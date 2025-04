Ako Rex Cowan zosobnil „zlatý vek“ lovu vrakov v Spojenom kráľovstve

Rex Cowan, ktorý zomrel vo veku 97 rokov, bol oslavovaný ako najúspešnejší britský prieskumník vrakov lodí, určite historických vrakov v hĺbkach potápania – a bola to námorná história, ktorá ho fascinovala viac ako samotné potápanie.

Cowan sa narodil 16. júna 1927 a vyrastal v severnom Londýne. Jeho otec bol úspešným dovozcom hračiek a predtým, ako ho počas druhej svetovej vojny evakuovali do New Yorku, aby žil s príbuznými, navštevoval University College School. Rodina sa neskôr presťahovala do Los Angeles, kde Cowan pracoval na čiastočný úväzok v Paramount Studios v Hollywoode.

Po návrate do Anglicka sa pripojil k RAF, ale jeho nádeje stať sa pilotom zmarila jeho farbosleposť. Pokračoval v strážení nemeckých vojnových zajatcov.

Po vojne študoval právo na King's College v Londýne a do roku 1953 bol tiež Fulbrightovým učencom na Univerzite v južnej Kalifornii, kým sa stal trestným advokátom.

V roku 1967 sa však rozhodol opustiť úspešnú právnickú kariéru pre jedného, ​​ktorý lovil ťažko nájdené vraky lodí – hoci mnohí v etablovaní námornej archeológie ho začali považovať za niečoho ako psanca.

Cowan mal dovolenkový dom na Scilly Isles a keď ho požiadali, aby napísal o objave Kráľovského námorníctva zo začiatku 18. Združenie muž o'war tam, zistil, že práca vrakových potápačov je príliš pohlcujúca, aby odolala.

Avšak namiesto toho, aby sa stal potápačom, organizoval potápačské tímy a dohliadal na operácie z lode. Jeho expedície s nízkou réžiou boli financované čiastočne predajom bežne nájdených artefaktov, pričom historicky zaujímavé a často cenné nálezy boli darované múzeám.

Rex Cowan, vľavo, s ďalšími odborníkmi na vraky Peter McBride, Bridget Larn, Nick Rule, dcéra Alex Cowan a Richard Larn v Shipwreck Museum v Cornwalle v roku 2021 (Mike Davey Photography)

Hollandia & Princezná Mária

Cowanova zosnulá manželka Zelide by sa tiež stala expertkou na historické vraky lodí. Keď v roku 1794 narazila na účet lode holandskej Východoindickej spoločnosti (VOC). Hollandia, ktorý sa potopil pri Scilly Isles, zostavili potápačský tím v snahe nájsť vrak – v silnej konkurencii.

42m, 32-zbraň fluyt bola spustená v roku 1742 a stroskotala na svojej prvej plavbe do Východnej Indie nasledujúci rok na Gunner Rock, západne od ostrova Annet. S loďou sa stratilo 306 námorníkov, vojakov a pasažierov a veľké množstvo obchodných mincí.

Pátranie Cowanovcov začalo v roku 1968, keď prehľadali archívy v Anglicku a Holandsku a použili, na tú dobu nezvyčajne, protónový magnetometer na hľadanie sľubných oblastí morského dna. Vrak našli v septembri 1971 a našli veľké množstvo strieborných mincí, ako aj bronzové delá, mínomety a ďalšie artefakty.

Námorní archeológovia čoskoro spochybňovali Cowanove metódy a jeho rovnováhu medzi archeologickou ochranou a honbou za pokladom, ale Cowan sa rozhodol nájsť viac holandských východoindických ľudí. Bol by zapojený do objavu ďalších siedmich takýchto lodí, vrátane Princezná Mária, veľká loď VOC, ktorá stroskotala v plytkých vodách pri Scilly Isles v roku 1686.

Kráľ Jakub II. poslal salvorov, aby získali strieborné mince na palubu, neskôr poprel Holanďanom akúkoľvek vedomosť o vraku, ale Cowan našiel ďalšie mince spolu s delami, trámom z lode a mnohými artefaktmi.

Vliegenthart & Rooswijk

V roku 1981 jeho tím našiel Vliegenthart (Flying Hart), doplnené truhlicami s pokladmi plnými mexického striebra a holandských zlatých a strieborných mincí a ďalšími predmetmi. Smeroval do Východnej Indie, keď ho víchrica v kombinácii s jarným prílivom a chybou pilota zaviedla na piesočnatú hrádza. Odtiaľ sa pošmykol a potopil sa v 18 m so stratou všetkých rúk.

Bola objavená mapa vytvorená neúspešnými salvormi tej doby a poskytla Cowanovi stopy, hoci mu trvalo štyri roky, kým našiel vrak a ďalšie dva, kým našiel prvé mince. Jeho potápači ešte v roku 1992 vyťahovali truhly.

V roku 1981 sa Cowan sťažoval The Times, ako bolo zaznamenané v parlamente, že britská vláda „podsúva potápačom zapojených do podvodnej archeológie a skúmania nového a oficiálneho súboru pravidiel obsiahnutých v ich štatutárnom nástroji“, odvolávajúc sa na zákon o ochrane vrakov. Stratil málo príležitostí na to, aby presadzoval prínos amatérskych potápačov pre námornú archeológiu.

Ďalšia VOC loď, Rooswijk, sa potopil začiatkom roku 1740 na svojej druhej ceste na východ na Goodwin Sands, opäť bez známych osôb, ktoré prežili.

V hĺbke 25 metrov ju objavil amatérsky potápač v roku 2004 a v lete nasledujúceho roku tím vedený Cowanom tajne získal veľkú časť obsahu lode, vrátane 1,000 strieborných prútov a zlatých mincí.

Zbierka mincí, niektoré orezané, nájdené neskôr v Rooswijku (HE / #Rooswijk1740 Project)

Nálezy boli prezentované zástupcovi holandskej vlády v Plymouthe koncom roka 2005, ale záchranná operácia viedla k ďalšej kritike, že sa porušujú medzinárodné dohovory o archeologickom dedičstve. The Rooswijk je teraz chráneným vrakovým miestom v Spojenom kráľovstve.

Galéria bola venovaná vystaveniu Cowanových VOC nálezov v Rijksmuseum v Amsterdame a on zostal neoblomný, že jeho lov vrakov nebol motivovaný finančným ziskom, ale jeho láskou k histórii a dobrodružstvu.

A v priebehu svojej kariéry si získal množstvo profesionálov, ktorí uznali jeho prínos a integritu. 23 rokov sedel v poradnom výbore britskej vlády pre historické vraky.

Po mnoho rokov bol Cowan potápač konzultant magazínu Wrecks spolu s Kendallom MacDonaldom a často volal so správami o jeho najnovšom vzrušujúcom projekte – a tiež aby vyjadril svoju frustráciu voči menej sympatickým členom námorného archeologického zariadenia alebo súperiacim súkromným prieskumníkom, ak mal pocit, že sú vo svojom prístupe amatérski.

Cowan žil v Hampsteade, kde bol známy ako autor, vysielateľ, sudca a komunitný charakter. V jednom momente navrhol miestnemu satirickému časopisu Hampstead Village Voice že by to malo spôsobiť popraskanie pri príležitosti jeho smrti, ktorá prišla 9. marca.

Publikácia reagovala vyvesením plagátov po tej časti severného Londýna, ktoré hlásali „Kráľ je mŕtvy – Hampstonia smúti za svojím milovaným panovníkom“. Cowan opúšťa svoje tri dcéry Alex, Juliet a Annie a ich deti.

