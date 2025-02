Tipy na fotografovanie mandarínok

To najlepšie z najlepších podvodných nastavení fotoaparátu, ktoré sa dá kúpiť, nie je kľúčom k skvelým záberom mandarínky (Synchiropus splendidus). Ide o to využiť to, čo máte, a vedieť to použiť.

Na DSLR alebo Mirrorless (full frame alebo APSC) je preferovaným objektívom makro 50 až 60 mm. Pre Four Thirds by malo byť 30 až 45 mm makro všetko, čo potrebujete, pretože sa môžete dostať celkom blízko. Objektívy Marco s dlhšou ohniskovou vzdialenosťou to urobia, no ani pri F/32 nebudete mať takú hĺbku ostrosti.

V tomto scenári sú moje vlastné nastavenia fotoaparátu často nastavené takto:

Rýchlosť uzávierky: 1/125 až 1/200 s

Clona: F/19 až F/22

ISO: Začnite na hodnote 200. Ak majú vaše blesky trochu problémy s nastavením zvoleného clonového čísla, zvýšte ISO na 400.

Stroboskopický výkon: ¾ výkon je dobré cieľové nastavenie, pretože budete potrebovať rýchlu rýchlosť recyklácie.

Zadné zaostrenie: ak má váš kryt tlačidlo alebo páčku zadného zaostrovania, nastavte fotoaparát tak, aby ho používal. Týmto spôsobom, keď sledujete rybu cez hľadáčik, držte ukazovák na uzávierke a palec na zadnom tlačidle zaostrenia, aby ste nezávisle sledovali rybu a udržali ich zaostrené.

Dvaja samci mandarínky (Synchiropus splendidus) sa odchyľujú na možný boj.

Ak automatické zaostrovanie vášho systému nemá najväčšiu schopnosť rýchlo sledovať zaostrenie aj na pomaly sa pohybujúce objekty pri slabom osvetlení, prednastavte zaostrenie na niečo vo veľkosti vášho malého prsta, ktoré sa pohodlne zmestí do záberu. Ak to urobíte, budete sa musieť len mierne pohnúť dovnútra alebo von, aby ste udržali zaostrenie na niečo ako mandarínka. Áno, toto je stará škola, ale takto sa to robilo ešte pred automatickým zaostrovaním.

Pred západom slnka by ste mali nájsť najlepšie miesto na usadenie sa a minimalizovať svoje pohyby, aby ste eliminovali rozvírenie dna a/alebo vystrašenie rýb. Mandarínky sú zvyčajne plaché.

Odtiaľ dávajte pozor na najväčšie a najtučnejšie mandarínky, ktoré nájdete, a sledujte, kam ide.

Nasnímané fotoaparátom Nauticam s Nikon D850 a 60 mm makro. Nastavenia fotoaparátu: 1/180 sek. pri f/22, ISO 200. Svetlo zabezpečuje dvojica Retra bleskov nastavená na manuálne s výkonom 25.

V tomto bode je kľúčové osvetlenie. Ako väčšina malých rýb, ktoré sú vysoko aktívne v súmraku až po tmavú noc. Použitie modelovacích svetiel len s funkciou bieleho svetla viac než pravdepodobne udrží rybičky dole v koraloch a tlmí ich prirodzené správanie.

Aby ste boli oveľa menej rušivé, je nanajvýš žiaduce použiť modelovacie svetlo s červeným režimom alebo aspoň také, ktoré môže byť vybavené červeným filtrom vpredu, pretože mandarínka si ho bude všímať oveľa menej, čo vám umožní viac efektívne vidieť a sledovať ich pohyby.

Ak sa vám podarilo nájsť to správne miesto, kým sa dráma začne odohrávať, nemali by ste sa musieť z tohto miesta pohnúť, pretože mandarínky budú mať tendenciu pôsobiť vo vertikálnom smere. Vedieť, že vopred, vám pomôže lepšie sledovať ryby cez prehliadač.

Majte na pamäti, že keď sa mandarínky chystajú páriť, zdvihnú sa o stopu alebo viac nad koralom. Aby ste dosiahli vrchol akcie, musíte byť trpezliví a počkať, kým dosiahnu zenit svojho vzostupu. V tomto bode sú často príliš prepojené na to, aby sa rozpadli skôr, ako skutočne došlo k páreniu. To je moment, kedy začať strieľať, pretože uvoľnenie ich vajíčok a spermií v súzvuku netrvá dlhšie ako 2 až 3 sekundy. Odtiaľ je koniec poznačený ich náhlym ústupom späť do koralov.

Šťastnú streľbu.