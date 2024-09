Viac ako 30 hviezdičiek pre GO Diving Show ANZ

Úvodný GO Diving Show ANZ, ktorý sa koná 28. – 29. septembra na výstavisku v Sydney v Olympijskom parku, si kladie za cieľ predviesť to najlepšie z podmorského sveta všetkým – od tých, ktorí ukončili základné kurzy alebo o tom ešte len uvažujú, až po pokročilých. najskúsenejším technickým a rebreatherovým potápačom.

Britská GO Diving Show prilákala viac ako 10,000 10,000 návštevníkov a pokryla 2024 XNUMX mXNUMX výstavnej plochy v piatom ročníku v marci XNUMX. Nová verzia pre Austráliu a Nový Zéland ašpiruje na dosiahnutie tejto úrovne v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov a vyzerá to tak, že letmý štart. Vstup je navyše úplne zadarmo.

Medzi mnohými atrakciami je 31 potápačských prezentujúcich – to všetko stojí za vypočutie pre tých návštevníkov, ktorí môžu byť všade naraz. Na HLAVNÉ PÓDIUM nájdete niektoré z najväčších mien v tomto biznise: Steve Backshall, Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson, Pete Mesley a ako majster ceremónie Anthony Gordon.

Steve Backshall

Akčný hrdina Steve preskúmal niektoré z najodľahlejších miest na planéte, svoje jedinečné znalosti o divočine a prírodnom svete nosí na ľahkú váhu a je jedným z najvyťaženejších televíznych moderátorov, ktorý je možno najznámejší pre svoj fenomenálny úspech. Smrteľný série.

Nedávno precestoval Atlantický, Tichý a Indický oceán a nakrúcal Veľryba, ktorý už urobil Expedícia a žralok pre Sky TV a objavil sa v Naša meniaca sa planéta pre BBC – ambiciózna sedemročná séria dokumentujúca šesť najohrozenejších ekosystémov planéty.

Minulé filmy zahŕňajú Wilderness St Kilda, Extreme Britain – Caves, Aljaška Live, Blue Planet Live a Neobjavené svety. Stevova najnovšia kniha je plodný spisovateľ Deep Blue – a nedávno vytvoril svetový rekord v čase, ktorý potreboval na preplávanie dĺžky Temže.

Jill Heinerth

Viac ľudí kráčalo po Mesiaci, než navštívilo mnohé z miest, ktoré Jill Heinerth na Zemi preskúmala. Od nebezpečných technických ponorov hlboko do jaskýň až po plávanie obrovskými antarktickými ľadovcami často uplatňuje svoje zručnosti v spolupráci s klimatológmi, archeológmi, biológmi a inžiniermi po celom svete.

Jill vytvorila ocenené televízne programy pre CBC, National Geographic a BBC, konzultovala filmy, produkovala nezávislé dokumentárne filmy a obhajovala prieskum, ochranu pod vodou a zmenu klímy a ochranu vodných zdrojov.

Prvá výskumníčka v Kráľovskej kanadskej geografickej spoločnosti, bola inauguračným držiteľom medaily Sira Christophera Ondaatje za prieskum a získala štipendiá od mnohých prestížnych inštitúcií vrátane Explorers Club, ktorý udelil cenu Williama Beebeho za prieskum oceánov.

Najpredávanejšie memoáre Jill sa volajú Do planéty a nový dokumentárny film Potápanie sa do temnoty: Nikdy neprepadajte strachu vrhá ďalšie svetlo na jej pozoruhodný život – rovnako ako jej vystúpenie na Go Diving ANZ.

Dr Richard 'Harry' Harris

Richard 'Harry' Harris pracoval v oblasti anestézie, potápania a leteckej medicíny po celom svete a jeho vášeň pre jaskynné potápanie, ktorá siaha až do 1980. rokov minulého storočia, ho zaviedla do celého sveta.

Záujem o vyšetrovanie nehôd a pátracie a záchranné aktivity boli opakujúcou sa témou – a v roku 2018 zohral kľúčovú úlohu pri extrakcii thajského juniorského futbalového tímu zo systému Tham Luang.

Harry sa obzvlášť zaujíma o plánovanie, logistiku a fyziológiu, ktoré sú základom bezpečného prieskumu hlbokých jaskýň a vrakov. Nadšený podvodný fotograf a kameraman si teraz buduje kariéru aj v dokumentárnych filmoch.

Liz Parkinsonová

Zamestnanci PADI IDC inštruktor, freediver inštruktor- trénerka, jaskynná potápačka a podvodná kaskadérka, Liz vyrástla v Južnej Afrike a presťahovala sa do USA na plavecké štipendium.

Keď sa jej plavecká kariéra skončila, začala sa venovať potápaniu a freedivingu so zameraním na prácu so žralokmi a ochranu prírody. So sídlom v Los Angeles, pracuje s organizáciami ako Shark Angels a PADI Aware, zbiera finančné prostriedky a vzdeláva ľudí o žralokoch a ochrane oceánov.

Pre filmovú a televíznu prácu pracuje pred aj za kamerou, pracuje pre hercov a výcvik pre výkon pod vodou.

Pete Mesley

Pete sa začal potápať v roku 1990, na plný úväzok sa začal venovať v roku 1991 a venuje sa výskumu, vyhľadávaniu, potápaniu a fotografovaniu vrakov po celom svete s viac ako 6,000 30 hodinami vo vode v približne XNUMX krajinách. Riaditeľ kurzu PADI je jedným z najskúsenejších technických potápačov na južnej pologuli inštruktor-tréneri.

Pete viedol a zúčastnil sa na početných expedíciách za vrakmi, vedie a potápačské cestovanie podnik, ktorý berie skúsených potápačov do špecializovaných potápačských lokalít a posledné tri desaťročia strávil zdokonaľovaním svojich snímok s dlhou expozíciou svetlom. Aktívne sa podieľal aj na výskume potápačských vied.

Anthony 'Gordo' Gordon

Gordo je dokumentarista s viac ako dvoma desaťročiami profesionálnych skúseností s produkciou a natáčaním všetkého, od prvého záchranného tímu šerpov na svete na Mt Evereste cez cyklistiku na extrémne dlhé vzdialenosti až po objavovanie oceánov novými potápačmi.

Je tiež hybnou silou kampane Aliquam a Next Generation na propagáciu potápania u mladších ľudí. Okrem rozprávania o vlastnej práci budú Gordove MC zručnosti v centre pozornosti, keď bude stáť na hlavnom pódiu Go Diving ANZ.

+ 3 ďalšie etapy

Okrem hlavného pódia budú tri ďalšie pódiá hostiť ďalších 25 vysoko hodnotených rečníkov z celého sveta, ktorí budú diskutovať o inšpiratívnych, konkrétne austrálskych a novozélandských témach potápania, technickom potápaní a fotografovanie pod vodou. Tu je zostava v súčasnej podobe:

ANZ / FÁZA INŠPIRÁCIE: Nays Bagai, Rohni Ben-Ahron, Danny Charlton, Terry Cummins, Deborah Dickson-Smith, James Hunter, Torrey Klett, Matias Nochetto, Holly Wakeley

TECHNICKÁ FÁZA: Hrajú: Kerrie Burrow, Dr Matt Carter, John Garvin, Jill Heinerth, John Kendall, Mike Mason, Yana Stashkevich, David Strike, Patrick Widmann

FOTO STAGE: Hrajú: Talia Greis, Brett Lobwein, Nigel Marsh, Craig Parry, Nicolas Remy, Mike Scotland, Don Silcock, Matty Smith

Interaktívne funkcie + displeje

Návštevníci výstavy tiež nájdu celý rad interaktívnych prvkov navrhnutých tak, aby vyhovovali malým aj veľkým, od zážitkov z VR potápania až po skúšobné ponory; ukážkový bazén pre celý rad vybavenia od bočných držiakov až po podvodné drony a rebreathery; freedivers, morské panny a ďalšie.

Okolo pódií a prvkov bude široká škála vystavovateľov, od turistických združení a touroperátorov až po rezorty, liveaboardy, výcvik agentúry, maloobchodníci, výrobcovia a organizácie na ochranu prírody.

Steve Backshall na GO Diving Show

Na mieste je dostatok parkovacích miest a výstavisko Sydney Showground je ľahko dostupné s množstvom možností dopravy.

Vstup na úvodnú Go Diving Show je úplne zadarmo, takže ak sa pravdepodobne ocitnete v oblasti cez víkend 28./29. septembra, zaregistrujte sa tu aby ste získali lístky na nepochybnú austrálsku potápačskú udalosť v roku 2024!

