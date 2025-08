Pred a po roku 2000: Ako sa zmenila bezpečnosť potápania

at 10: 52 am

Potápanie sa niekedy môže zdať ako vývoj pomalý, ale zatiaľ čo faktory ako lepšie vybavenie a výcvik nás v priebehu času robia bezpečnejšími, iné, ako napríklad demografické údaje a charakteristiky potápačov, predstavujú úplne nový súbor výziev.

V novej štatistickej štúdii popredný odborník na potápanie a medicínu Dr. John Lippmann analyzoval a porovnal úmrtia pri potápaní, ku ktorým došlo v Austrálii v poslednej štvrtine 20. storočia, s tými z prvej štvrtiny 21. storočia, aby zistil, čo sa zmenilo.

Predpokladá sa, že ročne sa potápa najmenej 57,000 1980 Austrálčanov spolu s mnohými zahraničnými turistami, ktorí navštevujú kontinent, aby sa potápali, najmä v Queenslande. Potápanie sa medzi Austrálčanmi nerozšírilo tak silno ako v niektorých iných populáciách na svete, hovorí Dr. Lippmann, pričom počet certifikácií na vstupnej úrovni zrejme dosiahol vrchol okolo prelomu 90. a XNUMX. rokov XNUMX. storočia.

Štúdia Dr. Lippmanna je založená na informáciách o úmrtiach súvisiacich s potápaním, ktoré boli získané z databázy Australasian Diving Safety Foundation, ktorú vedie, a Národný koronálny informačný systéma zohľadňuje políciu, svedkov a posmrtne správy.

Viac potápačiek

Za východiskový bod štúdie bol zvolený rok 1972, pretože vtedy sa začalo formálne pravidelné hlásenie úmrtí pri potápaní v Austrálii. V ranom období od roku 1972 do roku 1999 bolo zaznamenaných 236 úmrtí, zatiaľ čo v kratšom období od roku 2000 do roku 2021 bolo zaznamenaných 194 úmrtí.

Priemerný ročný počet úmrtí sa medzi týmito dvoma obdobiami mierne zvýšil z 8.4 na 8.8. Medzi úmrtiami v 21. storočí bolo viac potápačiek (zvýšenie zo 17 na 24 %), pretože v tom čase sa potápalo viac žien.

Tréningová agentúra PADI uvádza, že 33 % jej certifikácií v prvom období bolo pre ženy v porovnaní s 39 % v druhom období, takže ženy sú medzi úmrtiami štatisticky nedostatočne zastúpené, hovorí Dr. Lippmann.

Najvýznamnejšie je, že medián veku úmrtí pri potápaní sa medzi obdobiami výrazne zvýšil z 33 na 47 rokov, keďže existujúca potápačská populácia starla. Percento nehôd medzi ľuďmi nad 45 rokov sa zvýšilo z 24 na 57 %.

Počas celého polstoročia dochádzalo k neustálemu nárastu veku potápačov, pričom každých desať rokov sa zvyšoval približne o päť rokov. To bolo v súlade so starnutím dlhoročných potápačov a so záujmom širšej a často staršej populácie o túto aktivitu – a teda so zvýšeným výskytom ochorení súvisiacich s vekom, čo malo dôsledky pre bezpečnosť potápania.

Počet zdravotne postihnutých stavov súvisiacich so srdcom, ktoré sa podieľali na smrteľných nehodách, sa v neskoršom období viac ako zdvojnásobil (z 12 na 26 %), keďže potápači starli a mali tendenciu k vyššej obezite, pričom u tých, ktorí zomreli, bola pravdepodobnosť úmrtia vyššia ako u bežnej populácie.

Ďalší prieskum od Dr. Lippmanna hlásené Divernet začiatkom tohto roka sa zistilo, že dve tretiny obetí z viac ako 300 úmrtí pri šnorchlovaní a freedivingu v Austrálii v tomto storočí mali nadváhu alebo obezitu – a takmer polovica z nich mala základné zdravotné problémy, ktoré ich predisponovali k incidentom súvisiacim so srdcovou arytmiou.

Lepšie školenie

Na začiatku obdobia 1972 – 99 bolo pre potápačov k dispozícii menej formalizovaného výcviku. V dôsledku toho bolo v neskoršom období menej úmrtí u necertifikovaných potápačov (5 %, pokles z 20 %) alebo u tých, ktorí absolvovali výcvik (6 %, pokles z 8 %).

Počet potápačov, ktorí zomreli pod vodou sami, sa v 21. storočí do istej miery znížil. V skoršom období sa 11 % obetí vydalo na samostatné potápanie a iba 17 % obetí bolo počas smrteľnej udalosti sprevádzaných partnerom. Polovica z tých, ktorí sa vydali na potápanie s partnerom, sa oddelila pred incidentom a 18 % počas neho (ostatné incidenty neboli hlásené).

Spomedzi incidentov 21. storočia sa 12 % potápačov vydalo na vodu samostatne, 27 % ich bolo v čase smrti s partnerom a 40 % sa od neho oddelilo pred smrteľnou udalosťou a 15 % počas nej.

Počet prípadov nedostatku plynu sa medzi obdobiami do istej miery znížil z 30 na 25 %. Pravdepodobným prispievateľom bolo vylepšenie tlakomerov, zatiaľ čo postupné zavádzanie kompenzátorov tlaku od začiatku 1970. rokov 47. storočia by pomohlo znížiť počet primárnych prípadov utopenia (zo 36 na XNUMX %).

Znižovanie hmotnosti

Počet úmrtí súvisiacich so závažím a BC sa medzi obdobiami znížil – aj keď nie o toľko. V skoršom období sa 13 % obetí vzdalo svojich závaží a 23 % si BC nafúklo alebo čiastočne nafúklo, hoci z 34 potápačov, ktorí tak urobili, sa závaží vzdali iba štyria. Najmä v skoršej časti prvého obdobia 57 obetí BC vôbec nepoužívalo.

V neskoršom období sa 17 % úmrtí vzdalo svojich závaží a 44 potápačov (32 %) malo nafúknuté alebo čiastočne nafúknuté plášťové kompas, z ktorých 11 sa tiež vzdalo svojich závaží. Všetky obete okrem troch používali plášť.

Čísla o znižovaní hmotnosti „zostávajú príliš nízke a naznačujú, že tento potenciálne život zachraňujúci krok stále nie je dostatočne zakorenený,“ hovorí Dr. Lippmann. „Na to, aby sa takéto kroky zautomatizovali v prípade, že potápač pod vodou stratí vedomie, je potrebný primeraný výcvik a následné pravidelné posilňovanie.“

Predispozičné faktory

Hlavnými predisponujúcimi faktormi (PF) úmrtí v skoršom období boli nedostatok skúseností (40 %), zlé plánovanie (33 %), vybavenie (30 %) a zdravie (24 %), hovorí Dr. Lippmann. Najväčšou zmenou PF medzi týmito dvoma obdobiami bol nárast faktorov súvisiacich so zdravím, najmä preto, že potápači boli starší, ale odrážal aj stravu a cvičenie.

Hlavné problémy s plánovaním zahŕňali rozhodnutie potápať sa v nepriaznivých podmienkach, ako je rozbúrené more, silné prúdy alebo vlny, slabá viditeľnosť a veľmi studená voda. Rozhodnutie vyraziť na cestu samostatne alebo oddelene pravdepodobne prispelo k 35 úmrtiam.

Najčastejším nedostatkom vybavenia bola absencia kompenzátora hmotnosti (hlavne v predchádzajúcich rokoch) alebo používanie chybného zariadenia. Medzi ďalšie problémy v zostupnom poradí patrila nadváha, regulátor alebo poruchy ventilov nádrže, chýbajúce alebo príliš tesné neoprény, chybné alebo chýbajúce tlakomery a stratené plutvy.

Nedodržiavanie pokynov v bahnitých jaskyniach alebo vrakoch viedlo v skoršom období k 10 úmrtiam. Poruchy zariadenia boli najpravdepodobnejšími príčinami primárnych utopení a v menšej miere k pľúcnej barotraume / arteriálnej plynovej embólii.

Zdravotné problémy súvisiace s pľúcnymi poruchami boli identifikované u 24 % úmrtí v rokoch 1972 – 99 a pravdepodobne priamo prispeli k 18 %. Faktory súvisiace so srdcom boli identifikované u 30 úmrtí, z ktorých dve tretiny zahŕňali ťažkú a často nediagnostikovanú ischemickú chorobu srdca (ICHS).

Poistné fondy 21. storočia

V neskoršom období sa najčastejšie stali pľúcne fibrilácie súvisiace so zdravím, ktoré boli identifikované u 53 % obetí a pravdepodobne priamo prispeli k 40 % úmrtí, väčšinou na ischemickú chorobu srdca a iné problémy súvisiace so srdcom.

Zo 163 obetí, u ktorých boli zaznamenané indexy telesnej hmotnosti, bolo 43 % klasifikovaných ako obéznych alebo ťažko obéznych (v skoršom období boli indexy telesnej hmotnosti zaznamenané s menšou pravdepodobnosťou).

V neskoršom období bola neskúsenosť pravdepodobne príčinou 30 % úmrtí a nedostatky v plánovaní sa vyskytli v najmenej 29 % prípadov, opäť najmä v súvislosti s vyplávaním na hladinu v nepriaznivých podmienkach, potápaním osamote alebo dohodou o oddelení.

Problémy s už existujúcimi zariadeniami boli zistené v 21 % úmrtí v 21. storočí. Najhoršími vinníkmi boli nepresné tlakomery vo fľašiach, nasledované chybnými... regulátory, hrubé nadváha, chybné kompenzátory tlaku, netesné ventily valcov, nesprávne nakonfigurovaný valec/regulátor kombinácie plynov, nesprávne zmesi plynov alebo kontaminácia a chybné senzory CCR.

Nehody súvisiace so zariadeniami sú v súčasnosti častejšie spôsobené zlou údržbou alebo neznalosťou techniky, hovorí Dr. Lippmann.

Faktor veku

„Hoci medzi obdobiami 1972 – 1999 a 2000 – 2021 nedošlo k výraznému nárastu priemerného ročného počtu úmrtí, došlo k výraznému nárastu veku obetí a podielu žien,“ uzatvára.

„Zvýšená dostupnosť školení a všadeprítomné používanie kompasov na plávanie a tlakomerov vo fľašiach v priebehu času pravdepodobne zohrali kľúčovú úlohu pri znižovaní počtu primárnych utopení.“

„Zvyšujúci sa vek účastníkov v kombinácii s faktormi súvisiacimi so stravovaním a cvičením je však sprevádzaný vyšším výskytom srdcových ochorení a obezity, čo vedie k nárastu frekvencie úmrtí súvisiacich so srdcom. Na zníženie počtu takýchto úmrtí je nevyhnutná lepšia zdravotná výchova a dohľad, najmä u starších potápačov.“

„Okrem toho by zlepšené plánovanie ponorov vrátane výberu miest na potápanie a posúdenia prevládajúcich a potenciálnych podmienok, ako aj prísnejšie systémy partnerov, postupné získavanie skúseností a zavedené protokoly pre núdzové vynorenie, mali znížiť počet úmrtí, najmä u menej skúsených potápačov.“