sú tu určené etapy pre britské potápanie, technické potápanie, fotografovanie pod vodou a inšpiratívne rozprávky. Andy Torbet bude opäť moderovať hlavnú scénu a zároveň bude prezentovať výzvy natáčania technického potápania pre televízne programy. Nájdete tu zoznam všetkých rečníkov vrátane časovania tu.

Spolu s etapami je k dispozícii množstvo interaktívnych prvkov – stále populárnejšia jaskyňa, obrovský bazén na potápanie, pohlcujúci ponor s vrakmi s technológiou virtuálnej reality, workshopy na zadržanie dychu a nácviky, zóna morskej biológie a – novinka pre rok 2025 – vaša šanca vyskúšať si mapovanie vrakov s Nautical Archeology Society a ich početnými turistami roztrúsenými loďami. dosky, výrobcovia, výcvik agentúry, rezorty, liveaboardy, potápačské centrá, maloobchodníci a mnoho ďalšieho.

Tento rok sa tiež vidí Súťaž NoTanx Zero2Hero v centre pozornosti. Tejto súťaže zameranej na začínajúcich freediverov sa zúčastní prvých 12 kandidátov výcvik s Marcusom Greatwoodom a tímom NoTanx v Londýne koncom februára. Potom päť vybraných finalistov bude počas marcového víkendu súťažiť na GO Diving Show, vrátane statických apnoických sedení v bazéne, aby našli celkového víťaza, ktorý získa týždenný výlet do Marsa Shagra Eco-Village, ktorý je dvorom Oonasdivers. Kliknite tu aby ste sa zaregistrovali, aby ste mali šancu súťažiť.

Vstupenky v predpredaji už dostupné!

Kúpte si svoj denný lístok už teraz £17.50 + rezervačný poplatok a buďte pripravení na vzdelávací, vzrušujúci a inšpiratívny zážitok! Alebo s toľkými prednášajúcimi počas dvoch dní a so všetkými interaktívnymi výstavami a vystavovateľmi, ktoré treba navštíviť, prečo si neurobiť víkend a nezaobstarať si dvojdňový lístok na £25 + rezervačný poplatok? K dispozícii sú aj ceny skupinových vstupeniek pre 10+ osôb, ak prídete s členmi centra/klubu. Vstupenky si rezervujte na webovej stránke Go Diving Show.

A ako vždy, v cene lístka je zahrnuté bezplatné parkovanie. A osoby mladšie ako 16 rokov majú vstup zadarmo, takže vezmite deti so sebou na báječný rodinný deň!