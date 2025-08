Austrálske úsilie o ochranu morí

Generálny riaditeľ Austrálskej spoločnosti pre ochranu morí Paul Gamblin bude na pódiu ANZ / Inspiration v Sydney. GO potápačská šou v septembri a bude hovoriť o rôznych aspektoch ochrany prírody v Austrálii.

Keďže ho ako tínedžera fascinovalo pobrežie západnej Austrálie a útes Ningaloo a v 1990. rokoch sa tam dobrovoľne venoval výskumu korytnačiek, Paul sa začiatkom prvého desaťročia 2000. storočia stal hovorcom pôvodnej kampane za Ningaloo (v ktorej zohrala kľúčovú úlohu organizácia AMCS), ktorá posilnila ochranu a dosiahla zápis do zoznamu svetového dedičstva.

Paul potom viedol prácu austrálskej organizácie WWF na ochrane pobrežných útesov a ostrovov pred rozvojom ťažby ropy a zemného plynu a bol súčasťou spoločného úsilia, ktoré vytvorilo stratégiu ochrany prírody Kimberley a najväčší systém chránených morských oblastí na svete vo federálnych vodách Austrálie (a v Antarktíde). Paul pracoval v Európe s WWF International a bol architektom jej kampane zameranej na upozornenie lídrov na celom svete na naliehavú potrebu ochrany oceánov a súvislosť s klímou.

Predtým, ako nastúpil do funkcie generálneho riaditeľa, bol Paul riaditeľom pre oblasť WA v spoločnosti AMCS a viedol... Chráňte Ningaloo kampaň na ochranu nádherného Exmouthského zálivu Ningaloo pred industrializáciou a pracoval na rade priorít Západnej Austrálie a národných priorít v oblasti oceánov, prírody a klímy.

Potápačská výstava GO Diving Show sa koná na výstavisku v Sydney 6. – 7. septembra.

Toto každoročné podujatie, ktoré sa koná tento rok 6 7-september na Výstavisko v Sydney v olympijskom parku, je zameraný na predstavenie toho najlepšieho z nášho podmorského sveta všetkým, od surových nováčikov, ktorí buď uvažujú o potápaní, alebo dokončili svoje základné kurzy, až po pokročilých potápačov, až po technických potápačov a veteránov CCR. potápačov.

Existuje celý rad etáp – Main Stage, the fotografie Pódium, pódium Austrália/Nový Zéland, pódium Inšpirácia a pódium Tech – ktoré budú hostiť desiatky rečníkov z celého sveta, ako aj množstvo interaktívnych prvkov pre mladých aj starých, od VR potápačských zážitkov, demonštračného bazéna, bazéna na skúšobné ponory a mnoho ďalšieho.

Okolo pódií a prvkov bude široká škála vystavovateľov, od turistických združení a touroperátorov až po rezorty, liveaboardy, výcvik agentúry, maloobchodníci, výrobcovia a organizácie na ochranu prírody.

Vstupenky na GO Diving Show ANZ sú už v predaji a môžete využiť ich Ponuka pre skorých záujemcov 2 za cenu 1 do 9. septembra – vy a váš kamarát/kamarátka/partner/manželka/manželka nás môžete navštíviť len $12a deti do 16 rokov majú vstup zdarma, vďaka čomu je to ideálny rodinný výlet. Na mieste je dostatok parkovacích miest a miesto konania je ľahko dostupné vďaka širokej ponuke dopravy, takže si už teraz zapíšte dátumy do diára a pripravte sa na epický víkend oslavujúci všetky formy potápania.