Backshall leads star-studded Main Stage

There is a stellar line-up on the Main Stage at this weekend's GO potápačská šou, headlined by TV presenter, author and adventurer Steve Backshall.

Also appearing on the Main Stage are fellow TV presenters Monty Halls and Andy Torbet (the latter also pulling his usual MC duties as well), alongside NASA-trained Aquanaut Dr Dawn Kernagis, Malta's Dr Timmy Gambin, and tech and expedition divers Maria Bollerup and Rannva Joersmundsson.

Plus, the Underwater Photographer of the Year winners will be showcased on the big screen on Saturday afternoon.

And don't forget the unmissable panel session with all of the Main Stage speakers on the Sunday afternoon to round out the event.

Steve Backshall je hlavným predstaviteľom GO Diving Show

GO Diving Show

GO Diving Show – jediný spotrebiteľský ponor a cestovať show vo Veľkej Británii – vracia sa na NAEC Stoneleigh 1. – 2. marca 2025, práve včas na odštartovanie novej sezóny, a sľubuje víkend plný interaktívneho, vzdelávacieho, inšpiratívneho a zábavného obsahu.

Rovnako ako Hlavné pódium – tentoraz na čele s televíznou hviezdou, autorom a dobrodruhom Steveom Backshallom, ktorý sa po niekoľkých rokoch vítaným návratom do GO Diving Show spolu s NEEMO Aquanautom vyškoleným NASA a vedúcim vedeckého výskumu v DEEP Dawn. Kernagis, kolega televízny moderátor, autor a stály obľúbený Monty Halls, Dr Timmy Gambin, ktorý bude diskutovať o bohatom námornom a vojnovom dedičstve Malty, a dynamické duo prieskumníkov Rannva Joermundsson a Maria Bollerup, ktorí budú rozprávať o svojej nedávnej expedícii Buteng v Indonézii – opäť sú tu určené etapy pre britské potápanie, technické potápanie, fotografovanie pod vodou a inšpiratívne rozprávky. Andy Torbet bude opäť moderovať hlavnú scénu a zároveň bude prezentovať výzvy natáčania technického potápania pre televízne programy. Nájdete tu zoznam všetkých rečníkov vrátane časovania tu.

Spolu s etapami je k dispozícii množstvo interaktívnych prvkov – stále populárnejšia jaskyňa, obrovský bazén na potápanie, pohlcujúci ponor s vrakmi s technológiou virtuálnej reality, workshopy na zadržanie dychu a nácviky, zóna morskej biológie a – novinka pre rok 2025 – vaša šanca vyskúšať si mapovanie vrakov s Nautical Archeology Society a ich početnými turistami roztrúsenými loďami. dosky, výrobcovia, výcvik agentúry, rezorty, liveaboardy, potápačské centrá, maloobchodníci a mnoho ďalšieho.

Tento rok sa tiež vidí Súťaž NoTanx Zero2Hero v centre pozornosti. Tejto súťaže zameranej na začínajúcich freediverov sa zúčastní prvých 12 kandidátov výcvik s Marcusom Greatwoodom a tímom NoTanx v Londýne koncom februára. Potom päť vybraných finalistov bude počas marcového víkendu súťažiť na GO Diving Show, vrátane statických apnoických sedení v bazéne, aby našli celkového víťaza, ktorý získa týždenný výlet do Marsa Shagra Eco-Village, ktorý je dvorom Oonasdivers.

Vstupenky v predpredaji už dostupné!

Kúpte si svoj denný lístok už teraz £17.50 + rezervačný poplatok a buďte pripravení na vzdelávací, vzrušujúci a inšpiratívny zážitok! Alebo s toľkými prednášajúcimi počas dvoch dní a so všetkými interaktívnymi výstavami a vystavovateľmi, ktoré treba navštíviť, prečo si neurobiť víkend a nezaobstarať si dvojdňový lístok na £25 + rezervačný poplatok?

Cez víkend predstavenia to bude £25 za denný lístok v pokladni, takže si rezervujte vopred a ušetrite nejaké peniaze!!

K dispozícii sú aj ceny skupinových vstupeniek pre 10+ osôb, ak prídete s členmi svojho centra/klubu.

Vstupenky si rezervujte na webovej stránke Go Diving Show.

A ako vždy, v cene lístka je zahrnuté bezplatné parkovanie. A osoby mladšie ako 16 rokov majú vstup zadarmo, takže vezmite deti so sebou na báječný rodinný deň!