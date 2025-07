Zvláštne a úžasné ryby s Nigelom Marshom

at 10: 00 am

Nigel Marsh je austrálsky prírodovedec, podvodný fotograf a fotoreportér, ktorého práce boli publikované v mnohých časopisoch, novinách a knihách v Austrálii aj v zahraničí. fotografie Pódium na potápačskej výstave GO Diving Show ANZ v Sydney v septembri, kde sa bude rozprávať o zvláštnych a úžasných rybách.

Nigel sa potápal rozsiahlo v okolí Austrálie, najmä na Veľkom koralovom útese a v Korálovom mori, a tiež v celej Ázii, Tichom oceáne, Indickom oceáne a... KaribskýJeho podvodné fotografie tiež vyhrali množstvo medzinárodných fotografických súťaží.

Napísal viac ako tucet kníh o potápaní, morskom živote a témach súvisiacich s morom, vrátane titulov pre New Holland, ako napríklad Potápanie so žralokmi, Podvodná Austrália, Morské ryby Austrálie a Muck DivingNigel tiež vedie špeciálne fotografovanie skupinové zájazdy do nádherných potápačských destinácií v Austrálii a zahraničí.

GO Diving Show ANZ

Toto každoročné podujatie, ktoré sa koná tento rok 6 7-september na Výstavisko v Sydney v olympijskom parku, je zameraný na predstavenie toho najlepšieho z nášho podmorského sveta všetkým, od surových nováčikov, ktorí buď uvažujú o potápaní, alebo dokončili svoje základné kurzy, až po pokročilých potápačov, až po technických potápačov a veteránov CCR. potápačov.

Existuje celý rad etáp – Main Stage, the fotografie Pódium, pódium Austrália/Nový Zéland, pódium Inšpirácia a pódium Tech – ktoré budú hostiť desiatky rečníkov z celého sveta, ako aj množstvo interaktívnych prvkov pre mladých aj starých, od VR potápačských zážitkov, demonštračného bazéna, bazéna na skúšobné ponory a mnoho ďalšieho.

Okolo pódií a prvkov bude široká škála vystavovateľov, od turistických združení a touroperátorov až po rezorty, liveaboardy, výcvik agentúry, maloobchodníci, výrobcovia a organizácie na ochranu prírody.

