Výstrely podvodných modelov práve prešli do dekódovania

Fotograf sa po nedávnom fotení v hĺbke 50 metrov opäť zapísal do knihy rekordov so svojím šťastne vychladeným modelom – a STEVE HAINING ešte zďaleka nekončí. Hovorí so Stevom Weinmanom o potápačskom vtipe, ktorý sa stal technickým

To, čo počas pandémie Covid začalo ako „trochu vtip“, teraz prerástlo do úplného technického ponoru s modelovaním pod vodou – a s podporou floridského technologického tímu, kanadského profesionálneho fotografa Steva Haininga a modelky Ciary Antoski sa pevne etablovali. ako tvorcovia Guinnessovej knihy rekordov.

Ich najnovšie fotenie najhlbších podvodných modelov sa konalo na palube Hydro Atlantik stroskotala pri pláži Pompano na Floride 19. decembra a bola overená spoločnosťou GWR minulý týždeň, 8. januára.

Antoski bol modelom na zadržanie dychu na pôvodnom a skromnom Hainingovom 6.4 m hlbokom svetový rekord fotiť v roku 2021. Nebola dostatočne skúsená potápačka, aby mohla modelovať podľa jeho druhý záznam strieľať na 30 m o dva roky neskôr, ale jej potápanie, zadržanie dychu aj potápanie, odvtedy prešlo ďaleko.

Za posledný rekord bol americký technický potápač Wayne Fryman zodpovedný za udržiavanie Antoskiho v bezpečí a zásobovanie vzduchom a jeho meno sa objavuje aj na GWR pochvala.

Nová rekordná hĺbka je 49.8 m a celkový čas ponoru bol 52 minút 14 sekúnd. Aby sa fotenie považovalo za svetový rekord, GWR teraz stanovuje minimálny čas na spodku 15 minút s úplným nastavením produkcie. Čokoľvek menšie ako to je obyčajná fotografia.

Pre Antoskiho bol decembrový ponor podstatne teplejší ako predchádzajúce rekordné výstrely. Haining a jeho tím sprísnili model použitím chladiacich lokalít Veľkých jazier, ale podmienky záznamu nestanovujú, že podchladenie je podmienkou.

'Netreba ísť hlbšie'

Steve Haining je nielen podvodný strelec, ale aj popredný špičkový profesionálny fotograf, kameraman a filmový režisér. Začínal fotografovaním rockových hudobníkov, športovcov a iných celebrít a potom sa presunul do reklamnej práce a výtvarnej krajinnej fotografie.

Steve Haining

Rekord z roku 2021 vznikol počas Covidu, keď žartoval so svojím tímom o možnosti vykonávať úlohy na vrchu s potápačským vybavením, aby splnil kanadské pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia. „Hĺbka nikdy nebola pôvodným zámerom tejto prvej nahrávky,“ hovorí. "Bolo to skôr miesto, ktoré som vždy chcel preskúmať a fotografovať - ​​a stalo sa to v takej hĺbke."

Miesto bolo WL Wetmore vrak v Huronskom jazere, ale príbeh získal trakciu až v lete 2023, vrátane dňa Divernet, ktorá pokračovala v sledovaní nasledujúcich pokusov prekonať tento tajomný, no zaujímavý rekord.

V novembri 2023, keď tím šiel takmer päťkrát hlbšie do hĺbky 30 metrov na pol hodinu na Huronskom jazere Niagara II vrak, sporo odetou modelkou bola profesionálna potápačka Mareesha Klupsová, koordinátorka bezpečnosti pri ponore a darca vzduchu od prvého natáčania. Tentoraz bol jej mentorom modelingu Antoski.

Potom Haining povedal Divernet že pokiaľ nepočul o „neuveriteľnom mieste na fotenie z 120 m (36 stôp) alebo viac v oveľa teplejších podmienkach, nemyslím si, že musím ísť hlbšie!

Iní potápači sa však prirodzene začali zaujímať o spochybnenie rekordu a ukázalo sa, že Haining sa rozhodol pokračovať v technickejšom prístupe krátko po Niagara II strieľať.

„Pozrime sa, ako ďaleko to môžeme posunúť“ (Steve Haining)

"Nakoniec to bolo: uvidíme, ako ďaleko to môžeme posunúť," hovorí. "Prvá nahrávka bola akousi nehodou, ale začalo to tak, že si všetci povedali: 'Ach, to by som dokázal!" Keď sme urobili 100 stôp (30 m), zdalo sa, že pre veľa potápačskej komunity to boli preteky ku dnu vo výške 130 stôp (40 m).

„Boli tam ľudia, ktorí sa potápali vzduchom do výšky 130 stôp (39 m), ale keď sa dostali dole, už boli vo svojej NDL, takže strieľali šesť alebo sedem minút a bombardovali, len aby prekonali čas.

„Povedali sme si, že je super, že to ľudia chcú vyskúšať, ale nastavíme latku o niečo ďalej. Vždy sme tak zaneprázdnení, všetci cestujeme, ale bol to rozhovor, ktorý by sme mali.“

Vyzývatelia

Guinnessov svetový rekord bol v skutočnosti resetovaný na 40.2 m v teplejších vodách Bahám mesiac po Hainingovom 30 m úsilí, hoci samotný ponor bol kontroverzný.

Kanadský potápač a freediver Kim Bruneau sa spojili s čilskou fotografkou Piou Oyarzunovou, aby model so zadržaním dychu na Sea Trader tanker. The wreck’s maximum depth was around 26m but the bow hung out over a drop-off. Most of their time was spent on the wreck, just dipping to 40m for a time to shoot from below it.

Eventually the record was verified – but Guinness clarified its conditions for any future attempts at the same time.

Ďalšia ponuka ohlásené vlani v auguste Divernet zapojila rakúska freediverka Christin Gerstorfer a belgický fotograf Filip Blommaert, ktorí si ako svoj súbor vybrali poľské uzavreté umelé potápačské zariadenie Deepspot – 45.4 m ku dnu vo vode s teplotou 34°C. Toto tvrdenie GWR nepotvrdilo.

Haining a jeho manželka Molly majú miesto v Orlande na Floride, čo mu umožňuje dostať sa na pobrežie za hodinu a potápať sa, pokiaľ nechce využiť možnosti vnútrozemskej jaskyne a prameňov. Spojil sa s miestnou školou potápania a umiestnením trimixov Isla Diversa jeho tím mu chcel pomôcť prelomiť novú cestu prípravou modelového fotenia, ktoré by zahŕňalo dekompresiu.

„Takže som mal túto skupinu potápačov oveľa skúsenejších ako ja, ktorí sa stali mojimi kamarátmi. Robíme ponory s negatívnym vstupom na vraky lodí s množstvom prúdu a podobne a začal som s nimi trénovať na toto natáčanie.“

Menej tepelne náročné ako jazero Huron, ale stále chladné na héliu (Steve Haining)

Ciara (vyslov Sierra) Antoski sa čoskoro pridal k tomuto posunu k technike. Za normálnych okolností by sa snažila zapadnúť do rekreačných potápačov, kamkoľvek cestovala kvôli modelingu, a už bola pokročilejšou potápačkou, ako bola v roku 2021. „Stretla sa s ľuďmi z Isla Divers a strávila s nimi niekoľko mesiacov robením svojho IANTD trimixu a rozšírený rozsah a všetky tieto veci.

"Takže sme sa už pripravovali, keď sme videli, že toto dievča v Montreale [Bruneau] prekonalo náš rekord. Povedali sme si, že by sme do toho mohli ísť hneď a vytlačiť ju, ale dáme tomu trochu času.“ Napriek všetkému, čo Haining predtým povedal, že je uvoľnený a víta výzvy k nahrávke, jeho súťaživý inštinkt jasne nakopol.

Hydro Atlantik

Keď on a Antoski pracovali na certifikácii IANTD Advanced Recreational Trimix, tím zvažoval otázku umiestnenia.

"Je tam stroskotaná loď, ktorá sa volá arábia hore vo Veľkých jazerách, ktoré je dosť hlboké, takže sme si mysleli, že to bude skvelá tma na ďalšiu výzvu,“ hovorí Haining. „Potom sme si však mysleli, že pre nás všetkých v suchom alebo neoprénovom obleku nezáleží na teplote, kým si neurobíte dekompresnú zastávku, ale my by sme modelom dali viac bolesti navrch všetkého ostatného.

"Začal som sa pozerať na Florida Keys, ale chcel som vrak, ktorý bol relatívne nedotknutý - a Hydro Atlantik je skutočná troska." 90-metrový bager, postavený v roku 1905, sa potopil pri odťahovaní na záchranu v roku 1987 a leží severne od Keys pri Boca Raton.

„Práve bolo to na správnom mieste. Dole je niekoľko ďalších, ale dostali vás priamo do prúdu v Perzskom zálive, takže sme vybrali túto, pretože vyzerá veľmi pekne, ale bola to aj bezpečnejšia cesta.“

Ray Marciano z Isla Divers by bol Hainingovým bezpečnostným potápačom a bol dobre vybavený na pomoc pri plánovaní, pretože vedel, Hydro Atlantik tak dobre. „Bolo to prvýkrát, čo som pri robení týchto záznamov mal odborníka na konkrétne miesto na potápanie, ktorý mi mohol skutočne pomôcť,“ hovorí Haining.

Marciano would use a rebreather as would another Isla diver Doug Vanderbilt, on stand-by in case Fryman should have to bail out or Haining needed additional support. He would also help set up the assortment of caving torches used as cue lights to bring colour back to Antoski’s skin.

„Keď sa dostaneme dole, drží informácie“ (Steve Haining)

Mareesha Klups, ktorá si dáva prestávku od filmových kaskadérskych prác, bude tentoraz záchranárskym potápačom, ktorý bude pozorovať z hĺbok bez deko pre prípad, že by bol potrebný rýchly núdzový zásah. Keďže bola dodávateľkou vzduchu aj modelkou, naučila Frymana všetko, čo potreboval vedieť ako Antoskiho priama podpora.

„Počas dvoch týždňov pred pokusom sme urobili veľa cvičných ponorov,“ hovorí Haining. Rozbúrená voda oddialila fotenie o deň až do 19. decembra, keď s Marcianom ráno vykonali poloodskokový prieskumný ponor. Toto bolo jeho prvýkrát na Hydro Atlantik.

Na vraku

Priviazali k vraku a na linku postavili niekoľko kyslíkových nádrží. Okolo sa motal žralok tigrovaný, hoci pri popoludňajšom ponore videli len o málo viac ako čudnú barakudu.

"Bolo to len o tom, aby som videl časti konštrukcie, ktoré som videl na všetkých fotografiách," hovorí Haining. "Boli tam časti vraku, ktoré boli mojou prvou voľbou, ale zrútili sa, čo sa muselo stať tesne po hurikáne." Bol to hurikán Milton minulý október.

Pôvodný plán bol strieľať smerom k korme s kormidlovňou v pozadí, ale tá sa čiastočne zrútila nabok a zanechala po sebe veľa trosiek. "Nebolo miesto, kde by som ju tam naozaj mohol umiestniť, tak sme išli hore smerom k prove na ľavostrannej strane a to sa stalo hlavným záberom, pričom časť tejto konštrukcie smerovala za ňou."

Teplota vody bola 24°C, čo by po 7°C Huronskom jazere bolo pre Antoskiho pohodičku. "Keď sme našli miesto na tom prieskumnom ponore, mohol som jej ukázať na obrázku, kde sme mali byť - toto je pozadie, môj fotoaparát má toto svetlo, takže pozor, zamerajte sa na túto stranu tela, pretože budem strieľať." týmto spôsobom.

"Keď sa dostaneme dole, drží informácie a už vie, ako dobre pózovať, čo mi uľahčuje prácu."

Na natáčanie použil Haining fotoaparát Fujifilm X-H2S so širokouhlým objektívom – „vždy fotím na šírku, aby som získal väčšiu štruktúru v pozadí“ – so svetlami Light & Motion a Ikelite ako zálohou.

Plyny boli dosť jednoduché. „Pôvodný plán bol urobiť nitrox 32 až 100 stôp (30 m) a prepnúť na 21/21 na natáčanie, potom zapnúť cestu späť, aby ste mali 100 % O. 2 vo výške 20 stôp (6 m), ale skončili sme tak, že sme nitrox prešli 21/21 celú cestu.“

Želé vítané

The dive started badly for Haining. As he made his negative entry the camband tie on his sidemount broke. As he slung his camera and tried to fix it, a passing jellyfish stung his hand. Vanderbilt saw it all happen and tried to catch up to help, but Haining had everything clipped back together by the time he reached the top of the wreck.

Potom už fotenie prebehlo bez problémov. Antoski mala na chrbte dvojité hliníkové 80-tky, aby mohla vstávať a klesať, a na skrytom opasku mala 7 kg závažia. „Bolo to perfektné množstvo, pretože keď si pozriete video, sú chvíle, kedy môžete vidieť, ako sa zdvihla s plným nádychom, ale váha ju stále vracia späť nadol. Vyzerá to jednoducho, ale nie je."

"Nejdeme na ďalšie miesto?" (Steve Haining)

Haining plánoval prejsť z pôvodného miesta na druhé miesto na druhej strane vraku s neporušeným rámom dverí, ale keď dostal potrebné zábery, rozhodol sa proti tomu.

„Ciarin BC sme mali naozaj voľný bez popruhu v rozkroku, pretože sa z neho potrebovala dostať naozaj rýchlo, takže to bolo potrebné, aby sme ho znova pritiahli späť, keď veľa dýchala, a odviedli ju k na druhú stranu, než sa budeme musieť dostať úplne späť do stredu lode, kde sme sa pripútali?

„Chceli sme stratiť 15 minút, kým sme ju tam dostali a nastavili, tak som si pomyslel: poďme ďalej strieľať na tomto mieste.

„Prekročili sme čas, ktorý sme potrebovali, a Ciara sa tešila. Keď sme sa balili, môžete ju vidieť na videu a pýtať sa: 'Nejdeme na ďalšie miesto?'

"Keď jej povedali, že pred výstupom urobíme ešte jeden záber, spýta sa: 'Prečo ste zrušili ponor?' Nemyslím si, že si uvedomila, ako dlho tam bola.

„Záverečné O 2 deko bolo asi 16 minút a čakali sme, kým sa všetci uvoľnia okrem Ciary, pretože bola v šatách a keď dýchaš hélium, prechladneš. Takže hneď ako sa uvoľnila, pustili ju hore.“

Štúdio na oblohe

„Nakoniec bol deň ľahký,“ hovorí Steve Haining. „Bolo to prvýkrát v histórii, čo sa fotenie uskutočnilo za hranicou bez dekompresie – nie fotografia, ale inscenácia svetla a modelka bez potápania, takže to je naozaj skvelé.

„Latka je tu nastavená a my sme boli prví, ktorí ju posunuli tak ďaleko, takže je skvelé mať definitívny rekord. Vyzerá to tak, že sme začali naozaj skvelú súťaž."

Takže je to tak? Niet zaváhania: „Hovoril som s Isla Divers o tom, že sme spochybnili náš vlastný rekord – nepoviem do akej miery, ale dosť výrazne. Ak to teraz porazí niekto iný, je to úžasné, pretože viem, koľko práce to pre nás bolo. Boli to mesiace plánovania, ešte viac mesiacov tréningov a tréningových jázd, takže si to zaslúžia.“

V súčasnosti je pre Haining všetko o zábavnom potápaní na Florida Keys s chlapcami z Isla, s kamerou, ktorá nie je väčšia alebo rušivejšia ako GoPro.

V minulosti sa však zmienil aj o „nadmorskej“ výzve a keď sa pýtam, zdá sa, že Ciara Antoski je hybnou silou na tejto stúpajúcej trajektórii.

Jej priateľ lieta na padákovom klzáku a ona má ambície modelovať, zatiaľ čo na ňom visí, s Hainingom a jeho fotoaparátom na paramotore a s osvetľovačom, ktorí si založia „štúdio na oblohe“, aby vytvorili rekord pri fotení najvyššej modelky.

"Povedal som, že ak na to prídu, som dole a ideme do toho," hovorí mi Haining. "Guinness sa spýtal: 'Chcete ísť na najvyšší aj najnižší rekord?"

"Vždy budem dole kvôli výzve, ale logisticky viem o tom, že som pod vodou - neviem toľko o páde z neba!"

