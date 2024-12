Vo veku 66 rokov zomrel filmár o divokej prírode Stone

Britská filmárka o divokej prírode Vicky Stone zomrela 17. novembra vo veku 66 rokov. So svojím manželom Markom Deeblem dlhodobo spolupracovala na mnohých slávnych prírodovedných dokumentoch, ktoré sa spočiatku natáčali hlavne pod vodou, v posledných rokoch však častejšie hore.

Dvojica spolu žila a pracovala v Cornwalle a na dlhodobých miestach najmä vo východnej Afrike a ich filmy sa podľa odhadov premietali vo viac ako 140 krajinách a videlo ich viac ako 600 miliónov ľudí.

Filmy Deeble & Stone získali aj viac ako 100 medzinárodných ocenení vrátane šiestich Oscarov za divokú zver a ceny Emmy za umenie a rozprávanie príbehov. Ich najnovšia produkcia, Slonia kráľovná z roku 2020 bol prvým celovečerným filmom, ktorý spoločnosť Apple zakúpila a uviedla na trh, a získal ocenenie Cinema for Peace.

„Takmer 45 rokov sme boli nerozluční – spolu takmer každú hodinu každého dňa, každý týždeň, každý mesiac,“ povedal Deeble deň po smrti svojej manželky. „Cestovali sme ďaleko a vyleteli sme vysoko, pretože sme boli tím.

„Vicky bola odhodlaná, čestná a úprimná a pod tým bola hlboko kreatívna. Urobila veci, aby sa stali. Nikdy nehľadala pozornosť, nechala svoju prácu, naše filmy, aby hovorili samé za seba.“

Expozícia sépie

Po získaní magisterského titulu na Royal College of Art sa Stone pustila do kariéry s Deeble v roku 1983, keď spolu nakrútili svoj prvý film, Yndan An Fala – Údolie pod morom.

Tento ocenený dokument o ústí rieky Fal v Cornwalle, ktorý medzinárodne vydala spoločnosť Survival Anglia v roku 1984, bol prvým filmom v britských vodách, kedy sa párenie sépií a kladenie vajec nakrútili. Hovorí sa, že táto práca pomohla zabrániť vybudovaniu kontajnerového prístavu v ústí rieky.

Film, ktorý bol v tom čase známy tým, že zaobchádzal s podmorským svetom rovnakým spôsobom ako s povrchom z hľadiska kinematografie a vytvárania sekvencií, bol začiatkom 20-ročného spojenia so Survival Anglia.

Pár, nielen úspešní potápači, ale aj piloti, sa potom presťahoval do východnej Afriky, aby nakrúcal pre BBC. Tu sú draci (1990) o krokodíloch nílskych a ďalší ocenený film tzv Čertovec, založený na obrovských chobotniciach. O týchto dvoch dokumentoch sa hovorí, že mali nezvyčajne vysokú sledovanosť.

Vrátane nasledujúcich titulov Malá ryba v hlbokej vode (o cichlidách jazera Tanganika, vyrobených v roku 1996); Príbeh prílivov: Hyaena a blatník, 1998, zameraná na pobrežný morský život v odľahlej severnej Keni a neskôr Príliv a odliv Kirawira, o sezónne zaplavenej rieke v Serengeti (2019).

Terénne programy

Špecializuje sa na filmy, ktoré si sami napísali, režírovali, natočili a produkovali, Deeble & Stone zvyčajne žili na mieste v buši s malými tímami asi dva roky pre každú zo svojich produkcií, pričom popri nich vychovávali svojich dvoch synov Freddyho a Jacca.

Pár tvrdil, že ich práca bola vždy poháňaná ochranou prírody a vášňou pre svet prírody. Okolo filmov vybudovali informačné a vzdelávacie programy tým, že ich preložili do miestnych jazykov, poskytli bezplatné vysielacie práva krajinám, v ktorých boli natočené, a spolupracovali s miestnymi ochranárskymi skupinami.

Vicky Stone prišla o život po dvojročnom boji s rakovinou. "Zomrela pokojne doma, pozerala sa na útesy a oceán, ktorý tak milovala," povedal Deeble.

