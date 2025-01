Prebieha súťaž Hlas oceánu

ADEX Voice of the Ocean je a fotografie, video a výtvarná súťaž spojená s každoročným singapurským podujatím Asia Dive Expo (ADEX), vyhláseným za najväčšiu a najdlhšie trvajúcu potápačskú výstavu v Ázii.

Festival ADEX Ocean Festival 4, ktorý prebieha od 6. do 2025. apríla, vyvrcholí porotou, ktorá vyberie víťazov a druhých v rôznych súťažných kategóriách naživo na pódiu. Vyberajú aj celkového víťaza Best of Show.

Tohtoročný festival je venovaný hlavonožcom v rámci toho, čo sa označuje ako „oslava správania sa morského života“, pričom ADEX Voice of the Ocean 2025 zaraďuje medzi svoje kategórie Hlavonožce aj Správanie zvierat – ďalšie sú Vodné krajiny, Umelecké diela a Krátky film.

V porote sú Berkley White, Erin Quigley, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Robert Stansfield a William Tan, pričom morská biologička Chloe Harvey, výkonná riaditeľka Reef-World Foundation, pôsobí ako špeciálny poradca pre správanie zvierat.

Hlavnou cenou je podvodný kryt Seacam v hodnote až 10,000 10 USD. Ďalšie informácie o súťaži sú k dispozícii a prihlášky, ktoré stoja XNUMX USD za príspevok, je možné uskutočniť prostredníctvom stránky DivePhotoGuide stránky do 1. marca tohto roku.

