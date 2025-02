Vraky Gallipoli – objavovanie histórie

Na GO potápačská šou v marci Murathan Yildiz – spolu s Rizou Birkan – prednesie na Tech Stage podmanivú prezentáciu o objavovaní hlbokých vrakov lodí z prvej svetovej vojny v Gallipoli.

Keďže región je otvorený potápaniu len posledné dva roky, Murathan a Riza – spoluzakladatelia potápačského centra Gallipoli Wrecks Diving Center – zdôraznia jedinečnú, exkluzívnu a hlboko emotívnu povahu tohto výnimočného potápačského zážitku. Podelia sa aj o pohľady na výzvy spojené s natáčaním týchto historických vrakov a ponúknu vzácny pohľad na podvodné rozprávanie na tomto pozoruhodnom mieste..

S viac ako 25-ročnými skúsenosťami s potápaním je Murathan Yildiz dokonalým technickým potápačom, ktorý je držiteľom certifikácií ako IANTD Rebreather Diver, TDI Advanced Trimix Diver a inštruktor SSI Open Water. Uskutočnil množstvo ponorov do historických vrakov lodí v Gallipoli a priviedol tieto ponorené relikvie k životu prostredníctvom svojich odborných znalostí ako podvodný kameraman.

GO Diving Show

GO Diving Show – jediná spotrebiteľská potápačská a cestovateľská show v Spojenom kráľovstve – sa vracia do NAEC Stoneleigh 1. – 2. marca 2025, práve včas na odštartovanie novej sezóny, a sľubuje víkend plný interaktívneho, vzdelávacieho, inšpiratívneho a zábavného obsahu.

Rovnako ako Hlavné pódium – tentoraz na čele s televíznou hviezdou, autorom a dobrodruhom Steveom Backshallom, ktorý sa po niekoľkých rokoch vítaným návratom do GO Diving Show spolu s NEEMO Aquanautom vyškoleným NASA a vedúcim vedeckého výskumu v DEEP Dawn. Kernagis, kolega televízny moderátor, autor a stály obľúbený Monty Halls, Dr Timmy Gambin, ktorý bude diskutovať o bohatom námornom a vojnovom dedičstve Malty, a dynamické duo prieskumníkov Rannva Joermundsson a Maria Bollerup, ktorí budú rozprávať o svojej nedávnej expedícii Buteng v Indonézii – opäť sú tu určené etapy pre britské potápanie, technické potápanie, fotografovanie pod vodou a inšpiratívne rozprávky. Andy Torbet bude opäť moderovať hlavnú scénu a zároveň bude prezentovať výzvy natáčania technického potápania pre televízne programy.

Spolu s etapami je k dispozícii množstvo interaktívnych prvkov – stále populárnejšia jaskyňa, obrovský bazén na potápanie, pohlcujúci ponor s vrakmi s technológiou virtuálnej reality, workshopy na zadržanie dychu a nácviky a ako novinka pre rok 2025 aj vaša šanca. vyskúšať si mapovanie vrakov so spoločnosťou Nautical Archeology Society a ich „stroskotanie“ – to všetko je roztrúsené medzi stále sa rozširujúcim množstvom stánkov od turistických tabúľ, výrobcov, výcvik agentúry, rezorty, liveaboardy, potápačské centrá, maloobchodníci a mnoho ďalšieho.

Tento rok sa tiež vidí Súťaž NoTanx Zero2Hero v centre pozornosti. Tejto súťaže zameranej na začínajúcich freediverov sa zúčastní prvých 12 kandidátov výcvik s Marcusom Greatwoodom a tímom NoTanx v Londýne koncom februára. Potom päť vybraných finalistov bude počas marcového víkendu súťažiť na GO Diving Show, vrátane statických apnoických sedení v bazéne, aby našli celkového víťaza, ktorý získa týždenný výlet do Marsa Shagra Eco-Village, ktorý je dvorom Oonasdivers. Kliknite tu aby ste sa zaregistrovali, aby ste mali šancu súťažiť.

Vstupenky v predpredaji už dostupné!

Kúpte si svoj denný lístok už teraz £17.50 + rezervačný poplatok a buďte pripravení na vzdelávací, vzrušujúci a inšpiratívny zážitok! Alebo s toľkými prednášajúcimi počas dvoch dní a so všetkými interaktívnymi výstavami a vystavovateľmi, ktoré treba navštíviť, prečo si neurobiť víkend a nezaobstarať si dvojdňový lístok na £25 + booking fee? Group ticket prices for 10+ people are also available if you are coming with your centre/club members. Book tickets on Go Diving Show website.

A ako vždy, v cene lístka je zahrnuté bezplatné parkovanie. A osoby mladšie ako 16 rokov majú vstup zadarmo, takže vezmite deti so sebou na báječný rodinný deň!