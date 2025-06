Ďalší deň v živote inštruktora fotografie na univerzite/v škole

Aké je to pracovať ako nezávislý profesionálny potápač? LISA COLLINS je pekná ako tá správna... fotografovanie pod vodou inštruktorka na Grand Cayman, ale jej cesta z Veľkej Británie nebola vždy jednoduchá, ako vysvetľuje

„Páni! Čo robíš? To musí byť práca snov!“ Počujem to tak často – takmer každý týždeň – že to akoby ignorujem a automaticky odpovedám: „Áno, mám veľké šťastie!“

Ale keď tu sedím a píšem toto, s dokonale modrou oblohou, obklopený tropickými rastlinami a krásnym pokojným, čistým morom vzdialeným len pár sto metrov, venujem čas tomu, aby som sa skutočne zamyslel nad svojím životom ako... fotografovanie pod vodou inštruktor.

Pamätám si, ako som pred takmer 30 rokmi vošiel do obchodu Ocean Optics na londýnskom Strande, veľmi nervózny, ale zároveň nadšený z predstavy, že si kúpim svoj prvý podvodný fotoaparát. Vtedy som netušil, aký dôležitý bude ten deň pre moju budúcnosť.

Keďže som sa v lome Thurrock v Essexe kvalifikoval ako potápač v otvorenej vode PADI, rozhodol som sa, že rád ukážem svojim dvom malým dcéram krásy podmorského sveta, keď pôjdeme na dovolenku.

Steve Warren z Optiky mi predal môj prvý fotoaparát a dostal ma k nemu. Potápanie a fotografovanie pod vodou veľmi rýchlo sa z toho stala závislosť, pričom dovolenky som si vyberal podľa toho, kde sa môžem potápať v najčistejších a najteplejších vodách s množstvom morského života.

Lisa získala zručnosti na inštruktorskom kurze INON UK

15 rokov dopredu – po tom, čo som mal to šťastie cestovať a potápať sa po celom svete, čím som si rozšíril svoje zručnosti a vedomosti fotografovanie pod vodouAbsolvoval som INON UK Podvodné fotografie absolvoval kurz, po ktorom nasledoval kurz pre inštruktorov, a začal vyučovať tento predmet vo Veľkej Británii.

Tiež som mal svoje PADI Digitálne Podvodné fotografie Hodnotenie inštruktora, ale zistil som, že kurz ma naučil viac o potápaní s fotoaparátom ako o fotografovaní pod vodou, čomu sa venovali kurzy INON UK.

Mnoho klientov si vyžiadalo dlhšie kurzy a pokročilejšie techniky, a tak som začal so zahraničnými workshopmi, s cestami do Egypta, Lanzarote, Filipín a Indonézie – a to všetko popri „bežnom“ zamestnaní na univerzite v Surrey.

Pravidelne mi hovorili, že „podvodní fotografi nikdy nezarobia dosť peňazí na to, aby pracovali na plný úväzok!“. Bol som odhodlaný, že jedného dňa týmto pochybovačom dokážem, že sa mýlia, tak či onak.

Vykorenil mi život

Učil som fotografovanie pod vodou na čiastočný úväzok vo Veľkej Británii, ale túžila som po viac, takže keď ma požiadali, aby som sa presťahovala na Kajmanské ostrovy a pridala sa ku Cathy Churchovej fotografie Centrum ako jeden z jeho fotografovanie pod vodou inštruktori, trvalo sotva deň, kým som sa rozhodol vytrhnúť z koreňov svoj život a život môjho partnera a presťahovať sa tam na trojročnú zmluvu.

Konečne sa mi splnil sen pracovať na plný úväzok. fotografovanie pod vodou inštruktor sa splnil!

Potápačské miesto na pobreží na Grand Caymane

V skutočnosti, po nainštalovaní na fotografie Centrum, roky známe ako jedno z najlepších miest v Karibiku na vzdelávanie fotografovanie pod vodouŠtudentov som učil niekoľkokrát do týždňa, ale väčšinu času som trávil prácou v obchode a predajom. fotografie zariadení.

Nachádzal sa v hoteli Sunset House južne od hlavného mesta Kajmanských ostrovov, George Town, a všetky moje hodiny sa vyučovali na krásnom domácom útese počas otváracích hodín obchodov.

Po hodine alebo dvoch inštrukciách „v triede“ sme sa s mojím študentom vydali na ponor z brehu, počas ktorého som ich učil pod vodou s pomocou bielej bridlice.

Srdce mi spievalo, keď som sa pozrela na svoj denný rozvrh a uvedomila si, že mám v ten deň vyučovanie. Moja vášeň pre fotografovanie pod vodou a za to, že som sa o tieto vedomosti podelil, ma to veľmi potešilo. A to, že som to urobil v čistých, teplých vodách Karibiku, to bolo ešte výnimočnejšie.

Lisa (vpravo) učí v „triede“

Potom sa stal Covid. V júni 2019 som sa presťahoval na Grand Cayman a do marca 2020 bol ostrov pre návštevníkov uzavretý. Nasledovalo dlhých 18 mesiacov uzávierky.

Našťastie som mal na starosti marketing a mohol som učiť miestnych aj medzinárodných klientov cez Zoom. Mnoho ľudí, ktorí sa nevedeli potápať, sa usadilo na súši. fotografovanie, a rezervovali si so mnou lekcie, aby sa naučili fotografovať krajinu, vtáky, hmyz a kvety.

Potápačský priemysel bol na šesť mesiacov násilne zatvorený, ale po jeho znovu otvorení som mohol učiť mnohých miestnych potápačov. fotografovanie pod vodou.

Skupina z nich založila CaySoup (Kajmanská spoločnosť podvodných fotografov), ktorá stále funguje. Bolo fajn, že som im mohol odovzdať svoje vedomosti.

Teraz, každý víkend a niekedy aj počas pracovných večerov, môžete nájsť podvodných fotografov zhromažďujúcich sa na väčšine potápačských lokalít na pobreží Grand Cayman a zdieľajúcich svoje denné objavy morského života.

Mnohí sa potápajú v skupinách po štyroch až šiestich a hľadajú na morskom dne makroživočíchy v riasach rastúcich na bielom piesočnatom dne niektorých potápačských lokalít, pričom sa riadia zásadou „čím viac očí, tým lepšie“.

Super makro fotografovanie na poraste rias

Veľmi si zakladám na dobrom vztlaku a pozorovaní. fotografovanie pod vodou etiketu a učím to aj svojich študentov, takže je skvelé vidieť, ako sa to deje pri potápaní s „batohom“.

Na druhej strane

Keď sa ostrovy znovu otvorili návštevníkom, veci sa vrátili do relatívneho normálu. Keďže sa mi blížila skončenie zmluvy, začal som premýšľať o tom, ako by som mohol učiť viac a lepšie. Našťastie ma oslovil jeden Kajmanský štátnik s návrhom na založenie spoločnosti ponúkajúcej všetky druhy... fotografovanie.

Hlavným zameraním spoločnosti Capture Cayman Ltd by bolo vzdelávanie fotografovanie pod vodou, ale s pôdou fotografovanie a fotenia ako vedľajšiu činnosť. Mám spiaceho partnera, ale v podstate pracujem sama, takže mám oveľa väčšiu slobodu učiť kedykoľvek a kdekoľvek chcem a podľa požiadaviek mojich študentov.

Keďže som nemusel byť viazaný v obchode alebo obmedzený otváracími hodinami obchodu a jedným miestom na potápanie na brehu, mohol som sa slobodne rozširovať. Vďaka potápaniu vo voľnom čase som vedel, že na ostrove existujú určité lokality s rôznou topografiou a námetmi, takže som mohol klientom ponúknuť oveľa komplexnejší zážitok.

Od krásnych útesov cez priehlbiny a jaskyne, cez raje, korytnačky a raje orlie, až po extrémny makro život, vraky a podvodné sochy, Grand Cayman má čo ponúknuť podvodným fotografom – za príjemných podmienok s teplými a čistými vodami.

Farebný útes na Kajmanských ostrovoch

Teraz mám klientov, ktorí prichádzajú každý rok, niektorí aj niekoľkokrát do roka, aby so mnou strávili týždeň fotením pod vodou.

Vždy sa treba niečo nové naučiť, techniky vylepšiť, nájsť rôzne objekty a zvládnuť najnovšie vybavenie a niekedy ide len o pomoc s osvetlením a zaostrovaním. Ďalšou častou požiadavkou sú inštrukcie k následnému spracovaniu, učenie sa vylepšovania fotografií pomocou Lightroomu alebo Photoshopu.

Jeden klient prichádza každú zimu na tri mesiace z Kanady ako „snehový vták“, vyhýba sa extrémnemu chladu a užíva si dokonalú kajmanskú klímu, pričom si u mňa rezervuje 3 až 5 lekcií týždenne.

Začal so mnou pred štyrmi rokmi s kompaktným fotoaparátom typu point-and-shoot a postupne sa vyvinul k špičkovej zrkadlovke s rôznymi objektívmi a bleskami.

Minulú zimu sme strávili veľa ponorov hľadaním zvieratiek a makrofotografovaním nosom. Dokážem sa naučiť takmer toľko ako moji študenti. Podvodné fotografie Jaya Goldmana z tohto roka. si môžete pozrieť tu.

Žiadny tlak

Chápem, že vyučovacie techniky sú veľmi dôležité, a snažím sa učiť priateľským a informatívnym spôsobom, bez toho, aby som študentov zahlcoval technickými pojmami. Podľa mojej skúsenosti si mnohí študenti chcú len robiť konzistentne dobré fotografie a ja sa im snažím tento proces zjednodušiť a vysvetliť spôsobom, ktorý si zapamätajú a použijú ďalej.

Nie je vyvíjaný žiadny tlak na dosiahnutie dokonalosti fotografie keď učím – veď môžeš mať technicky dokonalý fotografie to je hrozné, pretože kompozícia nie je dobrá. Učím, aby boli fotografie mojich študentov konzistentne príjemné, s ktorými sú spokojní.

Pochopenie úrovne zručností a postupu študentov je kľúčové – ľudia si zručnosti osvojujú rôznym tempom a to je úplne v poriadku. Žiadny tlak.

Kajmanské ostrovy majú veľa korytnačiek

Fotografovanie pod vodou Ide o to, užívať si potápanie uvoľneným spôsobom a vytvárať si spomienky, o ktoré sa môžete podeliť. Nejde len o súťaženie a o to, kto má najväčší a najhorší fotoaparát. Každý študent je iný, ale ak všetci z mojich hodín odídu s fotografiami, ktoré ich robia šťastnými, potom som šťastný aj ja.

Zvyčajne si môžem vybrať zo siedmich potápačských lokalít na brehu, z ktorých sa takmer vždy môžem potápať na jednej, okrem zriedkavých prípadov, keď severozápadný vietor prináša vlny na breh. Po prediskutovaní toho, čo by moji klienti chceli robiť, zvyčajne overím podmienky a vyberiem si najlepšie potápačské miesto z hľadiska objektu, viditeľnosti a prúdu.

Práca kedykoľvek počas dňa, od skorého rána až po nočné ponory, sedem dní v týždni, poskytuje flexibilitu, aby sa hodiny čo najlepšie prispôsobili rozvrhu študentov.

Ak je to potrebné, chodím s nimi aj na ponory z lode a spolupracujem s miestnymi potápačskými spoločnosťami, ktoré sú sami podvodnými fotografmi, aby som zabezpečil tie najlepšie možné lokality na tento účel. To mi umožňuje fotografovať v čiernej vode. fotografovanie aj školné.

Jednotlivý študent si ma môže rezervovať na 4-5 hodinový kurz pre začiatočníkov, ale väčšina klientov prichádza na Grand Cayman na týždeň potápania a fotografovanie pod vodou so mnou. Siaha od nových používateľov GoPro (vediem dvojhodinový kurz GoPro) cez používateľov kompaktných fotoaparátov až po pokročilých fotografov bezzrkadloviek a digitálnych zrkadloviek.

Rád vidím tváre študentov, ktorí sa predtým trápili s tým, aby sa im snímky nerozmazali, nezobrazovali sivou alebo modrou farbou, keď zrazu nielenže majú jasné a farebné fotografie, ale dokážu tento úspech zopakovať – a neskôr mi poslať krásne fotografie zo svojich neskorších potápačských výletov.

Trávenie času v kancelárii

Alebo aby sa klient cítil pripravený na ďalší krok na ceste kúpou väčšieho alebo pokročilejšieho fotoaparátu. Väčšina z nich je nervózna z toho, že minie veľa peňazí a zastrašujú ich všetky tie „tlačidlá a kolieska“, ale vidieť ich, ako sa učia o svojich nových ratolestiach a začínajú vytvárať snímky hodné súťaží a publikovania, mi prináša veľké uspokojenie.

Práca snov?

V konečnom dôsledku je vyučovanie o zdieľaní krásy podmorského sveta s cieľom upozorniť ostatných na to, aké dôležité je chrániť a vážiť si naše útesy a morský život.

Takže keď mi nabudúce povedia, že je to práca snov, môžem z celého srdca súhlasiť, že mám šťastie. Vyžadovalo si to mnoho rokov tvrdej práce, učenia sa, úsilia a obetí, ale stálo to za každý okamih.

Odteraz, vzhľadom na smutné trvalé zatvorenie Cathy Church's fotografie centrum, Som jediný inštruktor podvodnej fotografie na Grand Caymane. S 15-ročnými skúsenosťami, z ktorých šesť rokov som strávil tisíckami potápaní v kajmanských vodách a viedol stovky kurzov, je každý deň požehnaním, za ktoré som skutočne vďačný.

