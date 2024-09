Získajte podpísanú kópiu Deep Blue Steve Backshall na GO Diving Show ANZ

GO Diving Show ANZHlavným rečníkom na hlavnom pódiu je uznávaný televízny moderátor, prírodovedec a dobrodruh Steve Backshall. Je tiež uznávaným autorom, napísal niekoľko dobre prijatých kníh a podpíše sa pod svoj najnovší – Deep Blue: My Ocean Journeys – po jeho rozhovoroch.

Deep Blue: My Ocean Journeys

Take a deep breath… Steve Backshall was nine years old the first time he saw a shark, while on dovolenka with his family in Malaysia. It was the beginning of a life-long fascination with these ‘lords of the sea', and the oceanic life around them.

Jeho kariéra jedného z najpopulárnejších svetových prírodovedcov a prieskumníkov ho zaviedla na nespočetné množstvo podmorských miest, z ktorých mnohé doteraz nikto nevidel. A bol tiež svedkom prekvapivého poklesu bohatstva divokých obyvateľov našich oceánov za posledných 50 rokov.

Deep Blue je kniha, ktorá vzniká celý život: pozoruhodná zmes spomienok, cestovania a morskej a environmentálnej vedy, ktorá nás vezme na nezabudnuteľnú prehliadku mnohých svetov vodného života: od podmorských púští a dažďových pralesov až po vývoj oceánskych hrdinov. ako morská korytnačka a veľká biela, od vzniku života v oceáne až po rýchlo upadajúci stav bielych polárnych morí a koralových útesov. Je to ľúbostný list našim vzácnym oceánom a výzva na to, čo musíme urobiť, aby sme ich zachránili.

Na GO Diving Show ANZ je k dispozícii iba 200 kópií (100 v pevnej väzbe – 55 USD, 100 v mäkkej väzbe – 25 USD), takže dôrazne odporúčame predobjednávku na zabezpečenie vašej kópie. Predobjednané knihy budú k dispozícii na vyzdvihnutie v zóne na podpisovanie kníh počas určených časov na podpisovanie, pričom prednosť budú mať tí, ktorí si ich predobjednajú.

GO Diving Show ANZ

Toto každoročné podujatie, ktoré sa koná tento rok 28 29-september na Výstavisko v Sydney v olympijskom parku, je zameraný na predstavenie toho najlepšieho z nášho podmorského sveta všetkým, od surových nováčikov, ktorí buď uvažujú o potápaní, alebo dokončili svoje základné kurzy, až po pokročilých potápačov, až po technických potápačov a veteránov CCR. potápačov.

Existuje celý rad etáp – Main Stage, the fotografie Stage, Austrália/Nový Zéland Stage, Inspiration Stage a Tech Stage – ktoré budú hostiť desiatky rečníkov z celého sveta, ako aj množstvo interaktívnych funkcií, ktoré vyhovujú mladým aj starým, od skúseností s VR potápaním, a ukážkový bazén a oveľa viac.

Okolo pódií a prvkov bude široká škála vystavovateľov, od turistických združení a touroperátorov až po rezorty, liveaboardy, výcvik agentúry, maloobchodníci, výrobcovia a organizácie na ochranu prírody.

GO Diving Show UK 2024, ktorá je už piatym ročníkom, prilákala cez víkend viac ako 10,000 10,000 návštevníkov a rozprestierala sa na ploche XNUMX XNUMX metrov štvorcových výstavnej plochy a variant pre Austráliu a Nový Zéland ašpiruje na dosiahnutie tejto úrovne v nasledujúcich rokoch.

Vstup na úvodnú GO Diving Show ANZ je úplne zadarmo – zaregistrujte sa tu aby ste získali lístky na potápačskú udalosť v roku 2024 v Austrálii. Na mieste je dostatok parkovacích miest a miesto konania je ľahko dostupné s množstvom dopravných možností, takže si už teraz zapíšte dátumy do svojho diára a pripravte sa na veľkolepý víkend oslavujúci všetky formy potápania.