Nechajte sa inšpirovať... navštívte Photo / Inspiration Stage

at

at 2: 00 pm

Rovnako ako na UK Stage, aj tu je množstvo nových tvárí fotografie / Inspiration Stage at the GO potápačská šou tento víkend, ako aj niektoré staré obľúbené.

V sobotu bude Jenny Stock diskutovať o etike fotografie Nick Lyon sa bude pozerať na 'potápača výcvik pre nezainteresovaných“ Nick More skúma „pohyb v oceáne“, James Neal úprimne hovorí o návrate k potápaniu po ťažkej chorobe, Ellen Cuylearts hovorí o dôležitosti byť členom DAN a vidíme prácu Diving with the Injured.

V nedeľu vám Lawson Wood povie, aby ste svoje nevyhadzovali fotografie smeti, ideme do hĺbky Gibraltáru, Anne a Phil Medcalfovci diskutujú o hľadaní umenia v ňom fotografovanie pod vodou, Chantelle Newman skúma núdzové riadenie a zručnosti prvej pomoci a Simon Rogerson ide do Big Animal Babylon.

Steve Backshall je hlavným predstaviteľom GO Diving Show

GO Diving Show

GO Diving Show – jediný spotrebiteľský ponor a cestovať show vo Veľkej Británii – vracia sa na NAEC Stoneleigh 1. – 2. marca 2025, práve včas na odštartovanie novej sezóny, a sľubuje víkend plný interaktívneho, vzdelávacieho, inšpiratívneho a zábavného obsahu.

Rovnako ako Hlavné pódium – tentoraz na čele s televíznou hviezdou, autorom a dobrodruhom Steveom Backshallom, ktorý sa po niekoľkých rokoch vítaným návratom do GO Diving Show spolu s NEEMO Aquanautom vyškoleným NASA a vedúcim vedeckého výskumu v DEEP Dawn. Kernagis, kolega televízny moderátor, autor a stály obľúbený Monty Halls, Dr Timmy Gambin, ktorý bude diskutovať o bohatom námornom a vojnovom dedičstve Malty, a dynamické duo prieskumníkov Rannva Joermundsson a Maria Bollerup, ktorí budú rozprávať o svojej nedávnej expedícii Buteng v Indonézii – opäť sú tu určené etapy pre britské potápanie, technické potápanie, fotografovanie pod vodou a inšpiratívne rozprávky. Andy Torbet bude opäť moderovať hlavnú scénu a zároveň bude prezentovať výzvy natáčania technického potápania pre televízne programy. Nájdete tu zoznam všetkých rečníkov vrátane časovania tu.

Spolu s etapami je k dispozícii množstvo interaktívnych prvkov – stále populárnejšia jaskyňa, obrovský bazén na potápanie, pohlcujúci ponor s vrakmi s technológiou virtuálnej reality, workshopy na zadržanie dychu a nácviky, zóna morskej biológie a – novinka pre rok 2025 – vaša šanca vyskúšať si mapovanie vrakov s Nautical Archeology Society a ich početnými turistami roztrúsenými loďami. dosky, výrobcovia, výcvik agentúry, rezorty, liveaboardy, potápačské centrá, maloobchodníci a mnoho ďalšieho.

Tento rok sa tiež vidí Súťaž NoTanx Zero2Hero v centre pozornosti. Tejto súťaže zameranej na začínajúcich freediverov sa zúčastní prvých 12 kandidátov výcvik s Marcusom Greatwoodom a tímom NoTanx v Londýne koncom februára. Potom päť vybraných finalistov bude počas marcového víkendu súťažiť na GO Diving Show, vrátane statických apnoických sedení v bazéne, aby našli celkového víťaza, ktorý získa týždenný výlet do Marsa Shagra Eco-Village, ktorý je dvorom Oonasdivers.

Vstupenky v predpredaji už dostupné!

Kúpte si svoj denný lístok už teraz £17.50 + rezervačný poplatok a buďte pripravení na vzdelávací, vzrušujúci a inšpiratívny zážitok! Alebo s toľkými prednášajúcimi počas dvoch dní a so všetkými interaktívnymi výstavami a vystavovateľmi, ktoré treba navštíviť, prečo si neurobiť víkend a nezaobstarať si dvojdňový lístok na £25 + rezervačný poplatok?

Cez víkend predstavenia to bude £25 za denný lístok v pokladni, takže si rezervujte vopred a ušetrite nejaké peniaze!!

K dispozícii sú aj ceny skupinových vstupeniek pre 10+ osôb, ak prídete s členmi svojho centra/klubu.

Vstupenky si rezervujte na webovej stránke Go Diving Show.

A ako vždy, v cene lístka je zahrnuté bezplatné parkovanie. A osoby mladšie ako 16 rokov majú vstup zadarmo, takže vezmite deti so sebou na báječný rodinný deň!