David Strike predstavuje varovné príbehy pre technikov

Technical diving icon David Strike will be entertaining and educating visitors to the Tech Stage at the GO potápačská šou in Sydney in September, with more cautionary tales for techies.

Certified as a diver in 1961, with a background encompassing military, commercial, scientific, and technical diving sectors – and proficient and qualified in open-circuit and closed circuit diving, and surface demand diving equipment – Australian-based David Strike is a former diving instructor and instructor trainer certifier, and a regular editorial contributor on dive-related topics to diving publications from around the world.

Organiser of several world-class diving events – with an emphasis on technical diving – he is the recipient of several ‘Industry Recognition’ awards, the ADEX ‘Lifetime Achievement Award’, and a Fellow of the Explorers Club of New York.

GO Diving Show ANZ

Toto každoročné podujatie, ktoré sa koná tento rok 6 7-september na Výstavisko v Sydney v olympijskom parku, je zameraný na predstavenie toho najlepšieho z nášho podmorského sveta všetkým, od surových nováčikov, ktorí buď uvažujú o potápaní, alebo dokončili svoje základné kurzy, až po pokročilých potápačov, až po technických potápačov a veteránov CCR. potápačov.

Existuje celý rad etáp – Main Stage, the fotografie Pódium, pódium Austrália/Nový Zéland, pódium Inšpirácia a pódium Tech – ktoré budú hostiť desiatky rečníkov z celého sveta, ako aj množstvo interaktívnych prvkov pre mladých aj starých, od VR potápačských zážitkov, demonštračného bazéna, bazéna na skúšobné ponory a mnoho ďalšieho.

Okolo pódií a prvkov bude široká škála vystavovateľov, od turistických združení a touroperátorov až po rezorty, liveaboardy, výcvik agentúry, maloobchodníci, výrobcovia a organizácie na ochranu prírody.

Získajte lístky už teraz!

Vstupenky na GO Diving Show ANZ sú už v predaji a môžete využiť ich Ponuka pre skorých záujemcov 2 za cenu 1 do 9. septembra – vy a váš kamarát/kamarátka/partner/manželka/manželka nás môžete navštíviť len $12a deti do 16 rokov majú vstup zdarma, vďaka čomu je to ideálny rodinný výlet. Na mieste je dostatok parkovacích miest a miesto konania je ľahko dostupné vďaka širokej ponuke dopravy, takže si už teraz zapíšte dátumy do diára a pripravte sa na epický víkend oslavujúci všetky formy potápania.