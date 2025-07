Jayne Jenkins – „potápanie vo vlastnom dvore“

Podvodná fotografka Jayne Jenkinsová bude na... fotografie Pódium na GO Diving Show ANZ v septembri v Sydney a bude hovoriť o fantastických možnostiach potápania, ktoré sa nachádzajú „v jej vlastnom dvore“ v miestnych vodách.

Jayne Jenkinsová Narodila sa a vyrastala vo Walese a pred presťahovaním do Austrálie v roku 1973 sa naučila potápať v chladných vodách pozdĺž drsného waleského pobrežia. Už viac ako štyri desaťročia sa aktívne podieľa na mnohých aspektoch potápačského priemyslu.

Jayne je pravidelnou redakčnou prispievateľkou časopisu Scuba Diver Austrália a Nový Zélanda jej podvodné snímky jej získali mnoho ocenení.

Jayne je hrdou medzinárodnou členkou Explorers Clubu a jednou z troch Austrálčaniek, ktoré boli uvedené do Siene slávy žien potápajúcich sa v vode.

Bola porotkyňou už niekoľko rokov fotografie súťaže, vrátane fotografie Súťaž k Svetovému dňu oceánov organizovaná Organizáciou Spojených národov.

GO Diving Show ANZ

Toto každoročné podujatie, ktoré sa koná tento rok 6 7-september na Výstavisko v Sydney v olympijskom parku, je zameraný na predstavenie toho najlepšieho z nášho podmorského sveta všetkým, od surových nováčikov, ktorí buď uvažujú o potápaní, alebo dokončili svoje základné kurzy, až po pokročilých potápačov, až po technických potápačov a veteránov CCR. potápačov.

Existuje celý rad etáp – Main Stage, the fotografie Pódium, pódium Austrália/Nový Zéland, pódium Inšpirácia a pódium Tech – ktoré budú hostiť desiatky rečníkov z celého sveta, ako aj množstvo interaktívnych prvkov pre mladých aj starých, od VR potápačských zážitkov, demonštračného bazéna, bazéna na skúšobné ponory a mnoho ďalšieho.

Okolo pódií a prvkov bude široká škála vystavovateľov, od turistických združení a touroperátorov až po rezorty, liveaboardy, výcvik agentúry, maloobchodníci, výrobcovia a organizácie na ochranu prírody.

Získajte lístky už teraz!

Vstupenky na GO Diving Show ANZ sú už v predaji a môžete využiť ich Ponuka pre skorých záujemcov 2 za cenu 1 do 9. septembra – vy a váš kamarát/kamarátka/partner/manželka/manželka nás môžete navštíviť len $12a deti do 16 rokov majú vstup zdarma, vďaka čomu je to ideálny rodinný výlet. Na mieste je dostatok parkovacích miest a miesto konania je ľahko dostupné vďaka širokej ponuke dopravy, takže si už teraz zapíšte dátumy do diára a pripravte sa na epický víkend oslavujúci všetky formy potápania.