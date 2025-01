Hľadanie umenia v podvodnej fotografii

at

at 10: 22 am

Anne a Phil Medcalfovci majú medzi sebou viac ako 45-ročné skúsenosti s potápaním, ktoré stále získavajú digitálne obrázky pod vodou pre viac ako 30 z nich a sú to stálici Photo Stage, ktorí sa vracajú do GO potápačská šou v marci už šiesty rok.

V roku 2017 zmenili svoj záujem na podnikanie a teraz vlastnia Alphamarine fotografovanie Ltd, an fotografovanie pod vodou výcvik a maloobchodná spoločnosť. Majú na svojom blogu vysoko hodnotený blog webové stránky a skupina otázok a odpovedí na Facebooku s viac ako 2,000 XNUMX členmi po celom svete.

Napísali ďalej fotografovanie pod vodou pre Scuba Diver časopis a prezentovali na túto tému na každej GO Diving Show od začiatku podujatia.

Ich workshopy a online kurzy lákajú potápačov z celého sveta. Skúsenosti páru ako maloobchodníkov im poskytujú širšiu vedomostnú základňu ako väčšina podvodných fotografov a odborné znalosti v používaní vybavenia od nízkonákladových možností až po najnovšie špičkové vybavenie.

Hľadanie umenia v podvodnej fotografii

Téma rozprávania Anny a Phila na GO Diving Show na Photo Stage sa ponorí do „umeleckého“ s vašimi podvodnými fotografiami.

Nájdenie umenia v fotografovanie pod vodou 2

GO Diving Show

GO Diving Show – jediná spotrebiteľská potápačská a cestovateľská show v Spojenom kráľovstve – sa vracia do NAEC Stoneleigh 1. – 2. marca 2025, práve včas na odštartovanie novej sezóny, a sľubuje víkend plný interaktívneho, vzdelávacieho, inšpiratívneho a zábavného obsahu.

Rovnako ako Hlavné pódium – tentoraz na čele s televíznou hviezdou, autorom a dobrodruhom Steveom Backshallom, ktorý sa po niekoľkých rokoch vítaným návratom do GO Diving Show spolu s NEEMO Aquanautom vyškoleným NASA a vedúcim vedeckého výskumu v DEEP Dawn. Kernagis, kolega televízny moderátor, autor a večný obľúbený Monty Halls a dynamické duo prieskumníkov Rannva Joermundsson a Maria Bollerup, ktorí budú hovoriť o ich nedávnej expedícii Buteng v Indonézii – opäť sú tu určené etapy pre britské potápanie, technické potápanie, fotografovanie pod vodou a inšpiratívne rozprávky.

Spolu s etapami je k dispozícii množstvo interaktívnych prvkov – stále populárnejšia jaskyňa, obrovský bazén na potápanie, pohlcujúci ponor s vrakmi s technológiou virtuálnej reality, workshopy na zadržanie dychu a nácviky a ako novinka pre rok 2025 aj vaša šanca. vyskúšať si mapovanie vrakov so spoločnosťou Nautical Archeology Society a ich „stroskotanie“ – to všetko je roztrúsené medzi stále sa rozširujúcim množstvom stánkov od turistických tabúľ, výrobcov, výcvik agentúry, rezorty, liveaboardy, potápačské centrá, maloobchodníci a mnoho ďalšieho.

Tento rok sa tiež vidí Súťaž NoTanx Zero2Hero v centre pozornosti. Tejto súťaže zameranej na začínajúcich freediverov sa zúčastní prvých 12 kandidátov výcvik s Marcusom Greatwoodom a tímom NoTanx v Londýne koncom februára. Potom päť vybraných finalistov bude počas marcového víkendu súťažiť na GO Diving Show, vrátane statických apnoických sedení v bazéne, aby našli celkového víťaza, ktorý získa týždenný výlet do Marsa Shagra Eco-Village, ktorý je dvorom Oonasdivers. Kliknite tu aby ste sa zaregistrovali, aby ste mali šancu súťažiť.

Vstupenky 2 za 1 sú už dostupné!

Získajte výhodnú ponuku – Včasné vstupenky 2 za 1 sú teraz k dispozícii, čo predstavuje fantastickú hodnotu za peniaze.

Kúpte si lístok do 31. januára 2025 za 17.50 £ a zoberte so sebou svojho kamaráta, manžela alebo najlepšieho priateľa úplne zadarmo! Alebo prečo nezobrať so sebou tohto nepotápajúceho sa kamaráta, aby mohli vidieť všetky zázraky podmorského sveta, o ktoré prichádzajú!

V skutočnosti sa ponuka 2 za 1 rovná tomu, že každý lístok je spravodlivý £8.75. A ako vždy, toto zahŕňa bezplatné parkovanie. A osoby mladšie ako 16 rokov majú vstup zadarmo, takže vezmite deti so sebou na báječný rodinný deň!