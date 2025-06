GO Diving Show ANZ: Vstupenky 2 za cenu 1 sú teraz k dispozícii

Toto každoročné podujatie, ktoré sa koná tento rok 6 7-september na Výstavisko v Sydney v Olympijskom parku sa zameriava na predstavenie toho najlepšieho z nášho podmorského sveta a teraz je k dispozícii špeciálna ponuka vstupeniek 2 za cenu 1 pre skorých vtáčikov.

Či už ste úplný začiatočník, ktorý uvažuje o potápaní, alebo ste už absolvovali kurzy základnej úrovne, pokročilý potápač, technický potápač alebo skúsený CCR potápač, určite si nájdete niečo zaujímavé.

Existuje celý rad etáp – Main Stage, the fotografie Pódium, pódium Austrália/Nový Zéland, pódium Inšpirácia a pódium Tech – ktoré budú hostiť desiatky rečníkov z celého sveta, ako aj množstvo interaktívnych prvkov pre mladých aj starých, od VR potápačských zážitkov, demonštračného bazéna, bazéna na skúšobné ponory a mnoho ďalšieho.

Okolo pódií a prvkov bude široká škála vystavovateľov, od turistických združení a touroperátorov až po rezorty, liveaboardy, výcvik agentúry, maloobchodníci, výrobcovia a organizácie na ochranu prírody.

Získajte lístky už teraz!

Vstupenky na GO Diving Show ANZ sú už v predaji a môžete využiť ich Ponuka pre skorých záujemcov 2 za cenu 1 do 9. septembra – vy a váš kamarát/kamarátka/partner/manželka/manželka nás môžete navštíviť len $12a deti do 16 rokov majú vstup zdarma, vďaka čomu je to ideálny rodinný výlet. Na mieste je dostatok parkovacích miest a miesto konania je ľahko dostupné vďaka širokej ponuke dopravy, takže si už teraz zapíšte dátumy do diára a pripravte sa na epický víkend oslavujúci všetky formy potápania.