Sieť Divers Alert predstavuje stážistov pre rok 2025

Divers Alert Network (DAN) s hrdosťou predstavuje svojich stážistov pre rok 2025 – Sama Crenshawa, Tylera Hortona, Annu Krylovú a Samanthu Nosalekovú.

Stážistický program DAN bol spustený v roku 1999 s cieľom poskytnúť kvalifikovaným kandidátom cenné skúsenosti vo výskume bezpečnosti potápania. Hoci je program stále zameraný na výskum, jeho rozsah sa v priebehu rokov rozšíril a zahŕňa projekty zamerané na ďalšie aspekty poslania DAN, ktorým je pomáhať potápačom, ktorí potrebujú neodkladnú lekársku pomoc, a propagovať bezpečnosť potápania prostredníctvom vzdelávania. Dnes sa stážisti DAN zúčastňujú na rôznych aktivitách vrátane terénnej práce, laboratórnych štúdií, osvetovej činnosti, vývoja tréningových programov a ďalších projektov, ktoré propagujú bezpečnosť potápania.

Sam Crenshaw je poručíkom v pobrežnej stráži USA a potápačským majstrom. Získal bakalársky titul v odbore námorné inžinierstvo na Texas A&M Maritime Academy na Texas A&M University v Galvestone. Samova kariéra v pobrežnej stráži zahŕňala inšpekciu obchodných plavidiel vo Philadelphii a New Jersey, vyšetrovanie námorných nehôd v Baton Rouge a účasť na špecializovanom školiacom programe pre námorný priemysel, ktorý sa zameriava na vyšetrovanie nehôd na potápačských a šnorchlovacích plavidlách vykonávaných pobrežnou strážou. V rámci tohto programu sa rozhodol spolupracovať s DAN, aby lepšie pochopil zložitosť incidentov súvisiacich s potápaním a presadzoval spoločné záujmy pobrežnej stráže USA a DAN v oblasti bezpečnosti a záchrany životov.

Tyler Horton, rodáčka z Indiany, absolvovala v roku 2022 Daytonskú univerzitu s bakalárskym titulom v odbore biológia a vedľajšími odbormi neuroveda a španielčina. Po ukončení štúdia pôsobila ako výkonná riaditeľka medzinárodnej neziskovej organizácie v oblasti verejného zdravia, ktorá sa venuje včasnému skríningu a preventívnej starostlivosti o rakovinu prsníka a krčka maternice. Následne strávila rok sama cestovaním po svete, pričom si plnila zoznam dobrodružstiev, ktoré chcela splniť, a popri tom sa zamilovala do potápania. Tyler je nadšená, že môže spojiť svoju vášeň pre podmorský svet a bezpečnosť so svojimi skúsenosťami vo vedeckom výskume, keď sa toto leto pripojí k programu výskumných stáží DAN.

Anna Krylová je morská vedkyňa, ktorá sa venuje behaviorálnej ekológii, ochrane prírody a inovatívnemu rozprávaniu príbehov. V roku 2024 získala magisterský titul v odbore morská biológia na Northeastern University, kde pre svoju dizertačnú prácu skúmala dynamiku hľadania potravy vráskavcami dlhoplutvými pozdĺž kalifornského pobrežia. Počas štúdia na vysokej škole sa Anna začala venovať... fotografovanie pod vodou a stala sa vedeckou potápačkou AAUS, kde skúmala rozmanité ekosystémy v Massachusetts, Paname, Washingtone a Kalifornii. Predtým ukončila bakalársky titul v morskej biológii s vedľajším odborom fotožurnalistika na Northeastern University, kde vykonávala výskum kamufláže sépií v Marine Biological Laboratory a zdokonaľovala svoje zručnosti vo výskume a vizuálnom rozprávaní príbehov. Počas stáže sa teší na rozvoj svojich marketingových znalostí, aby pomohla posilniť prepojenie medzi verejnosťou a našimi oceánmi.

Samantha Nosalek je druháčkou na Univerzite Severnej Karolíny v Chapel Hill, kde študuje biomedicínske inžinierstvo na Spoločnom oddelení biomedicínskeho inžinierstva Lampe. Je potápačskou majsterkou NAUI s certifikáciou v pokročilých nitroxových a dekompresných postupoch a dobrovoľníči v SEAKERS, neziskovej potápačskej organizácii so sídlom v jej rodnom meste Concord v Severnej Karolíne. Teší sa na to, že si počas stáže vybuduje pevný základ v základoch potápačského výskumu.