Nechajte sa inšpirovať a objavte viac o austrálskych potápačských hotspotoch na GO Diving Show ANZ

Reproduktory na Inspiration / ANZ Stage zahŕňajú:

Roni Ben-Ahron bude hovoriť o Filipínach

Roni Ben-Ahron

Obhajca udržateľného cestovného ruchu a odborník na priemysel Roni Ben-Ahron bude na pódiu inšpirácie na GO Diving Show ANZ v septembri predstaví neuveriteľnú rozmanitosť Filipín.

Roni, ktorá unikla z vrcholového korporátneho sveta do hlbín, strávila posledných 15 rokov v odvetví potápačskej turistiky. Po tom, čo pracovala v šiestich krajinách na prevádzkových, obchodných a marketingových pozíciách, sa zamilovala do ázijsko-pacifického potápania. Hovorí, že „rozmanitosť a farby zohrievajú srdce a žiaria ako maják toho, ako by mal oceán vyzerať“. Jej cieľom je podporovať udržateľné praktiky potápačskej turistiky, ktoré zahŕňajú potápačov z celého sveta.

Neuveriteľná rozmanitosť Filipín

Filipíny sú jednou z najlepších svetových potápačských destinácií. Nachádza sa v srdci Koralového trojuholníka a vychutnáte si najväčšiu biodiverzitu na svete: živé koralové útesy, vraky, neuveriteľný pelagický život, vzácne tvory a jedinečnú topografiu.

Dozviete sa o najlepších potápačských destináciách na Filipínach, o tom, čo môžete očakávať v každej z nich a ako ich môžete zažiť s Atlantis Dive Resorts a Liveaboards.

Spotrebitelia dnes majú na výber; môžete si vybrať značku na základe súboru hodnôt, ktoré považujete za dôležité. Je pre vás dôležité environmentálne úsilie, dosah na komunitu a vzdelávanie? Zistite, ako môžete zapôsobiť pri potápaní s Atlantis Resorts and Liveaboards!

Torrey Klett vyzdvihne prácu Sea Shepherd v Austrálii

Torrey Klett / Sea Shepherd

Sea Shepherd Australia je nezisková organizácia na ochranu morí, ktorá využíva priamu akciu v prvej línii vojny proti znečisteniu oceánov plastmi; nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov; deštruktívne stratégie riadenia morského života; a ďalšie hrozby pre oceánsky ekosystém a jeho obyvateľov.

Torrey Klett, koordinátorka kapitoly pre Sea Shepherd Sydney, bude prezentovať problémy ochrany morí, ktorým dnes Austrália a svet čelí na ANZ / Inspiration Stage na GO Diving Show ANZ v septembri a ako môžeme uskutočniť zmysluplnú zmenu.

Torrey sa po svojom pôsobení ako PADI Master Scuba Diver Trainer v Hondurase zanietene venovala snahám o ochranu morí. Verí, že ochrana je zodpovednosťou každého, a chce, aby ste sa cítili splnomocnení zapojiť sa a prispieť k zmene v ochrane oceánov, ktoré tak vrúcne milujeme.

Terry Cummins si posvieti na potápanie pri Queenslande

Terry Cummins

Renomovaná osobnosť z odvetvia Terry Cummins bude lyrizovať o zázrakoch queenslandských vôd, keď príde na ANZ Stage na GO Diving Show ANZ v septembri.

Dr Terrence (Terry) Cummins je prezident Dive Queensland a prominentná osobnosť v globálnej potápačskej komunite, ako aj známy podvodný fotograf, spisovateľ a bývalý vedúci potápačov. výcvik agentúr.

Terry v súčasnosti pôsobí v niekoľkých poradných výboroch vlády a mimovládnych organizácií týkajúcich sa potápania, cestovného ruchu, legislatívy a udržateľnosti podnikania a má na konte dlhý zoznam prestížnych ocenení a úspechov, vrátane vymenovania za člena Klubu prieskumníkov. New York a 'Rad of Australia Medal' za jeho prínos k potápaniu.

Potápanie na pobreží Queenslandu

Terry vás vezme na a fotografie cestu od južnej hranice Queenslandu až po ďaleký sever a zahŕňajú nádherné potápanie na Veľkom bariérovom útese a Koralovom mori. Bude sa tiež zaoberať negatívnym vnímaním stavu Veľkej koralovej bariéry, ktorý sa v niektorých médiách nesprávne vyskytuje, a bude klásť otázky, pričom vyzdvihne jedinečné služby, ktoré členovia Dive Queensland poskytujú návštevníkom potápačov.

Nays Baghai vás zavedie do zákulisia filmu Diving Into The Darkness – predstavenie, ktoré predstavenie otvára v sobotu.

Nays Baghai

Nays Baghai je nezávislý filmový tvorca a tvorca pod vodou a bude na Inspiration Stage na GO Diving Show ANZ v septembri.

So sídlom v Sydney je absolventom austrálskej národnej filmovej školy AFTRS a jeho celovečerný debut ako režisér, klesanie, vyhral filmový festival v Sydney 2020 a teraz sa streamuje na Amazon Prime ANZ.

Jeho druhá vlastnosť, Ponorenie sa do temnoty, s prednášateľkou hlavnej scény Jill Heinerth, vyhral Medzinárodný filmový festival v Santa Barbare 2024. Tento úžasný film bude uvedený na GO Diving Show ANZ v sobotu ráno, aby sa naštartovalo konanie.

Okrem svojej dlhoročnej práce režiséra, kameramana a strihača získal Nays aj 30 ocenení za krátke a fotografovanie práce. Medzi jeho portfólio klientov patria Sony, Rolex, Deloitte, SBS, Scuba Diver časopis, cestovný ruch v Austrálii a mnoho ďalších.

Ako podvodný kameraman a fotograf je Nays držiteľom širokej škály potápačských certifikácií, ktoré mu umožňujú pôsobiť v náročných prostrediach neprístupných pre tradičné filmové štáby.

Making the Impossible Possible: Zákulisie ponoru do temnoty

Režisér s viacerými pomlčkami Nays Baghai sa ponára do tajov svojho oceňovaného celovečerného dokumentárneho filmu o legendárnej Jill Heinerth. V tejto prezentácii Nays pokrýva širokú škálu tém vrátane:

Potápanie výcvik potrebné na ukončenie projektu

Podrobnosti o zložitých filmových dokumentoch vrátane scenárov, storyboardov, schém natáčania a iných

Úplný zoznam jaskýň a ďalších miest na natáčanie pod vodou

Nekonečné množstvo výziev, ktorým tím čelí

Obrovský proces úpravy

Riziká a výhody rebreatherov

Paralely medzi filmovou tvorbou a technickým potápaním

Danny Charlton ponúka rady o návšteve Indonézie

Danny Charlton

Premýšľate o návšteve Indonézie pri potápaní dovolenka? Potom určite príďte a vypočujte si múdre rady z Indonézie potápačské cestovanie guru Danny Charlton v GO Diving Show ANZ v septembri.

Danny bude na ANZ / Inspiration Stage ponúkať množstvo užitočných rád a rád o návšteve tejto nádhernej krajiny, ktorá je domovom niektorých z najlepších potápačov na planéte.

Danny má bakalársky titul v odbore turizmus a niekoľko rokov pracoval v korporátnej Amerike, než sa odvážil do Indonézie. Z jednoročného kontraktu sa vyvinulo stretnutie a svadba s Angelique a trvalý krajanský život.

Je nadšený z rozvíjania miestnych talentov prostredníctvom výcvik a vedenie. V roku 2001 konzultoval vývoj produktov s majiteľmi Lembeh Resort a v nasledujúcom roku otvoril v rezorte koncesiu na potápanie. Produkt Passport to Paradise bol vyvinutý krátko – dáva potápačom príležitosť úplne preskúmať Severné Sulawesi.

Danny je v popredí rozvoja potápačských zariadení Lembeh Resorts a Murex Resort na najvyššej úrovni s rozsiahlym vybavením.

James Hunter bude hovoriť o podvodnej archeológii

James Hunter

James Hunter je kurátorom námorného dedičstva a archeológie Austrálskeho národného námorného múzea a na podujatí ANZ/Inspiration Stage prednesie fascinujúcu prezentáciu. GO Diving Show ANZ v septembri.

James získal doktorát z námornej archeológie na Flinders University v roku 2012 a magisterský titul z histórie a historickej archeológie na University of West Florida v roku 2001.

Viac ako dve desaťročia sa venuje oblastiam historickej a námornej archeológie a podieľal sa na vyšetrovaní niekoľkých medzinárodne významných miest vrakov lodí v Spojených štátoch, vrátane ponorky americkej občianskej vojny. HL Hunley a Emanuel Point Shipwreck, španielska galeóna, ktorá stroskotala v Pensacola Bay na Floride v roku 1559.

Jamesov doktorandský výskum skúmal históriu a archeológiu obrany torpédových člnov využívaných koloniálnymi a ranými národnými námorníctvami Austrálie a Nového Zélandu. Do svojej úlohy v múzeu bol vymenovaný v januári 2015 a podieľal sa na niekoľkých projektoch námornej archeológie, vrátane prieskumov vrakov prvej austrálskej ponorky. AE1 v Papue Novej Guinei, ľahký krížnik HMAS z druhej svetovej vojny Perth (I) v Indonézii a hľadanie a identifikácia miesta vraku HMB Jamesa Cooka Endeavor v Spojených štátoch.

Holly Wakely z Blue Horizon Diving sa bude snažiť inšpirovať novú generáciu potápačov

Holly Wakelyová

Potápanie inštruktor a vedúca turné Holly Wakely budú na ANZ / Inspiration Stage v GO Diving Show ANZ v septembri pokračuje vo svojej misii inšpirovať viac ľudí, aby sa dostali k potápaniu.

Vo veku 21 rokov už Holly absolvovala viac ako 2,000 ponorov a je riaditeľkou kurzu PADI. Jej cesta však začala oveľa skôr, vo veku štyroch rokov, keď prvýkrát objavila lásku k podmorskému svetu. Jej vášeň ju priviedla k pilotovaniu PADI Junior Divemaster program. Holly teraz rada učí potápanie všetkých úrovní, najmä deti.

Hollyina hlboká láska k potápaniu presahuje rámec vyučovania. Spoluriadi Blue Horizon Diving YouTube kanál, zdieľanie potápačských dobrodružstiev a tipov pre každého. Holly tiež organizuje a vedie potápačské výlety do celého sveta.

O svoju vášeň sa rada podelí s ostatnými, akokoľvek uzná za vhodné. Jej cieľom je dostať do potápačskej komunity viac ľudí, vrátane detí nadšených pre oceán!

Od mladého potápača po riaditeľa kurzu: zapojenie ďalšej generácie

Holly Wakely, bývalá mládežnícka potápačka, ktorá sa stala riaditeľkou kurzu, zdieľa stratégie na zapojenie ďalšej generácie potápačov prostredníctvom rôznych prúdov médií. Hollyina cesta zmenila, kto je ako potápač a ako jednotlivec. Jej cieľom je inšpirovať ostatných a podporovať mladých potápačov pri ich individuálnych cestách a budovaní inkluzívnej potápačskej komunity. Holly udržiava kontakty s mladými potápačmi prostredníctvom sociálnych sietí, ako je napr YouTube a TikTok a diskutuje o tom, ako tieto formujú budúcnosť potápania.

Dr Matias Nochetto zo siete Diver Alert Network prednesie inšpiratívne a vzdelávacie prezentácie

Matias Nochetto

Rešpektovaný viceprezident medicínskych služieb Diver Alert Network Dr Matias Nochetto bude mať na inaugurácii inšpiratívne a vzdelávacie prezentácie. GO Diving Show ANZ v septembri.

Dr Nochetto pracuje v DAN od roku 2006. Je spoluriaditeľom programu ďalšieho medicínskeho vzdelávania DAN-UHMS a členom fakulty niekoľkých národných a medzinárodných kurzov a programov potápačskej medicíny.

Stal sa potápačom inštruktor (1999) počas lekárskej fakulty, čo ho priviedlo k absolvovaniu trojročného klinického a výskumného štipendia v hyperbarickej a potápačskej medicíne, aby spojil tieto dve vášne.

