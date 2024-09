GO Diving Show ANZ nevyhnutnosťou pre podvodných fotografov

Úvodný GO Diving Show ANZ, ktorý sa koná na výstavisku v Sydney 28. – 29. septembra – a spolu s ním vstup úplne ZDARMA – bol opísaný ako nevyhnutnosť pre podvodných fotografov, či už na svojej ceste len začínate, alebo ste ostrieľaný „chňapal“.

Ozdobou bude množstvo svetoznámych podvodných fotografov a pedagógov fotografie Etapa, a víťazi prestížnych Underwater Awards Austrália 2024 súťaž sa uskutoční v sobotu popoludní. Nižšie sú uvedené len niektoré z tých, ktoré boli cez víkend na pódiu:

Nigel Marsh je muž, ktorý stojí za jedinečným Aussie Marine Life Scuba Diver ANZ

Nigel Marsh

Nigel Marsh, ktorého funkcie Unique Aussie Marine Life v Austrálii a na Novom Zélande sú obľúbenými čitateľmi, bude na fotografie Pódium na GO Diving Show ANZ v septembri.

Nigel je podvodný fotograf a fotoreportér na voľnej nohe so sídlom v Brisbane. Jeho práce boli publikované v mnohých časopisoch, novinách a knihách v Austrálii aj v zámorí.

Veľa sa potápal v okolí Austrálie, najmä okolo Veľkej koralovej bariéry a Koralového mora, a jeho cesty viedli po Ázii, Tichom oceáne, Indickom oceáne, Atlantickom oceáne a Karibiku. Jeho podvodné fotografie vyhrali aj množstvo medzinárodných fotografických súťaží.

Nigelova vášeň pre potápanie a morské prostredie sa vyvíjala od útleho veku pri šnorchlovaní na plážach pri jeho rodnom meste Sydney v Austrálii. Naučiť sa potápať v roku 1983 zvýšilo jeho záujem o morský život a čoskoro sa podelil o svoje skúsenosti s ostatnými, prezentoval prezentácie a písal články do časopisov – jeho prvý článok bol publikovaný v roku 1983.

Nigel odvtedy vytvoril tisíce článkov pre časopisy o potápaní, cestovaní a lietaní po celom svete, ktoré sa zameriavali na jeho obľúbené témy – ryby, potápanie, žraloky, vraky lodí, morský život a cestovanie.

Nigel je tiež spoluautorom dvoch potápačských sprievodcov s Nevilleom Colemanom, Dive Sites of the Great Barrier Reef and the Coral Sea (New Holland 1996) a Diving Australia (Periplus Editions 1997). Samostatne vydal aj knihu – HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh fotografovanie 2011).

Za posledných desať rokov bol Nigel zaneprázdnený prácou na sérii detských kníh o námorných témach (A po Z o žralokoch a rajoch, Skúmanie vrakov lodí, Kraby a kôrovce, Podivné a bláznivé ryby) a sérii potápačských sprievodcov a morských knihy o živote (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Diving with Sharks, Close Encounters With Marine Life) pre vydavateľstvo New Holland.

Brett Lobwein ponúkne niekoľko postrehov fotografovanie pod vodou techniky

Brett Lobwein

Ocenený podvodný fotograf Brett Lobwein predvedie svoje nádherné snímky fotografie Etapa na inaugurácii GO Diving Show ANZ v septembri.

Brett je vášnivý a ekologicky zmýšľajúci fotograf so sídlom v Sydney, ktorý vyrastal na vodných tokoch rieky Port Hacking na južnom predmestí mesta a jeho láska k potápaniu sa začala formovať začiatkom roku 2000, keď pracoval v miestny potápačský obchod.

V roku 2010 sa oň začal veľmi zaujímať fotografovanie pod vodou a kúpil si svoje prvé puzdro na DSLR.

Od svojho prvého výletu zaplávať si s veľrybami dlhoplutvými na Tongu bol úplne závislý.

Jeho vášeň pre fotografovanie mu konkuruje len jeho túžba po exotickom cestovaní.

Či už strieľate hodvábnych žralokov v kubánskych záhradách kráľovnej, tučniakov v Antarktíde, ľadových medveďov v Arktíde, kosatky v Nórsku alebo tuleňov v Naroome, Brett si je vždy istý, že bude reprezentovať morský život v ich prirodzenom živle, bez démonizovania alebo senzáciechtivosti zvieraťa. pozornosť na obrázok z nesprávnych dôvodov.

V súlade so svojou láskou k oceánu a jeho obyvateľom je Brett tiež silným zástancom ochrany našich oceánov a životného prostredia zvyšovaním povedomia o nadmernom používaní a dopyte po plastoch na jedno použitie.

Brett je hrdá Sony Digitálne Imaging Advocate, veľvyslanec pre Isotta Underwater Housings, člen Explorers Club, člen Ocean Artist Society a bývalý pridružený/rezidentný fotograf v Ocean Geographic.

Brett je tiež vlastníkom spoločnosti UW Images, distribútora fotografovanie pod vodou zariadení.

Jeho snímky získali mnohé medzinárodné ocenenia fotografovanie ocenenia a boli publikované po celom svete.

Don Silcock bude hovoriť o stretnutiach veľkých zvierat

Don Silcock

Scuba Diver Australia a hlavný redaktor cestovania na Novom Zélande Don Silcock bude brať do fotografie Etapa na inaugurácii GO Diving Show ANZ v septembri porozprávať o svojej fascinácii veľkými zvieratami.

Don je austrálsky podvodný fotograf a fotožurnalista pôsobiaci na ostrove Bali v Indonézii a v roku 2020 sa pripojil k tímu Scuba Diver ANZ ako hlavný redaktor cestovania.

Don, pôvodom z Veľkej Británie, sa začal potápať začiatkom 1980-tych rokov, keď žil a pracoval v Bahrajne v Perzskom zálive a stal sa pokročilým BSAC. inštruktor a potápačský dôstojník.

V roku 1991 sa so svojou mladou rodinou presťahoval do Austrálie, kde rozvinul svoje trvalé vášne pre fotografovanie pod vodou a potápačské cestovanie.

Don sa za posledných 25 rokov intenzívne potápal v Papue-Novej Guinei a Indonézii a verí, že tieto dve krajiny majú najlepšie tropické potápanie na svete. Scuba Diver ANZ nedávno zverejnil 13th článok v sérii o potápaní PNG a ďalšie otázka bude mať 5th v podobnej sérii Don píše o potápaní v Indonézii.

Asi pred 15 rokmi Don chytil to, čo opisuje ako „veľkú zvieraciu chybu“, keď prvýkrát išiel do Južnej Austrálie fotografovať veľké biele žraloky a minulý rok urobil svojich 15th výlet tam…

Medzitým na Bahamách fotografoval a písal o tigrovi, kladivohlavovi a oceánskom žralokovi bieloplutvom; oceánske manty, modré žraloky, veľrybie žraloky, americké krokodíly a marlin pruhovaný v Mexiku; veľryby južné v Argentíne, veľryby južné na Tonge a vorvaň na Azorských ostrovoch.

Počas pandémie sa Don dostal k technickému potápaniu a nedávno dokončil svoju certifikáciu TDI Extended Range, aby sa dostal na 55 m v rámci prípravy na špecializované technologické výlety na fotografovanie vrakov na Šalamúnových ostrovoch a atole Bikini, ktoré sa objavia v nadchádzajúcich vydaniach časopisu Scuba Diver ANZ. .

Mike Scotland bude hovoriť o austrálskom podmorskom živote

Mike Škótsko

Editor Dive Log Australasia a podmorský fotograf Mike Scotland sa zameria na morskú biológiu „vo voľnej prírode“ na fotografie Etapa na inaugurácii GO Diving Show ANZ v septembri.

Mike sa začal potápať v roku 1976 a úspešne získal PADI inštruktor rating v roku 1982. Rovnako ako výučba viac ako 1,000 potápačov. Mike urobil 7,000 XNUMX ponorov a získal ocenenia za svoje U/W fotografie.

Jeho dve hlavné vášne sú fotografovanie pod vodou a morská biológia. Píše o oslave morského života spojenej s dobrodružným potápaním. Mike vydal svoju knihu Marine Biology in the Wild ako službu pre potápačov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o mori. Obsahuje pohľadnicové štandardné fotografie s hĺbkovým výskumom. V súčasnosti píše sériu o biológii rýb a žralokov, ktorú budúci rok zaradí do novej knihy.

Morská biológia vo voľnej prírode

Najlepší spôsob, ako zapáliť vašu vášeň pre potápanie, je dozvedieť sa viac o nádhernom morskom živote, s ktorým sa stretávame. Počas svojho pôsobenia na fotografie Na pódiu vám Mike odhalí mnoho neuveriteľných poznatkov, ktoré pozoroval počas 48 rokov aktívneho potápania a ktoré vás budú motivovať k potápaniu.

Mike je profesionálny pedagóg a jeden z najpublikovanejších fotografov U/W v Austrálii. Táto prednáška bude podporená jeho najlepšími fotografiami zozbieranými z viac ako 100 expedícií na Veľký bariérový útes a do Tichomoria.

Talia Greis bude hovoriť o abstrakte fotografovanie pod vodou

Talia Greisová

Zúčastní sa ho samouk, medzinárodne uznávaná podvodná fotografka Talia Greis fotografie Pódium na GO Diving Show ANZ hovorí o abstraktných podvodných snímkach.

Narodila sa a vyrastala v pobrežných mestských oblastiach na východnom predmestí Sydney, jej uznanie pre život v oceáne explodovalo pri potápaní Ningaloo Reef, WA.

„Pochopenie bohatej rozmanitosti a hojnosti podmorského sveta našej krajiny prepnulo spínač, vďaka ktorému bolo pre mňa nevyhnutné čo najskôr vziať kameru pod hladinu,“ povedala.

„Nielen preto, aby som mohol reprodukovať niektoré z krásnych momentov, ktoré príroda ponúka, ale tiež aby som mohol úplne pochopiť pre seba skutočné farby a zložitosti toho, čoho som bol svedkom.

Talia si vždy uvedomila, že jej úloha v potápaní sa zmenila a v súčasnosti zisťuje, že nie je možné potápať sa bez toho, aby sa pozerala cez objektív.

Talia vyhrala Ocean Art 2019 Compact Division, Emerging Photographer of the Year 2023 for Ocean Geographic, Head On fotografie Festival, Krajinná kategória 2023, Severné pláže pod vodou fotografie Súťaž 2023 a podvodný fotograf roka (UPY) v kategórii Makro v roku 2024.

Abstraktná podvodná fotografia

Talia bude hovoriť o abstrakte fotografovanie pod vodou – stručne predstaví, prečo s ním ako potápačka v Sydney rada experimentuje, a diskutuje o niekoľkých rôznych metódach a technikách, ktoré používa na ponorenie sa do tohto remesla.

Uvedie niekoľko príkladov záberov, ktoré urobila pomocou rôznych techník, a bude diskutovať o nastaveniach a požiadavkách na vybavenie na ich vykonanie.

Nicolas Remy vám bude ponúkať rady fotografie techniky

Nicolas Remy

Francúzsko-austrálsky podvodný fotograf Nicolas Remy, ktorý teraz sídli v Sydney, sa zúčastní fotografie Pódium na GO Diving Show ANZ v septembra.

Nicolasove snímky získali viac ako 40 medzinárodných ocenení, vrátane víťazov kategórií v prestížnom Oceáne fotografovanie Ocenenia, Ocean Art, DPG Masters, Ocean Geographic Pictures of the Year a World Nature fotografovanie Ocenenie.

Jeho fotografie boli prezentované v bežných médiách, ako sú BBC, CNN, Forbes, ako aj v popredných potápačských médiách a fotografovanie media.

Je zakladateľom Podmorský klub, on-line fotografovanie škola a komunita, ktorá má v súčasnosti členov v 12 krajinách. Členovia klubu majú prístup ku kurzom, fóram podpory a mesačným webinárom, na ktorých vyučujú Nicolas a ďalší renomovaní fotografi. fotografovanie Majstrovské kurzy.

Poháňaný jeho vášňou pre učenie fotografovanie, Nicolas je skúsený verejný rečník. Okrem mesačných webinárov pre The Underwater Club je pravidelne pozývaný vystupovať v potápačských show, fotografovanie pod vodou spoločnosti a potápačské kluby.

Splnené fotografie– novinár, Nicolas je autorom desiatok článkov publikovaných v medzinárodných potápačských médiách. Je editorom poľa pre DivePhotoGuide.coma pravidelným prispievateľom Plongez! časopis (Francúzsko) a Scuba Diver časopis (Spojené kráľovstvo a Austrália/Nový Zéland), kde píše o podmorskom živote, cestovaní, fotografickej technike a vybavení.

Nicolas spolupracuje s potápačským vybavením a fotografovanie značky na testovanie produktov a terénne recenzie. Je známy svojimi podrobnými a dômyselnými textami, ktorých autorom je spolupráca so značkami ako Nauticam, Mares, Nikon Australia a Retra UWT, aby sme vymenovali aspoň niektoré.

Nicolas je veľvyslanec Nauticamu. V súčasnosti fotí s Nikon Z9 v kryte Nauticam NA-Z9 a jeho obľúbenou optikou je systém Nauticam EMWL a Nauticam FCP-1, hoci používa aj WWL-C, keď sú veľkosť a hmotnosť podstatné.

Rebreathers tvoria ďalšiu podstatnú časť Nicolasovej potápačskej súpravy: strávil viac ako 1,300 XNUMX hodín fotografovaním pri potápaní s rEvo CCR alebo Mares Horizon SCR, pričom zostal dole na tri až štyri hodiny dlhé ponory. Nicolas je nadšený pre tieto stroje, ktoré podľa neho zaberajú čoraz väčší priestor v potápačskom priemysle.

GO Diving Show ANZ nevyhnutnosťou pre podvodných fotografov 8

GO Diving Show ANZ

Toto každoročné podujatie, ktoré sa koná tento rok 28 29-september na Výstavisko v Sydney v olympijskom parku, je zameraný na predstavenie toho najlepšieho z nášho podmorského sveta všetkým, od surových nováčikov, ktorí buď uvažujú o potápaní, alebo dokončili svoje základné kurzy, až po pokročilých potápačov, až po technických potápačov a veteránov CCR. potápačov.

Existuje celý rad etáp – Main Stage, the fotografie Stage, Austrália/Nový Zéland Stage, Inspiration Stage a Tech Stage – ktoré budú hostiť desiatky rečníkov z celého sveta, ako aj množstvo interaktívnych funkcií pre mladých aj starých, od VR potápania, trydives. , ukážkový bazén, morské panny a mnoho ďalšieho.

Okolo pódií a prvkov bude široká škála vystavovateľov, od turistických združení a touroperátorov až po rezorty, liveaboardy, výcvik agentúry, maloobchodníci, výrobcovia a organizácie na ochranu prírody.

GO Diving Show UK 2024, ktorá je už piatym ročníkom, prilákala cez víkend viac ako 10,000 10,000 návštevníkov a rozprestierala sa na ploche XNUMX XNUMX metrov štvorcových výstavnej plochy a variant pre Austráliu a Nový Zéland ašpiruje na dosiahnutie tejto úrovne v nasledujúcich rokoch.

Vstup na úvodnú GO Diving Show ANZ je úplne zadarmo – zaregistrujte sa tu aby ste získali lístky na potápačskú udalosť v roku 2024 v Austrálii. Na mieste je dostatok parkovacích miest a miesto konania je ľahko dostupné s množstvom dopravných možností, takže si už teraz zapíšte dátumy do svojho diára a pripravte sa na veľkolepý víkend oslavujúci všetky formy potápania.