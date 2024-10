Šok z Lusitanie

Už je to dávno, čo sa technický vrakový potápač z Thajska a korešpondent Divernetu TIM LAWRENCE potápal v studenej vode, ale ako by mohol odolať príležitosti zaskočiť do toho bájneho? Lusitania z južného Írska? Tim opisuje niekoľko chlpatých momentov a do hĺbky sa pozerá na stále kontroverzný príbeh o tom, ako potopenie lode ovplyvnilo priebeh 1. svetovej vojny – s fotografiami PETRA McCAMLEYHO, ktorý hovorí o nedávnych výzvach pre svoj tím Projektu 17.

Pri zostupe mi po chrbte prebehol plazivý chlad. Ukázalo sa, že som si po boji so suchými rukavicami a klipom na odtrhovej stanici čiastočne zatopil suchý oblek. Vzostúpil som, vďačný za extra váhu na bradlách.

Na druhý deň Peter vyfasoval nový oblek. Bol som nadšený novým vzhľadom a vďačný za pomocné ruky, ktoré som potreboval, aby som sa do toho dostal (zelené kari nepomohlo línii pásu).

Vrátili sme sa, vošli do vody a ja som začal pekne v teple zostup. Až vo výške 40 metrov som sa začal cítiť, akoby som svoju mužnosť vrazil do zveráka. Zvýšená výška môjho hlasu nesúvisela s obsahom hélia v mojej zmesi.

Žiaľ, nízkotlaková hustilka sa odpojila. Pri stúpaní po línii som sa pokúsil znova pripojiť LPI, ale suché rukavice mi bránili v postupe. Frustrovaný po piatich minútach som znížil svoje straty a pokračoval som na hladinu, pričom som zavolal nášho podporného potápača Corana Markeyho, ktorý rýchlo pripojil hustilku.

Zamieril som späť po línii, len aby ma privítal posledný potápač, Ken Blakely, čím som uvoľnil prestupovú linku k mrežiam na deco drift! Preklínal som svoje šťastie a využil som príležitosť precvičiť si nejaké cvičenia, ktoré si opäť pripomenuli výzvy prechodu z teplej vody na studenú...

Tim Lawrence (vpredu) sa opäť pripravuje na ponor

Zákruty a zákruty

Vraky v priebehu vekov formovali rozhodnutia ďaleko za ich čelenmi, ale len málokto si môže nárokovať taký historický vplyv, aký má RMS. Lusitania. Jej príbeh má viac zvratov ako ktorýkoľvek román od Agathy Christie a stále vytvára intrigy pre každého, kto chce otáčať stránky.

RMS Lusitania, prichádza do prístavu (George Grantham Bain)

V čase jej spustenia v lodenici John Brown v Škótsku v roku 1906, 31,550 XNUMX ton Lusitania bola najväčšou osobnou loďou na svete – zatienená iba jej sesterskou loďou Mauretánia keď bola spustená asi o 14 týždňov neskôr na dvore Swan Hunter.

Britská vláda financovala obe lode pre Cunardovu líniu, čím pomohla Veľkej Británii konkurovať rastúcej dominancii Nemecka v transatlantickej lodnej doprave, pričom jej zároveň poskytla šikovnú rezervu pomocných krížnikov na vojnové použitie.

Obe plavidlá boli registrované v Janine bojové lode toho obdobia ako pomocné krížniky a spolu čoskoro dominovali na transatlantických trasách, pričom medzi nimi prepínala Modrá stuha. Rýchlosťou a luxusom sa im nevyrovnali.

Vypuknutie vojny zaznamenalo pokles lodnej dopravy a Mauretánia bol položený kým Lusitania pokračovali v obsluhe trasy.

Zmena pravidiel

Bol to čas zmien. Až do tohto bodu sa vojna na mori riadila konvenciou „Pravidlá cien“, ktorá zakazovala ozbrojeným plavidlám útočiť na obchodné lode bez varovania. Uplatňujú sa však podmienky, ak by sa loď nezastavila alebo sa nebránila nalodeniu.

Cieľom dohovoru bolo chrániť životy. Ak by malo byť neozbrojené plavidlo potopené alebo brané ako cena pri porušení jeho neutrality prevážaním kontrabandu, cestujúci a posádka by mali dostať bezpečný prechod na breh.

Keď sa však nemecké ponorky stali efektívnejšími pri potápaní lodí, Británia začala vyzbrojovať svoje obchodné lode a tieto „lode Q“ porušovali konvenciu. Admiralita tiež nasmerovala svoju obchodnú flotilu, aby narazila do akejkoľvek ponorky, ktorá sa ich pokúša zastaviť.

Táto stratégia prinútila Nemcov, aby 4. februára 1915 vyhlásili, že vo vojnovej zóne okolo Britských ostrovov by sa mala vojna považovať za neobmedzenú. V tejto dobe sa neobmedzená vojna považovala za vojnový zločin a zmena politiky mala za následok potopenie neutrálnejších plavidiel.

Nemeckom vyhlásená vojnová zóna 1. svetovej vojny

RMS Lusitania bola registrovaná ako pomocný krížnik, ktorý niesol muníciu uvedenú v jej zozname a nebol neutrálny. V a New York Times reklama umiestnená oproti reklame na Cunard's Lusitania deň pred jej nalodením, 1. mája 2015, Nemecko varovalo občanov USA pred nebezpečenstvom cesty na akejkoľvek spojeneckej lodi vstupujúcej do vojnovej zóny.

To by bolo Lusitania202. plavba, návrat z New Yorku do Liverpoolu. Mnohí cestujúci o reklame nevedeli, no medzi vládnucimi vrstvami to vyvolalo špekulácie Lusitiana bol teraz legitímnym vojnovým cieľom.

"Počas prechodu sa nesmú vyvesovať žiadne vlajky," prikázal Cunard. Predchodca súčasného kapitána Turnera na predchádzajúcej plavbe kontroverzne vyvesil americkú vlajku, aby pravdepodobne varoval akúkoľvek ponorku, že na palube sú americkí štátni príslušníci.

Kapitán William Turner

Cestujúci nevedeli, že bola naložená zásielka nábojov do pušiek, nábojníc, rozbušiek a hliníkového prášku. Zapísané v nákladnom zozname a ľahko pozorovateľné nemeckými špiónmi, ktorí sa vydávali za nosičov, umiestnili cieľ pevne na lieviky lode.

Neistá budúcnosť

Lusitania zamieril do neistej budúcnosti, no väčšina cestujúcich si nevšímala zvýšené nebezpečenstvo. Rozptyľovaní eleganciou plavidla a upokojení kapitánom Turnerom museli mať pocit, že vojna je vzdialená milión míľ. Obmedzenia uhlia znamenali zatvorenie štvrtej kotolne, čím sa maximálna rýchlosť znížila z 25.5 na 21 uzlov.

Posledná fotografia Lusitanie, urobená 1. mája 1915

Prechod cez Atlantik prešiel bez problémov, aj keď s krátkym oneskorením, aby mohol vyzdvihnúť cestujúcich a posádku z osobnej lode Kamerunsko.

6. mája popoludní 6,000-tonová britská nákladná loď Centurion bola torpédovaná a potopila sa spolu s ďalším plavidlom pri útoku ponorky, čím sa zvýšilo povedomie o prítomnosti ponoriek južne od Írska.

Kapitán Turner pri vstupe do vojnovej zóny nariadil výpadok prúdu. Strešné okná vo verejných miestnostiach boli zakryté, zatiaľ čo výhľady boli zdvojnásobené. Všetky vodotesné dvere boli zatvorené a záchranné člny sa vyklopili, aby sa uľahčilo rýchlejšie spustenie. Cestujúci gentlemani boli varovaní pred fajčením na palube počas akejkoľvek prechádzky po večeri.

Umývadlo na vraku Lusitania

Kráľovské námorníctvo vedelo o približných pozíciách aktívnych ponoriek vďaka miestnosti 40, predchodcovi Bletchley Parku. Toto tajné vládne oddelenie zachytávalo a dešifrovalo nemeckú komunikáciu pomocou zachytených číselníkov.

Toto a Centurion potopenie spochybňuje rozhodnutie Lusitanie pokračovať do jamy levovej, namiesto toho, aby sa odklonila okolo severu Írska.

Odborníci tvrdia, že rozhodnutie bolo založené na nedostatku uhlia a počte dní navyše potrebných na cestu touto cestou. V predchádzajúcich mesiacoch bolo tiež vyznačené mimo hraníc pre nemecké mínové pole, hoci 26. apríla, štyri dni predtým, bolo vyhlásené za voľné. Lusitania opustil New York.

Telemotor

Všeobecné varovanie

Popoludní 6. mája dostal kapitán Turner všeobecné varovanie, ktoré odporúčalo ponorkám aktívnym na juhu Írska a navrhovalo, aby lode smerovali stredným kanálom a plnú rýchlosť míňali vjazdy do prístavov.

Spojenci vytvorili poistenie proti vojnovému riziku v reakcii na rastúce straty na lodiach a neochotu poisťovateľov riskovať lode a náklad vstupujúci do vojnovej zóny. To účinne odklonilo všetku komunikáciu pre lode vstupujúce do vojnovej zóny na admiralitu a v prípade strát by to malo potenciálne vážne následky.

Kapitán mohol slobodne veliť, ako uznal za vhodné, ale v konečnom dôsledku vedel, že sa bude zodpovedať obchodnej komisii.

Hore a dole: Stern telegraf

To skoré popoludnie prinieslo poslednú potvrdenú polohu aktívnej ponorky v oblasti majákovej lode Coningbeg, 70 námorných míľ východne od Lusitania bol napadnutý.

Napriek inštrukciám admirality kapitán Turner vytýčil kurz, ktorý prechádzal bližšie k írskemu pobrežiu, pričom predpokladal, že ponorka by po akýchkoľvek útokoch uskutočnených deň predtým hľadala hlbšiu vodu.

Skoro ráno 7. mája spôsobila hmla, že znížil rýchlosť na 15 uzlov a začal trúbiť, čo niektorých pasažierov znepokojilo tým, čo vnímali ako oznámenie o prítomnosti lode.

Keď sa hmla rozplynula, kapitán Turner zvýšil rýchlosť na 18 uzlov a nariadil zmeniť kurz, aby sa zatvoril na írskom pobreží, kým sa opäť vzchopil.

Začal získavať štvorbodový fix. Jeho rýchlosť a azimut by sa museli merať, ak by sa mal vyhnúť vytvoreniu ľahkého cieľa pri čakaní na veľkú vodu na loď veľkosti Lusitania potrebné na navigáciu po veľkej plytčine chrániacej vstup do Mersey.

Neexistovala by žiadna eskorta Kráľovského námorníctva cez vojnovú zónu Lusitania. Niektorí historici poukazujú na neúčinnosť dostupných eskort, z ktorých všetky mali nižšiu maximálnu rýchlosť ako parník. Rýchlosť by bola najlepšou obranou obra pred útokom ponorky, takže to bolo pochopiteľné.

Jedáleň druhej triedy (Peter McCamley)

Veľká mosadzná parná rúra v jedálenskom kúte druhej triedy

Nedostatok eskortovania mohol byť tiež lesťou, ako sa vyhnúť vlajke britského plavidla. V tom čase mali britské námorné lode malú útočnú schopnosť proti ponorkám.

Nemecké cisárske námorníctvo poslalo tajné pokyny na cieľ bez varovania nákladných plavidiel vstupujúcich do vojnovej zóny, čím ohrozili lode s neutrálnou vlajkou. Predchádzajúci mesiac ukázal nárast potopení takýchto lodí.

Tri mesiace pred potopením vypracoval probritský poradca ministra zahraničných vecí USA Robert Lansing memorandum o negatívnom dopade vstupu USA do vojny na britské vojnové úsilie.

Bol to trik na odvrátenie pozornosti admirality, mali by ťažké americké straty na životoch ohroziť americkú neutralitu? Ak sa terčom stali nákladné plavidlá, bolo len otázkou času, kedy straty začnú ovplyvňovať verejnú mienku.

V memorande sa uvádzalo, že vstup USA do vojny legitimizuje svoje lode ako ciele, čo ešte viac prispeje k problémom so zásobovaním.

Svetlo promenádnej paluby

Tiež zúfalo potrebné zbrane a munícia by boli presmerované do americkej armády, čo by spôsobilo katastrofálny nedostatok pre Britániu, ktorá už bola pod tlakom. Niektorí však tvrdili, že je to nepravdepodobné vzhľadom na americkú filozofiu slobodného trhového hospodárstva a postoj ponuky a dopytu k podnikaniu a zisku.

Chýbajúca komunikácia

Ďalším aspektom je konflikt záujmov. Potopenie Lusitania by Británii odoprela prístup k potrebným vojnovým materiálom. Pri nosení munície legitimovaný Lusitania Ako cieľ, spôsobila by strata nákladu skutočne výrazný výpadok vpredu?

Neskorší výskum poukázal na päť chýbajúcich komunikácií odoslaných priamo na Lusitania počas posledných dní lode. Kapitán Turner priznal, že ich prijal, ale pri následnom vyšetrovaní mu nebolo dovolené prezradiť ich podstatu, čo podnecovalo konšpiračné teórie o práci temných síl.

S odstupom času je ľahké identifikovať výhody pre Britániu zo straty lode, ako napr Lusitania. Verejné pobúrenie spôsobené Nemeckom, ktoré sa zameralo na civilistov, pomohlo jeho príčine bez konca.

Mosadz a morský život v jedálni druhej triedy

Woodrow Wilson varoval pred vážnymi následkami v prípade akýchkoľvek amerických strát na životoch, keď Nemci prvýkrát vyhlásili oblasť okolo Británie za vojnovú zónu. Bola scéna pripravená, alebo išlo, ako sa mnohí historici domnievajú, o sériu nešťastných náhod?

Hmla sa rozplynie

Popoludní 7. mája sa hmla rozplynula a cestujúcim priniesla prísľub jari – a pomohla aj kapitánovi Schwiegerovi zahliadnuť Lusitania parí sa od neho.

Keďže nedokázal dosiahnuť jej rýchlosť, myslel si, že cieľ je stratený – kým Turner neobrátil svoju loď na štvorbodovú fixáciu a nepredložil U-20 s perfektným prístupom. Ponorka čakala, kým osobná loď nebola vzdialená viac ako 700 metrov, a potom vystrelila jediné torpédo. Neskôr Schwieger tvrdil, že v tomto bode nevedel o identite svojej obete.

Ilustrácia Lusitanie zobrazujúca osudné torpédo smerujúce k nej

Torpédo zasiahlo obra medzi prvým a druhým záchranným člnom na pravoboku pod mostom. Po explózii rýchlo nasledovala druhá, smrteľnejšia erupcia, ktorá spôsobila, že sa veľká loď takmer okamžite zaradila na pravobok.

Nezvyčajný dizajn pozdĺžnej prepážky mohol ovplyvniť rýchlosť zoznamu, takže záchranné člny na ľavoboku boli takmer zbytočné. S pokračujúcou rýchlosťou lode sa aj záchranné člny na pravoboku stali náročnými pre cestujúcich.

Kapitán Turner odložil príkaz na spustenie záchranných člnov, keď sa pokúsil otočiť k brehu. Kormidlo nereagovalo a zlyhali aj generátory. Cestujúci, ktorí neboli na palube, sa stratili v spleti chodieb ponorených do tmy.

Zdobené železné výťahy, hrdá ukážka britského inžinierstva, sa stali smrteľnou pascou pre tie nešťastné duše, ktoré sa ich pokúšali použiť na útek.

Výťahy v prvotriednej reštaurácii

Kapitán Turner nariadil svojej lodi úplne dozadu, ale pretrhnuté parné potrubia spôsobili, že tento prístup bol neúčinný. V čase, keď veľká loď znížila rýchlosť, bolo úspešne spustených iba šesť záchranných člnov, z ktorých jeden vyplával a mnohí cestujúci jednoducho riskovali v studenej vode.

Stačilo na to osemnásť minút Lusitania opustiť povrch. Z 1,960 1,193 overených pasažierov XNUMX XNUMX zahynulo. Mnohé z tiel sa už nikdy nenašli.

Odporný skutok

U-20 sa vrátil do Nemecka, kde bol kapitán najprv vychvaľovaný, ale nakoniec zaznamenaný ako jeden z darebákov histórie. Nemecké velenie sa rýchlo snažilo dištancovať od jeho opovrhnutiahodného činu.

Pokračuje debata o príčine druhej, intenzívnejšej explózie. Niektorí historici tvrdili, že možnými vinníkmi boli kotly, hoci táto teória bola narušená fotografiami, ktoré urobil potápač Vic Verlinden a Project 17, ktoré ukazujú, že sú stále neporušené.

Ďalšia teória uvádzala ako možnú príčinu uhoľný prach. Výborná kniha Paddyho O'Sullivana 'Lusitania': Rozlúštenie záhad obviňovaný hliníkový prášok uložený v nákladnom priestore č. 2, zhruba tam, kde zasiahlo torpédo. Oba nápady sa zdajú možné, alebo to bola kombinácia oboch? Nájdenie takéhoto zvyšku je cieľom ďalšej expedície Projektu 17.

Vstup do kotla

Veľa otázok zostáva nezodpovedaných. Bola admiralita vinná zo zločinného úmyslu alebo zanedbania? Všetko závisí od toho, ako pozorovateľ interpretuje fakty.

Zdá sa, že v šachovej hre s vysokými stávkami bola v hre neviditeľná ruka. Cestujúci boli nevedomky ľudskými štítmi pre vojnové zásoby.

Potopenie Lusitania nepriviedol Ameriku do 1. svetovej vojny, ale rozsvietil dotykový papier propagandistickej vojny, ktorá pomohla zmeniť verejnú mienku a pripravila cestu pre USA a ich priemyselný komplex, aby o dva roky neskôr vstúpili do konfliktu. Zvyšok je história.

Nikdy sa neobjavili žiadne dôkazy, ktoré by zaplietli vtedajšieho prvého lorda admirality Winstona Churchilla do straty Lusitania, ale list, ktorý 12. februára 1915 poslal vodcovi britskej obchodnej rady Walterovi Runcimanovi, poslúžil na podnietenie konšpiračných teórií.

Poslaný v čase nemeckého vyhlásenia vojnovej zóny okolo Britských ostrovov napísal: „Najdôležitejšie je prilákať neutrálne lode k našim brehom v nádeji, že zapletieme USA s Nemeckom. Z našej strany chceme, aby bola premávka čím viac, tým lepšia, a ak sa niektorá z nich dostane do problémov, ešte lepšia. "

Kormidlo

Pri vyšetrovaní obchodnej rady bol kapitán Turner zbavený akéhokoľvek previnenia napriek Churchillovým pokynom, že by mal byť „prenasledovaný bez kontroly“. Bol to pokus odvrátiť pozornosť od neschopnosti admirality? Vyšetrovanie zvalilo vinu pevne na nemecké cisárske námorníctvo.

Vrak s hĺbkou 92 metrov zažil mnoho pokusov o záchranu, niektoré úspešné a niektoré nie. More neochotne púšťa svoje tajomstvá. Príbeh o Lusitania sa začali unášať do tieňa histórie, až kým do arény v 1970. rokoch nevstúpil záchranný potápač menom John Light.

Light vykonal viac ako 200 ponorov na vrak a inicioval pokus o záchranu, ktorý nakoniec viedol k prechodu vlastníctva vraku na bohatého amerického priemyselníka Gregga Bemisa. Gregga poháňala túžba odhaliť, ako sa taká obrovská loď mohla potopiť za 18 minút po zásahu jediného torpéda.

Jeho vášeň ho priviedla k tomu, že minul viac ako 1 milión libier na obranu svojho vlastníctva Lusitania, a stať sa technickým potápačom vo veku 76 rokov. Ponoril sa do vraku v roku 2004, po ktorom aktivita upadla.

Okná v prvotriednej reštaurácii

V roku 2016 prijal projekt 17 túto výzvu (pozri nižšie), čo umožňuje desiatkam technických potápačov, vrátane mňa, pomáhať pri vedeckom výskume. Za posledných osem rokov nahral člen tímu Vic Verlinden stovky hodín videa v extrémnych podmienkach, pričom zábery dekódoval Stuart Williamson.

Po jeho smrti Gregg previedol vlastníctvo Lusitania do múzea zriadeného na uchovanie spomienky na túto veľkú loď, ale nie skôr, ako udelíte písomné povolenie Petrovi McCamleymu a Projektu 17 pokračovať v ich prieskume.

Je smutné, že v tejto sezóne 2024 múzeum odmietlo Projektu 17 povolenie potápať sa vrak.

Gregg si podľa svojich slov prial „podporovať technických potápačov z celého sveta, aby pokračovali v skúmaní a dokumentovaní toho, čo mnohí považujú za Mount Everest za potápanie“, a pokračovanie v tejto misii je hlavným cieľom Projektu 17.

Našťastie, ako uznanie za hodnotnú prácu Projektu 17, Dr Connie Kelleher a jej tím v írskom vládnom oddelení pre podvodnú archeologiu robil udeľte nám povolenie na potápanie okolo vraku túto sezónu. Za čo sme najviac vďační.

Životy všetkých týchto ľudí sú votkané do tkaniva Lusitania príbeh. Mnoho článkov a publikácií malo úžitok z ich úsilia hľadať pravdu.

Cesta do minulosti

Identifikácia položiek na fotografiách a videách je s každým ročným obdobím zložitejšia. Hĺbka vody, teplota a povrchové podmienky, to všetko sa spája, aby zakryli Lusitanianeuveriteľné dedičstvo z pohľadu. Každý ponor je cestou do minulosti.

Bol som pozvaný, aby som sa pripojil k Petrovi a Projektu 17 počas sezóny 2024. Moje technicko-potápačské podnikanie má sídlo v Thajsku a bolo to už dávno, čo som sa potápal v studenej vode. Vybalila som si suchý oblek, aby som zistila, že už nie je vhodná na daný účel, a tak mi Peter láskavo ponúkol svoj náhradný.

Obrázok umiestnenia projektu z roku 2024

Ponáhľal som sa zarezervovať si lístok, ale kvôli neistote, či bude potápanie povolené alebo nie, to bola jazda na horskej dráhe na poslednú chvíľu, ktorú som si vzal do prístavu – zachránil ju zásah archeológov.

Dúfal som, že prechod späť do studenej vody bude hladšia cesta. Stretol som sa s Petrom na jeho základni, začal som si pripravovať výstroj a skúšať Petrovu náhradnú súpravu, suché rukavice a vyhrievanú vestu. Ach ten luxus!

V ten večer sme zamierili do Kinsale a nasledujúci deň som sa stretol s tímom, keď sme sa naložili a zamierili na miesto vraku. Bola to kuriózna zmes starých rúk z celej Európy a USA, no nemohol som byť v lepšej spoločnosti.

Mal som v úmysle dovoliť, aby moje ego ovládlo diskrétnosť, prvý deň som si pripravil výstroj a zvolil som si ľahký zostup na odtrhovej stanici.

Zamieňanie kontextu

Čo sa dialo na tých úvodných zjazdoch, som už opísal. Na druhý deň sa chalani držali späť, aby som mohol vojsť, no tentokrát som suché rukavice vymenil za staré, hrubé mokré.

Zostupoval som, keď okolité svetlo slablo; vrak sa stal viditeľným vo svetle pochodne 5 metrov od dna.

Trosky sa znepokojivo zhoršujú a hlavná paluba leží rovno na vrchu ostatných palúb v tejto oblasti, čo mätie kontext artefaktov.

Prax hĺbkových náloží Kráľovského námorníctva v 1950. rokoch XNUMX. storočia mohla tento proces len urýchliť, ale napriek jeho úsiliu, ak sa pozriete pozorne, vyskočia na vás niektoré vrecká histórie, ktorým pomáha uhol svetla vašej baterky.

Časové kapsuly, ktoré sa držali, akoby chceli čeliť environmentálnemu náporu, obsahovali komôrku ležiacu vedľa zvyškov matraca. Irónia toho, že som videla komorový hrniec zavretá v trojhodinovom ponore pri 12°C v požičanom suchom obleku bez cikacieho ventilu, ma nestratila!

Môj čas na dne sa skončil príliš rýchlo a blesky nasmerovali cestu späť k línii výstupu. Zobral som si značku a presunul som sa k mrežiam, aby som sa usadil v skupine, visiac tam a mysliac na obrovské úlohy, ktorým čelí Projekt 17.

Počasie v tejto časti sveta je notoricky známe. Zažiť štyri ročné obdobia v jeden deň nie je nič nezvyčajné, čo misiu ešte viac skomplikuje.

Kotva-naviják v oblasti luku

Nasledujúci deň bol pre výšku vĺn vyfúknutý, ale nasledujúce ráno sme sa vrátili plní optimizmu. Šnúra držala na mieste, čo nám uľahčilo orientáciu.

Svetelné signály, ktoré ma uisťovali o umiestnení lana, som vyplával von a narazil som na niečo, čo vyzeralo ako stĺp s veľkým priemerom. Čo to bolo, mi došlo až potom, keď to výskumník Stuart identifikoval ako stožiar, zlomený a ležiaci na vrchole vraku.

Po línii stožiara veľké kovové rámy s priemerom asi 3 m, zložené ako obrúska, zmiatli obraz. Stuart mi neskôr opäť pomohol poskladať diely – pozeral som sa na nástenné rámy izieb pre cestujúcich druhej triedy.

Opäť mi dochádza čas, vrátil som sa na líniu, aby som začal stúpať v rovnakom čase ako Roal Verhoeven. Keď som dorazil k odtrhávacej stanici, moje protipľúce sa začali napĺňať!

Neustále zhadzovanie vztlaku a zhadzovanie PO 2 Uvedomil som si, že môj automatický riediaci ventil (ADV) presakuje. Zareagoval som tak, že som vypol svoj kôprový ventil na palube, čo bolo oveľa jednoduchšie, ako dostať sa na doraz s hrubými rukavicami. Skoršiu časť dekompresie som dokončil trepotaním ventilu do kôpru, keď bolo treba.

Prenosová šnúra sa skrútila okolo strely a zašpinila dekompresné tyče. Roal zareagoval ako prvý a Darron Bedford a ja sme asistovali pri rozpletaní línie, ako pár Morrisových tanečníkov. Po uvoľnení sa unášacia stanica uvoľnila a začal sa deko-drift.

Dobrá sezóna

Predpoveď ukazovala ešte jeden potápačský deň a päť dní zo siedmich na povolení by predstavovalo dobrú sezónu. Pri tomto ponore by som na svojej jednotke spustil kôpor manuálne, pretože mi chýbali diely na upevnenie ADV.

Opustili sme Kinsale obklopení hustou hmlou, ale kapitán nás uistil o jeho dočasnej povahe. Iste, po pol hodine a malej vzdialenosti od brehu vyšlo slnko a hmla sa rozplynula natoľko, že nám ukázala pomalé polmetrové kotúľanie na hladine mora, blížiace sa od juhu.

Keď sme dorazili k vraku, rýchlo sme zostúpili, niektorí z tímu smerujúceho k telegrafom spozorovali deň predtým. Spustil som čiaru vzdialenosti, aby som získal predstavu o mierke. Tri ponory, a tak veľa zostalo neobjavených.

Opäť sme prešli okolo hrnca a všimli sme si zvláštnu zostavu rúrok, o ktorých sa predpokladalo, že slúžia na ohrev vody do chatiek druhej triedy. Až príliš rýchlo som otočil ponor. Zobrali sme navijak a opustili sme dno, aby sme začali dlhý výstup a dekompresiu.

Posledný člen tímu uvoľnil mreže a my sme začali driftovať, ustáli sme sa na 150-minútovom visu s nudou, čo je vždy prítomné riziko, pretože akékoľvek výpadky koncentrácie na poslednej prekážke môžu byť vašou poslednou.

Vic posilnil tento bod, uvoľnil slučku a stiahol si náustok, pričom mal ústa plné gumy a vody. Darron a ja sme sa spoločne zapli a odovzdali kyslíkovú nádrž Vicovi, ktorý sa presunul, aby si ju zobral. Prevládali chladné hlavy. Ukončili sme ponor a naša sezóna 2024 sa skončila.

Tim s ďalšími členmi expedičného tímu 2024

Členmi expedičného tímu, ktorí nie sú spomenutí vyššie, boli Rez Soheil, výskumník Paddy O'Sullivan a Sea Hunter posádka John Gillen a Keven Shanahan.

PROJEKT LUSITANIA 17, Peter McCamley Pred Projektom 17 mal licenciu na potápanie iba írsky technický potápač Eoin McGarry Lusitania. Keď však on stratil lodný telegraf počas nepovoleného ponoru v roku 2017 boli v Dáil Éireann (dolnej komore írskeho parlamentu) vznesené významné otázky, čo znamená, že Lusitania odstránenie artefaktu. Náš dobrý vzťah s Greggom Bemisom bol upevnený naším záväzkom premiestniť tých najväčších Lusitania artefakt v Írsku, lodné davit, z verejných záchodov v Severnom Írsku do Old Head Museum v Kinsale. To nás skoro vzalo 18 mesiacov stretnutí s miestnymi a vládnymi predstaviteľmi. Gregg Bemis Gregg nám udelil povolenie na potápanie Lusitania v roku 2016 a naša spoločná misia odhaliť pravdu o jej rýchlom potopení vytvorila silné puto. V roku 2021, rok po jeho smrti, sme konečne získali prístup ku kotlom, kde ich Vic Verlinden fotografoval celé nedotknuté, a tak spochybňovali dlhotrvajúcu teóriu, že došlo k výbuchu uhoľného prachu. Od vzniku Projektu 17 s členmi tímu ako Stuart Williamson, Vic Verlinden, Rez Soheil, Frank McDermott, Dave Gration, Kari Hyttinen, Gerry Brown a Jimmy Lyons sme prelomili potápačský monopol na Lusitania. Za posledných osem rokov a 10 expedícií sme pomohli desiatkam potápačov z celého sveta navštíviť vrak, čím sme vydláždili cestu ešte ďalším. Podstatné je, že sme zvýšili povedomie o Lusitaniahistorický význam a jeho úlohu pri formovaní sveta, v ktorom dnes žijeme. Eoin McGarry teraz sedí na hlavnej doske Old Head Museum spolu s Con Hayesom a Padraigom Begleym, ktorým Gregg daroval Lusitania. V roku 2023, prvýkrát po ôsmich rokoch a v treťom roku pod novým vlastníctvom, nám bolo zamietnuté povolenie na potápanie našej expedície v roku 2024. Lusitania. Toto rozhodnutie vyplynulo z nášho náročného vzťahu s novými vlastníkmi a ich uvalenia zbytočných, obmedzujúcich nariadení. Bohužiaľ sa zdá, že je to spôsobené osobnými konfliktmi a túžbou obnoviť predchádzajúci monopol. Vládna licencia Múzeum môže vlastniť Lusitania nevlastní však morské dno ani írske výsostné vody, v ktorých vrak leží. Naša licencia vždy stanovovala, že vrak nerušíme, ale vznášame sa nad ním, aby sme zbierali dáta, a inak tomu nebolo ani tento rok. Našťastie sme získali potrebnú vládnu licenciu a naša práca pokračovala podľa plánu. Projekt 17 bol jediným tímom, ktorý sa ponoril Lusitania tento rok a údaje, ktoré sme zhromaždili, boli jedinečné. Po predložení Dr. Connie Kelleherovej na Podmorskej archeologickej jednotke bude ako vždy sprístupnená verejnosti. Dúfame, že sa múzeum rozhodne s nami spolupracovať aj v budúcnosti. Medzitým pokračujeme v plánoch našej expedície v roku 2025. Stuart a Vic vložili do tohto projektu obrovské množstvo úsilia a všetku prácu zostavil Mark Skillen, ktorý na webovej stránke Projektu 17 aktualizovaná. Chcel by som tiež vyzdvihnúť obetavosť Reza Soheila, ktorý bol so mnou pri každom jednom ponore od začiatku projektu. Je najdlhšie slúžiacim členom potápačského tímu Projektu 17 s približne 50-60 ponormi a 30-40 hodinami času na dne. Lusitaniaa približne 150 hodín celkového času vo vode. Po boku Barryho McGilla bol Rez nápomocný lokalizácia a obnovenie the,en Lusitania davit. Pre tých, ktorí sa chcú ponoriť ešte hlbšie do príbehu Lusitanie, kniha Vica Verlindena Lusitania – podvodná zbierka poskytuje kompletný prehľad a obsahuje 240 snímok, vrátane tých, ktoré vznikli počas piatich rokov v hĺbke 92 m, historické fotografie a ilustrácie. Kniha A4 v pevnej väzbe má 200 strán a stojí 36 £ – doručenie je 19.50 £.

Tim Lawrence (Foto: Mikko Paasi) TIM LAWRENCE vlastné Skrinka Davyho Jonesa (DJL) na Koh Tao v Thajskom zálive, pomáha potápačom posunúť svoje zručnosti nad rámec rekreačného potápania. On tiež vedie Klub bádateľov SEA. Renomovaný technický bádateľ vrakov a jaskýň a člen Explorers Club New York, je PADI / DSAT technický inštruktor tréner.

Aj na Divernete: VLASTNÍK LUSITÁNIE BEMIS ZOMRIE VO 91 ROKU, VLASTNÍK LUSITANIA DARUJE VRAK RMS LUSITANIA MÚZEU, POTÁPCI ZÍSKAVAJÚ HLAVNÝ TELEGRAF LUSITANIA, TELEGRAPH LUSITANIA ZOBRAZENÝ Z 90M