Diverova vdova: „Stále každý deň kontrolujem správy“

„Stále každý deň kontrolujem správy,“ hovorí Vivien Clowesová. „Hľadám informácie o potápačských incidentoch v Dorsete a dúfam, že sa jeho telo jedného dňa dostane domov k našej rodine.“

Viviennin manžel Steve Clowes sa stratil asi 28 km od pobrežia Dorsetu v sobotu 25. mája 2024 popoludní. ako bolo oznámené krátko po incidente on Divernet.

V tom čase bolo k dispozícii len málo podrobností a meno potápača nebolo oznámené. Nasledujúci deň bola rozsiahla pátracia a záchranná operácia zo vzduchu a na mori prerušená – jeho telo sa však dodnes nenašlo.

V uplynulom roku sa Vivien Clowesová potýkala nielen s náhlou stratou blízkej osoby, ale aj s nepríjemnou byrokraciou spojenou s dôležitou úlohou získať úmrtný list pre niekoho, kto zmizol bez stopy.

Dnes, dvanásť mesiacov po odchode svojho manžela, Vivien tiež hovorí Divernet že chce napraviť akýkoľvek dojem, ktorý mohol vzniknúť – kvôli obmedzeným informáciám, ktoré boli v tom čase zverejnené – že bol neskúsený potápač. Minulý rok nedostala príležitosť sa k nemu vyjadriť, hovorí.

Steve a Vivien Clowesovci v šťastnejších časoch (Vivien Clowes)

Steve Clowes mal 57 rokov, bol vedúcim elektrotechnikom s vášňou pre potápanie. „Potápal sa s jedným zo svojich najlepších priateľov a bol to on, kto mi to zavolal,“ povedala Vivien DivernetChápala realitu potápania, pretože sama bola majstrom potápania, hoci svoju výstroj zavesila na klinec v roku 2010.

Deň ponoru

Osudový zostup mal byť to, čo Vivien opisuje ako „bežný rekreačný ponor“ na vrak lode. Aračán, hoci v hĺbke 56 m a hlboko na pobreží sa nachádza vrak tejto viktoriánskej obchodnej plachetnice, ktorá sa zrazila s parníkom Americký v roku 1874, bol to vážny skok.

Vivien však opisuje svojho manžela ako skúseného inštruktora PADI Master a inštruktora TDI a celoživotného potápača, ktorý strávil mnoho rokov skúmaním vôd okolo Portlandu a nemal núdzu o technické znalosti.

„Za viac ako 25 rokov vycvičil nespočetné množstvo potápačov a bol známy svojou pokojnou prítomnosťou a precíznym prístupom,“ hovorí.

(Vivien Clowesová)

Steve Clowes pri ďalšom skoku do vody (Vivien Clowes)

„V deň, keď sa stratil v mori, dosiahol svoju 15-metrovú bezpečnostnú zastávku, čo bol štandardný postup po rekreačnom hlbokom ponore. Potom nič. Len zablokovaný navijak a povrchová bója, ktorá označovala, že tam bol.“

„Pobrežná stráž spustila rozsiahle pátranie, do ktorého boli zapojené vrtuľníky, stacionárne...“krídlo lietadlá, posádky záchranných člnov z Weymouthu a Swanage a ďalšie lode v oblasti. Hľadali dlho do noci, ale Steveovo telo sa nikdy nenašlo.

Záchranný čln z Weymouthu sa zúčastnil pátrania po Steveovi Clowesovi (RNLI)

„Moja skala“

Pre Vivien a jej rodinu bol však Steve „viac než len nezvestná osoba,“ hovorí. „Bol manželom, otcom, priateľom. So Stevom sme boli spolu od tínedžerských rokov, spolu 40 rokov, a manželia sme boli 35 rokov.“

„Vychovali sme spolu päť detí – naše najmladšie malo iba 15 rokov, keď Steve zmizol. Steve bol mojou oporou, jediným človekom, ktorý pri mne vždy stál.“

Steve a Vivien Clowesovci a ich rodina (Vivien Clowesovci)

V čase svojho zmiznutia mal potápač na sebe hodinky Rolex Submariner z roku 1967, ktoré patrili jeho zosnulému otcovi, rodinné dedičstvo, ktoré mal zdediť jeden zo synov páru, Jack. „Jeho nájdenie by pre nás tiež znamenalo celý svet,“ hovorí Vivien.

„Odvtedy som daroval Záchranný čln Exmouth kormidelňu na meno Steva a jeho zosnulého otca, veterána Kráľovského námorníctva. Je to spôsob, ako udržať oboch na mori a zároveň pomáhať ostatným.“

Byrokratická daň

Jedným z najťažších aspektov pre rodinu nezvestného potápača je žiadosť o úmrtný list. Divernet v roku 2019 Rosie Mossová, vdova po potápačovi z Kentu Benovi Mossovi, opísané zážitky podobné tým od Vivien Clowesovej.

„Emocionálnu záťaž umocnila aj byrokratická,“ hovorí Vivien. „Právny proces získania úmrtného listu bol zdĺhavý, nákladný a emocionálne vyčerpávajúci. Zahŕňa podanie formálnej žiadosti na Najvyšší súd, zverejnenie verejných oznámení v novinách a často aj najatie právneho zastúpenia.“

„Sú to tisíce libier v čase, keď sotva fungujete. Ale bez predpokladu úmrtného listu by som nemohol vysporiadať Stevov majetok, takže by som prišiel o náš domov. Vychoval som...“ otázka s mojím poslancom v nádeji, že sa podnieti reforma, ale nič z toho nebolo.

Steve Clowes (Vivien Clowes)

„Mojou nádejou teraz je, že zdieľaním Stevovho príbehu by niekto mohol prísť s informáciami – alebo že s vhodným vybavením by bolo možné ďalšie pátranie.“

„Ale viac než to chcem poukázať na tichý, často neviditeľný smútok rodín, ktoré stratia svojich blízkych na mori.“

