Colin Doeg: Odovzdávanie staršieho štátnika u/w photography

Významný britský priekopník zomrel vo veku 96 rokov a zanechal po sebe odkaz fotografovanie pod vodou to je ťažké preceňovať, hovorí STEVE WARREN

Colin Doeg, narodený 23. januára 1928, bol počas 2. svetovej vojny chlapčenským reportérom a po skončení národnej služby v Egypte sa začal venovať žurnalistike na plný úväzok.

Po skúšobnom ponore vo Francúzsku začiatkom 1960. rokov XNUMX. storočia okamžite videl príležitosť predávať podvodné obrázky a články do národnej tlače. Po návrate domov sa pripojil k londýnskej pobočke britského Sub-Aqua Club a začal sa venovať potápaniu lekcie.

V tom čase, keď mal Aqualunging sotva desať rokov, už bol skúseným fotografom na zemi so zvláštnym záujmom o fotografovanie súťažných športov.

S neskorším predsedom BSAC Mikeom Busuttillim a dvoma ďalšími potápačmi vytvoril Colin konzorcium, ktoré by ich nafukovacie a prívesné motory niesli po kľukatých cestách, aby preskúmali vody pri nepotápavých britských brehoch.

Ako podvodný fotograf, ktorý natáča film, Colin spracovával negatívy pod plátnom v kempingoch.

Spolu s poskytovaním svojich fotografií do novín a časopisov vstúpil do objavovania sa fotografovanie pod vodou súťaže organizované potápačskými časopismi a potápačskými klubmi, vrátane konferencií založených Brighton & Worthing BSAC v roku 1959, ktoré prekvitali do konca 80. rokov po partnerstve s potápač časopis.

Na linke: Kryt pre Triton (ktorý sa neskôr stal potápač) v roku 1965

Biela škvrnitá, 1966

Potápačská komunita bola stále veľmi malá a podvodní fotografi v nej tvorili nepatrnú menšinu. Boli tiež odpojení jeden od druhého, roztrúsení po celom Spojenom kráľovstve – ale náhodná chyba by to všetko zmenila.

Nesprávne obrázky

Po súťaži, keď boli fotografie vrátené, dostal Colin omylom fotografie iného konkurenta. Získal adresu toho fotografa a vzal si ju na seba, aby ich doručil ručne.

Druhý účastník otvoril svoje vchodové dvere, začali sa rozprávať a údajne ich to tak zabavilo, že o niekoľko hodín neskôr boli stále vonku na verande.

Druhým potápačom bol Peter Scoones, vtedy tlačiar na Fleet Street, no predurčený stať sa jedným z najlepších a najoceňovanejších podvodných televíznych kameramanov svojej generácie.

Dvaja muži sa pustili do prinášania fotografovanie pod vodou komunita spolu. V roku 1967 spoluzakladali spol Britská spoločnosť podvodných fotografov v ich domovskom meste Londýne a BSoUP začalo trvalé obdobie inovácií, ktoré bolo uznávané pre svoj úspech po celom svete.

Peter spolu s prvými členmi Timom Gloverom a Geoffom Harwoodom, ktorí v tom čase pracovali pre Kodak, priniesli nápadité inžinierske riešenia na zlepšenie podvodných krytov, optiky a bleskov tej doby.

Priekopníci sa opäť stretli: Geoff Harwood, Tim Glover, Mike Busuttilli, Phil Smith a Colin Doeg na londýnskej medzinárodnej potápačskej výstave v roku 2014

To bolo rozhodujúce pre prekonanie problémov s veľmi nízkou viditeľnosťou a slabým svetlom, ktoré sú bežné pri britskom potápaní. Bez ich technických prielomov, kreatívnych pokrokov, ktoré poháňali umenie vpred fotografovanie pod vodou by nebolo možné.

Hoci členovia BSoUP boli silne súťaživí, paradoxne boli tiež nadšení zdieľaním nápadov pre spoločné dobro. Colin bol jedným z tých, ktorí často písali, aby odovzdali ťažko vybojované tipy ostatným prostredníctvom stĺpcov v potápačských časopisoch.

V roku 1972 sa k Kendall McDonald pridali Colin, Peter, Geoff, Tony Baverstock, Phil Smith a John Lythgow. Pozorovanie rýb a fotografovanie pomôcť ostatným napredovať.

Pozorovanie rýb a fotografovanie

Colin si udržal dynamiku ako súťažný podvodný fotograf, až kým si záchvat pásového oparu nevynútil prestávku v 1980. rokoch. Dovtedy už zhromaždil pôsobivú zbierku medailí a v roku 1968 dokonca vyhral titul Underwater Photographer of the Year v Brightone.

To, čo urobilo tento úspech takým výrečným, bolo to, že v medzinárodnej súťaži vyhral Colin s portfóliom nasnímaným výlučne v britských vodách. Toto prišlo popri menovaní Amatérsky fotografŠportový fotograf roka.

Podvodný fotograf roka 1968 preberá cenu od predsedu BSAC Harryho Goulda

Colin ako prvý odfotografoval žraloka veľkého vo voľnej prírode. Úzko spolupracoval aj so svojím starým priateľom Davidom Bellamym na výskumnom projekte chaluhy a niekoľko rokov pôsobil v hlavnom výbore Marine Conservation Society, ako aj v juhovýchodnej skupine MCS v 90. rokoch.

Ekológ a televízna osobnosť David Bellamy s Colinom Doegom (Steve Warren)

Keď odišiel zo spravodajskej žurnalistiky a začal pracovať v oblasti PR, podieľal sa na tvorbe slávnych reklám šimpanzov PG Tips pre čajovú značku Brooke Bond.

Colin sa tiež stretol s Kendallom, ktorý je sám novinárom, pri propagácii Brooke Bondovej v roku 1974. „More – náš druhý svet“ bola marketingová kampaň, ktorá podporovala predaj čaju umiestnením jednej z 50 obrázkových kariet do každej škatule.

Potápačské zberateľské karty boli priložené ku každej škatuľke PG tipov – dostal niekto niekedy všetkých 50?

Každá karta pokrývala kus potápačskej histórie a mohli byť zhromaždené v 5p albume obsahujúcom ďalšie potápačské pozadie a zásuvku pre BSAC, s ktorou mal Colin dlhý vzťah – aj keď jej praktiky nie vždy vyhovovali jeho sklonom k ​​podmorskému športu. fotograf. Poskytol titulnú fotografiu klubového manuálu z roku 1970.

Manuál BSAC v roku 1970 s krytom Colin Doeg Guinnessov sprievodca životom pod vodou

V roku 1975 bol Colin najatý ako technický poradca pre anglickú verziu Guinnessov sprievodca životom pod vodou od francúzskych potápačov Christiana Petrona a Jeana-Bernarda Lozeta.

V roku 1997 spoluzakladal Visions in the Sea fotografovanie pod vodou konferencie. Toto prebiehalo každoročne po dobu 10 rokov, pričom Colin ako MC privítal známych moderátorov ako David Doubilet, Kurt Amsler, Amos Nachoum, Alex Mustard, Tom Peschak, Michael AW a Douglas David Seifert.

David Doubilet podpisuje svoju knihu Rybia tvár pre Colina, ktorého články o podvodnej fotografii uvádza ako osobnú inšpiráciu (Warren Williams)

V roku 2002 bol Colin ocenený inauguračnou cenou Visions in the Sea za vynikajúci prínos k podvodnej fotografii a na potápačskej výstave v roku 2017 mu Paul Rose udelil cenu potápač časopis Cena za celoživotné dielo.

Colin Doeg so svojou celoživotnou cenou od Divera na Birmingham Dive Show 2017 (Steve Warren)

Toto ocenenie oslavuje podvodný kameraman Dan Beecham, známy sekvenciami ako trevally požierania vtákov Modrá planéta 2, napísal: „Keď si spomeniem na výzvy, ktorým museli čeliť vizionári, ako ste vy, napĺňa ma ohromný pocit závisti, že nie som súčasťou tých dní objavovania a inovácií, ale samozrejme aj uznanie.

„Jednoducho by sme neboli tam, kde sme dnes, pokiaľ ide o produkciu obrázkov a prírodopisných filmov, keby nebolo všetkej vynaliezavosti, riskovania a odhodlania vašej generácie priekopníkov. Veľmi reálnym spôsobom ste a vždy budete súčasťou krviprelievania, ktoré tvorí naše kolektívne znalosti o vytváraní podvodných obrazov."

Colin Doeg prestrihne pásku a otvorí podvodnú fotografiu výcvik odohráva sa v Essexe v roku 2009 (Steve Warren)

V januári predsedníčka BSoUP Nur Tucker odovzdala Colinovi v mene spoločnosti cenu za celoživotnú službu podvodnej fotografii.

Ocenenie BSoUP Lifetime Service to Underwater Photography Award 2024 (Nur Tucker)

Nur oznámil členom správu o svojej smrti a napísal: „Colin bol priekopníckou osobnosťou v komunite podmorskej fotografie, známy svojou vášňou, obetavosťou a príspevkami k umeniu a vede zachytávať zázraky pod vlnami pomocou vybavenia, ktoré sám postavil. . Jeho vedenie v BSoUP pomohlo formovať organizáciu a inšpirovalo nespočetné množstvo fotografov.“

Vždy pripravený pomôcť Nicky Martinez s Colinovou dvojitou hadicou So všetkými svojimi úspechmi si Colin Doeg mohol právom nárokovať svoje miesto ako prvý medzi rovnými, ale vždy zostal sebaistý a skromný. Pred šiestimi rokmi sa Nicky Martinez rozhodol študovať na Falmouthskej univerzite, aby študoval prírodnú históriu, podvodnú fotografiu a filmovú tvorbu. Chýbala mu však dôvera v portfólio, ktoré zostavil na svoje podanie. Rozdelilo ho osem desaťročí a sadol si s Colinom, ktorý ho uistil, že má skutočný talent. Nicky získal svoje miesto a Colin mu napísal: „Snívaj ďalej, Nicky. Bez snov nie sme ničím. Svet je tvoj a ty si už toho toľko dosiahol. Sny sa môžu stať skutočnosťou." „Žiadna otázka nebola príliš hlúpa alebo príliš bezvýznamná, aby sa s ňou podelil o svoje skúsenosti,“ hovorí mladší fotograf. „Tento nenáročný a skromný muž bol ochotný počúvať a podeliť sa o všetky svoje vedomosti s príliš vzrušeným 18-ročným mladíkom, ktorý sa pokúšal žiť vo fotografovaní pod vodou. „Ale ja a mnohí iní by sme súhlasili s tým, že stretnutie s Colinom malo obrovský vplyv na naše životy a za to mu ďakujem. Bude mi naozaj chýbať."

