Sprievodca darčekmi: 7 nových kníh pre potápačov

Potápač a kuchár,

od Lasse Spang Olsen

čítal som Potápač a kuchár keď priateľ zavolal na telefón. V priebehu niekoľkých okamihov povedal: „Predpokladám, že ste čítali Potápač a kuchár?“ To sa mi ešte nikdy nestalo, čo podľa mňa musí znamenať, že toto je „kniha okamihu“.

Ak ste ho ešte nečítali, možno si len pamätáte na novinový príbeh z roku 2013, ktorý ho inšpiroval, o nigérijskom remorkére, ktorý sa veľmi rýchlo potopil za podozrivých okolností a uväznil svojich 12 členov posádky v podpalubí.

Keď bol tím saturačných potápačov, ktorí pracujú v tejto oblasti, povolaný urobiť to, čo sa od nich len zriedka očakáva – hrabať sa vo vraku v hĺbke 30 metrov, aby odstránili ľudské telá – boli šokovaní, keď našli jedného z posádky, lodnú kuchyňu. šéfkuchár, ktorý je po viac ako dvoch dňoch uväznený v najvzdialenejšej časti plavidla.

To nie je spoiler, pretože táto kniha je „hojná hlúposť“, ktorá podrobne sleduje, čo sa stalo do tohto bodu, a čo je najdôležitejšie, čo sa stalo potom. Má tiež pár zvratov v chvoste, ktoré ma určite prekvapili.

Autor je filmár a toto je kniha jeho dokumentu o mimoriadnom príbehu o prežití pod vodou, ktorý je doplnený originálnymi obrázkami z klaustrofobických obmedzení trupu lode.

Príbeh načrtol veľmi jasne, popretkávaný časťami pôvodných výmen medzi potápačmi, ich riadiacou loďou a kuchárom Harrisonom, a tento prístup je veľmi efektívny.

Záchranné úsilie

Ak mám kritiku – a tá je veľmi malá – je to tá, že napriek všetkej svojej jasnosti sa zdá, že autor sa tak veľmi snaží zabezpečiť, aby dostane každý jeden bod. Toto určenie znamená, že sa vkráda určité množstvo opakovaní.

To však po prvej polovici knihy vyprchá. Naproti tomu je tu neskoršia epizóda, v ktorej je záchranná misia takmer vykoľajená, keď potápači prehliadnu kľúčovú úvahu. Táto kritická situácia sa vyrieši tak rýchlo a náhle, že je pre mňa ťažké predstaviť si, ako sa to stalo – a stále je.

Nič z toho neuberá na skutočnosti, že ide o vzrušujúce a emotívne čítanie, a Olsen to uľahčil – hoci, ako je zrejmé z posledných kapitol, nebolo preňho ani zďaleka ľahké bádať a písať. Tento dychberúci príbeh stojí za relatívne krátky čas, ktorý vám zaberie prečítanie.

Dived Up Publications, ISBN: 9781909455610

Brožovaná väzba, 15 x 23 cm, 176 strán, 20 £

Coral Triangle Cameos: Biodiverzita a malá väčšina,

od Alan J Powderham & Sancia ET van der Meij

Vždy je ťažké odhadnúť, s akým vydavateľstvom Dived Up príde nabudúce, ale ako Potápač a kuchár naznačuje, že jeho voľby nie sú nikdy menej zaujímavé.

Čítal som predchodcu Coral Triangle Cameos, ktorý bol tzv V srdci koralového trojuholníka, keď vyšiel v roku 2021 a myslel si, že ide o vynikajúcu fúziu pútavého textu a fotografovanie pod vodou.

Alan Powderham je veľmi dobrý makro fotograf a vtedy, ako aj teraz, sa spojil s morskou biológkou Sanciou van der Meij, aby sa dostal pod kožu „malej väčšine“ malých rýb a bezstavovcov, ktoré tvoria väčšinu Indo-pacifického regiónu. útesový život.

Predchádzajúca kniha zapôsobila do takej miery, najmä spôsob, akým sa držala pohľadu potápača, že sme vydali šesťstranový úryvok v potápač časopis zdieľať radosť. Coral Triangle Cameos sa vyrába v rovnakom formáte viac ako štvorcového konferenčného stolíka a dokazuje, že je v každom ohľade dobrý.

Prečítal som už dosť kníh, v ktorých si fotografi vyberú svoje najlepšie zábery a potom vymyslia nejaké zvláštne nadpisy kapitol a nevýrazný text, aby odôvodnili výber, ale Powderham a van der Miej sú príliš svedomití na to, aby padli do tejto pasce.

Obrázky sú vybrané a zoskupené z dobrého dôvodu – v tomto prípade podľa druhov zvierat – a slová, hoci je ich málo, sú starostlivo vybrané zrnká informácií, ktoré naznačujú pôvodnú myšlienku a nútia čitateľa myslieť si, že by si ich mohli zapamätať.

Powderhamove snímky inklinujú k temnej strane – on je jedným z tých fotografov, ktorí dokážu odolať nutkaniu, aby jeho snímky vynikli – a keďže pretekajú na okraj stránky a do seba, efekt zaplaví zorné pole čitateľa, ako pri potápaní, vďaka čomu je zážitok pohlcujúci.

Nemôžem povedať lepšie o tom, čo je v podstate obrázková kniha, ako že táto by zniesla opakované čítanie. Myslím si, že väčšina pozorovateľov morského života si to užije a podvodní fotografi obzvlášť.

Dived Up Publications, ISBN: 9781909455573

Pevná väzba, 22 x 30 cm, 224 strán, 45 £

52 úloh: Fotografovanie pod vodou,

od Alexa Mustard

52 Zadania je séria kníh od Ammonite Press o aspektoch fotografovanie – keď som sa pozeral naposledy, bolo tam 14 titulov, od čiernobielych a dronov po ulice a Instagram fotografovanie.

Teraz je tam oddaný fotografovanie pod vodou vydanie od nemenej významnej autority, ako je Alex Mustard z Veľkej Británie, ktorého kvalifikáciu sotva treba opakovať.

Rovnako ako ostatné tituly zo série, Podvodné fotografie pozostáva z ročných týždenných workshopových úloh „navrhnutých na budovanie základných zručností, rozširovanie obzorov a naštartovanie kreativity“, nehovoriac o vytváraní ukážkových obrázkov.

Úlohy siahajú od získania dokonalého supermakro záberu života na morskom dne až po kreatívne využitie dostupného svetla na náladové fotografie vrakov a ku každej sú doplnené solídne, ale nie príliš technické rady s priestorom na poznámky.

Každá z 52 úloh má kľúč zobrazujúci typy úloh, či už ide o veľké zviera, kamaráta, zloženie, počítačový, ryby, osvetlenie, makro, scenéria, technika, širokouhlý alebo vrak. Kniha je plná inšpiratívnych záberov z horčice, panelov s tipmi a druhu priameho písania, ktoré zaisťuje, že jeho rady pristanú. Jednoduchý prístup slúži na zameranie pozornosti na kľúčové prvky.

Niektoré z úloh pokrývajú iniciatívy, ako je účasť na súťažiach alebo produkcia časopis covershoty (je dobré vidieť jednu z autorových vynikajúcich potápač obaly použité ako príklad toho, prečo tak málo obrázkov v skutočnosti dokáže obstáť v konkurencii viacerých obalov).

Problém, ktorý vás nepochybne napadol, je, že v skutočnom svete len veľmi málo iných potápačov okrem profesionálov v teplovodnom potápaní má to šťastie, že majú prístup k rôznym miestam potrebným na realizáciu všetkých týchto projektov, určite pravidelne.

Mustard si je toho jasne vedomý: „Mám vytvorené úlohy, ktoré sa dajú väčšinou splniť počas ponoru alebo vhodného potápačského dňa,“ hovorí v predslove. "Sú určené na to, aby ste ich dokončili zhruba v poradí, namiesto toho, aby ste si vyberali svoje obľúbené." Takže si myslím, že posolstvom je urobiť to najlepšie, čo môžete.

Pre väčšinu podvodných fotografov, ktorí to so sebazdokonaľovaním vážne myslia, bude jednoduché čítanie tejto knihy príjemným procesom, ktorý im zanechá množstvo nápadov na ďalšiu cestu.

Ammonite Press, ISBN 9781781454893

Pevná väzba, 21 x 14 cm, 128 strán, 12.99 £

Žraloky, raje a chiméry z východného pobrežia Severnej Ameriky,

od Davida A Eberta a Marca Danda

Tento prepychový poľný sprievodca nadväzuje na iného, ​​ktorý som si prezrel v minulosti, keď som si všimol, že bol vyrobený až príliš krásne na to, aby som riskoval, že sa na poli stane špinavým a ušami.

Tento sprievodca z roku 2020 bol venovaný Európe a Stredozemnému moru a tvrdil, že je prvým terénnym sprievodcom, ktorý pokrýva všetkých 146 druhov nachádzajúcich sa v moriach ľahko dostupných zo Spojeného kráľovstva. Táto nová kniha pokrýva atlantické pobrežie USA a Kanady a je väčšia ako tá so 173 druhmi, prirodzene so značným presahom.

Zahŕňa elasmobranchy nachádzajúce sa okolo atlantických ostrovov, ako sú Bahamy a Bermudy, siahajúce na západ do Mexického zálivu až po polostrov Yucatán a zahŕňajúce niektoré zriedkavo videné hlbokomorské druhy.

Len aby sme si vzali lucerny ako náhodný príklad, nájdete tu úvodnú stránku s farebnou fotografiou, po ktorej nasledujú tri strany ilustrujúce tvary tela a znaky, potom podrobný sprievodca chrupom, než sa dostaneme k deviatim druhom.

Pre každý z nich máme Dandove bočné a letecké vedecké ilustrácie lepšie ako na fotografii, podrobný popis, biotop, biológiu, stav Červeného zoznamu IUCN, rozsah hĺbky, rozmery v rôznych štádiách zrelosti a ďalšie kľúčové detaily (kľúč je na chlopňa predného krytu), ako aj distribučné mapy.

Ak tu nemôžete presne určiť preferovanú stravu zeleného lucerna, pravdepodobne to nikdy nedokážete.

David Ebert, programový riaditeľ Pacific Shark Research Center a držiteľ mnohých ďalších postov súvisiacich s elasmobranch, píše s veľkou jasnosťou o každom druhu medzi množstvom všeobecnejších kapitol. Je tu aj kapitola venovaná ochrane prírody od Sonie Fordhamovej zo Shark Advocates International. Toto je jedna atraktívna a komplexná referenčná kniha.

Princeton University Press, ISBN: 9780691206387

Pevná väzba, 18 x 22 cm, 430 strán, 35 £

Potápanie Gozo & Comino,

od Richarda Saltera (2. vydanie)

Môže to byť druhé vydanie, ale stojí za zmienku, pretože maltské ostrovy sú tak obľúbenou destináciou britských a kontinentálnych potápačov a už dlho existuje tvrdá konkurencia, ktorá im poskytne definitívnych potápačských sprievodcov.

Myslím si, že tento bol prvý, kto ignoroval samotnú Maltu a sústredil sa na dva severné ostrovy. To dáva zmysel, pretože mnohí návštevníci potápania sa rozhodnú založiť si základňu na ostrove Gozo a je toho veľa, čo ich tam zabaví.

Keďže maltské ostrovy môžu objavovať nezávislé skupiny potápačských pobrežných skupín, dopyt po sprievodcoch je väčší ako v iných destináciách, kde potápanie organizujú najmä potápačské centrá.

Salterova kniha sa prvýkrát objavila v roku 2017. Bol dobre umiestnený ako miestny ponor inštruktor s dôvernými pracovnými znalosťami stránok a rozvinul existujúce znalosti, o ktoré by sa podelil s klientmi pri ďalšom výskume a fotografovanie na vyplnenie medzier.

Toto prepracované vydanie obsahuje iba jednu novú lokalitu, vrak Hephaestus, čím sa celkový počet zvýšil na 72 – väčšina z nich (58) sa nachádza v oblasti Gozo.

Pre záznam Hephaestus je 60 m ropný tanker, ktorý bol zámerne potopený v hĺbke 30 – 40 m v Xatt I-Ahmar, v blízkosti existujúcich atrakcií Karwela, Cominoland a Xlendi. Kniha, ktorá obsahuje podrobné popisy, mapy a fotografie, zaznamenáva zmeny existujúcich lokalít a aktualizuje informácie o potápačských centrách.

K dramatickému kolapsu Azúrového okna, ktoré ho premenilo na úplne novú potápačskú lokalitu po tom, čo boli pravdepodobne eóny, došlo práve vtedy, keď sa prvé vydanie dostalo do tlače, ale Dived Up sa podarilo stiahnuť knihu späť a upraviť ju v prezývke. času.

„Ukazuje sa, že mapa a popis novej stránky, ktoré Richard dal dokopy po tom, čo sa vis ustálil, boli z veľkej časti pravdivé,“ hovorí mi vydavateľ Alex Gibson. Nové vydanie obsahuje novú fotografiu Petea Bullena výsledných „Azúrových Álp“ a niekoľko ďalších úprav textu. "Tentoraz sa nič také dramatické nestalo, chvalabohu!"

Ako uvádza Gibson, navigácia a vzhľad knihy boli vylepšené a obnovené so zámerom uľahčiť hľadanie ponorov v každej z piatich oblastí.

Dived Up Publications, ISBN 9781909455580

Brožovaná väzba, 184 strán, 23 x 16 cm, 20 £

Sharkpedia: Stručný prehľad o žralokoch,

od Daniela C. Abela

Ďalšia žraločia ponuka z Princetonu, túto knihu možno v tomto ročnom období vnímať ako plnič pančúch. Je tiež atraktívny svojím vlastným spôsobom, a to vďaka látkovému obalu vytlačenému fóliou na vnútornej strane. Ilustrátor Marc Dando je späť so zalomenými textami v rôznych štýloch kreslenia čiar, ale koncept sa točí okolo pozorovaní Daniela Abela, amerického námorného pracovníka. profesor, ktorý sa špecializuje na ekológiu a fyziológiu žralokov.

Ide o rôznorodé informácie rozdelené do približne 100 abecedných záznamov a dobrou správou je, že obchádza otrepanú vetu o tom, že žraloky sú pre ľudí menšou hrozbou ako ľudia pre žraloky (zívajú) v prospech toho, čo som urobil ja neviem, ale prial by som si to.

Tu je ochutnávka z malej časti o zvláštnych menách žralokov so zameraním na Happy Eddie Shyshark: „Prečo je to plachý žralok? Pretože keď ho ohrozujú predátori, ako sú tulene kapské, má vo zvyku stočiť sa do klbka s chvostom, ktorý si zakrýva oči. Z tohto dôvodu sa tento druh nazýva aj šiškový žralok.

"Možno tým žralok povzbudí často hravé tulene kapské, aby sa zapojili do hry 'prehadzujte žraloka' namiesto toho, aby ho zjedli." Budete si ju musieť prečítať, aby ste zistili, odkiaľ pochádza kúsok 'Happy Eddie' – alebo aby ste si vychutnali iné mená, ako napríklad žralok falický a žralok lízanky.

Nájdete tu zaujímavé postrehy o aspektoch, ako je tonická nehybnosť alebo „predstieranie smrti“; rodičovská starostlivosť: „Žiadna neexistuje. Nie je dosť cnostné, že žraloky nejedia svoje potomstvo?“ a jabĺčka ako spôsob pochopenia uhryznutia žralokom.

Toto je oveľa viac ako vtipná kniha, ale robí to, čo je na srdci vážna téma, veľmi stráviteľné. Malý pekný darček pre potápača žralokov.

Princeton University Press, ISBN 9780691252612

Pevná väzba, 12 x 18 cm, 168 strán, 10.99 £

Malá kniha o veľrybách,

od Roberta Younga a Annalisy Berty

Jedna ďalšia „malá kniha“ z Princetonu ma upozornila na jej pevný formát a štýl hodinky séria kníh môjho detstva. Je súčasťou série, ktorá zahŕňa témy od chrobákov a motýľov po stromy a počasie, čo všetko môže naznačovať detské knihy, ale bolo by zavádzajúce, pretože je jednoducho zamerané na milovníkov prírody.

Vrecková kniha, bohato ilustrovaná Tugce Okay spolu s výberom fotografií, obsahuje na svojich 160 malých stranách množstvo faktov a je vhodná na cestovanie. Osobne by som uprednostnil formát, ktorý by viac zodpovedal jeho obrovskej veľkosti, najmä pokiaľ ide o ilustrácie, ale malé písmo a dizajn sa dajú ľahko dohodnúť.

Ako SharkpediaKniha sa pohybuje od témy k téme, pokrýva biológiu, správanie a ochranu delfínov a sviňúch, ako aj väčších veľrýb, a je dobre napísaná a informatívna.

Ak hľadáte malý darček pre priateľa alebo príbuzného so zmýšľaním veľrýb, možno pre niekoho, kto rád chodí na lode na pozorovanie veľrýb, keď sa potápate, stojí za to sa nad tým zamyslieť.

Princeton University Press, ISBN 9780691260129

Pevná väzba, 10 x 16 cm, 160 strán, 12.99 £

