Hal Watts: Smrť pána Scubu

Ďalší americký titán extrémneho potápania odišiel: Hal Watts zomrel vo veku 88 rokov v Ocale na Floride 7. decembra. Po sérii ôsmich úderov za posledné roky skončil s potápaním.

Watts sa preslávil vďaka potápaniu v hĺbkovom vzduchu, hoci keď so športom začínal na začiatku 1960. rokov minulého storočia, rekreační potápači, ktorí chceli ísť do hĺbky, nemali na výber, ale robiť to na vzduchu a naučiť sa riadiť tento proces čo najbezpečnejšie.

S týmto cieľom sa Watts, ktorý sa stal známym ako „Mr Scuba“, spája aj s vytvorením najznámejšieho príslovia v tomto športe: „Naplánujte si ponor – ponorte svoj plán".

Hovorí, že to bolo jednoducho prispôsobené mottu, ktoré počul ako mladý súkromný pilot: „Naplánujte si let – lietajte podľa plánu.“ Keď sa začal potápať, bolo pre potápačov normálne ísť do vody bez toho, aby si vymenili slová o tom, čo zamýšľajú robiť pod vodou, povedal raz.

Malá reklama, veľký krok

Watts sa narodil 10. júna 1935 a potápanie objavil o 20 rokov neskôr, keď pracoval na magisterskom stupni na John Marshall Law School v Atlante v štáte Georgia. Na tento jediný ponor nadviazal až o šesť rokov neskôr, kedy sa presťahoval do Orlanda na Floride. Keď si v roku 1961 všimol v novinách malú reklamu na použitú potápačskú výstroj, rozhodol sa ju z rozmaru kúpiť.

Predajca navrhol, aby si Watts prečítal Návod na potápanie amerického námorníctva pred stretnutím s ním na hotelovom bazéne na praktickú ukážku zariadenia. Jeho prvý ponor na otvorenej vode s použitím súpravy bol do hĺbky asi 15 metrov 22. februára 1962 v Crystal River, kde hlásil, že ho vystrašil lamantín, ale v tom čase bol závislý na tomto novom športe.

Neskôr v tom istom roku založil svoj obchod Florida Diver's Supply (FDS), odkiaľ začal trénovať jaskynných potápačov a od roku 1963 vydávať prvé certifikačné karty FDS Cave Diver.

V roku, keď založil školu, dostal od jej zakladateľa Johna Gaffneyho ponuku aj post riaditeľa výcviku a prvého inštruktora na voľnej vode pre Národnú asociáciu škôl potápania na koži (NASDS), čím sa stal jediným trénerom jaskynných potápačov NASDS.

V ten decembrový Watts vykonal to, o čom povedal, že je to jeho prvý hlboký ponor do hĺbky 75 metrov. V priebehu nasledujúcich rokov jeho špeciálny potápačský klub Forty Fathom Scubapros vykonal na Floride veľa ponorov do tejto hĺbky a ešte ďalej.

V roku 1967 Watts stanovil oficiálny svetový rekord v ponoroch do hĺbky po dosiahnutí hĺbky 119 m av roku 1970 vytvoril hĺbkový rekord jaskyne 127 m. V tom roku tiež publikoval prvú príručku pre inštruktorov pre hĺbkové potápanie s rozšíreným dosahom a poveril Neda DeLoacha produkciou filmu. Hlboké potápanie vo Wakulla Springs.

Pokračoval v trénovaní šiestich ďalších svetových rekordných hĺbkových potápačov, vrátane svojej dcéry Scarlett, ktorá v roku 129 vytvorila ženský rekord 1999 m. V tom roku britský potápač Mark Andrews stanovil aj mužský rekord 158 m pod Wattsovým školným. Jeho pýchou bolo, že k dátumu 9. septembra 9 naviedol 99 potápačov, aby dosiahli hĺbku od 55 m do 100 m vo vzduchu bez nehôd.

Čoskoro na párty

Watts bol v roku 1969 spoluzakladateľom s Tomom Mountom a šiestimi ďalšími z Národnej asociácie pre jaskynné potápanie (NACD) so sídlom na Floride.

To, čo začalo ako Florida Divers Supply, sa do toho roku vyvinulo na Floridské štátne školy skidivingu (FSSS) so štyrmi miestami na Floride a karibskou základňou na Svätej Lucii. FSSS vydávala certifikačné karty Cave Diver od roku 1970.

Hal Watts v kancelárii

V roku 1988 bola premenovaná na Profesionálnu asociáciu potápania (PSA) a v roku 1995 sa stala medzinárodnou ako PSAI, agentúra, ktorá mohla tvrdiť, že vznikla takmer o tri desaťročia skôr ako ktorákoľvek iná, ktorá ponúkala certifikáciu na úrovni potápačov a inštruktorov v rekreačnom aj technickom športe. potápanie.

Ako inštruktor s rozšíreným dosahom pre agentúry PSAI, IANTD, NASE, NAUI, PDIC a TDI bol Watts kvalifikovaný vyučovať hlboký vzduch, nitrox, nitrox s predĺženým dosahom, trimix, rebreathers, celotvárovú masku, suchý oblek, jaskyňu, jaskyňu , DPV a penetrácia vrakov. Bol hodnotiteľom/certifikátorom inštruktorov pre NASE, PDIC a SSI, PADI master trénerom potápačov a inštruktorom-trénerom rebreatheru pre mnohé značky CCR.

Watts sa tiež zaslúžil o to, že prišiel s nápadom regulátora chobotnice, ktorý vyvinul so spoločnosťami Scubapro a Sportsways.

Hviezdne vraky

V roku 1990 bol Watts jedným z prvých rekreačných potápačov, ktorí sa potápali v slávnom plášti z občianskej vojny. monitor pri pobreží Severnej Karolíny s Garym Gentilem, Billym Deansom a Steveom Bielindom a tiež sa ponoril do hĺbky 75 metrov Andrea Doria mimo New Yorku.

Japonci stroskotajú v lagúne Truk a Lusitania parník v Írsku – napriek radám vyškolil jeho majiteľa Gregga Bemisa, aby vykonal úspešný 90m ponor na vraku – dokončil svoj zoznam obľúbených vrakov.

Watts bol držiteľom ceny SSI Platinum Pro Award s viac ako 10,000 XNUMX ponormi, keď skončil s potápaním a udržal si svoj podiel v PSAI. Potápač Riaditeľ redakcie Mark Evans strávil na palube to, čo hovorí, zábavný týždeň Aqua Cat liveaboard na Bahamách v polovici roku 2000 so slávnym potápačom a jeho manželkou Jan.

„Hal Watts bol skutočnou legendou v technicko-potápačských kruhoch, je držiteľom niekoľkých Guinnessových svetových rekordov v hĺbkovom potápaní, ale bol aj skutočným gentlemanom a bolo mi potešením byť nablízku,“ hovorí.

„Rád si spomínam na návrat z popoludňajších ponorov na lodi Aqua Cat objaviť Hala a Jana, ako sa povaľujú v hojdacej sieti na zadnej terase na opaľovanie, častejšie s prázdnym tanierom pokrytým omrvinkami. Na tomto výlete sme ho prezývali 'Cookie Monster' kvôli jeho záľube v chutných dobrotách!“

Hal Watts po sebe zanechal svoju piatu manželku Jan, s ktorou bol ženatý 22 rokov, dcéry Kirsten Stanford a Scarlett Watts, vnuka Ryana Stanforda a pravnuka Wyatta.

