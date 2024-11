Obidve fotografické súťaže UPY a DPG sú teraz otvorené

Začiatkom novembra sa spustia dve veľké súťaže o podvodné snímky – Underwater Photographer of the Year (UPY) 2025 so sídlom v Spojenom kráľovstve a spoza Atlantického oceánu súťaž DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024, ktorá kladie väčší dôraz na veľké ceny a zahŕňa videografiu. .

Súťaž UPY, ktorá kladie dôraz na prestíž a spätnú väzbu, je otvorená odteraz až do 4. januára. „UPY je najdôležitejšou súťažou pre podvodných fotografov a je vždy nabitá úžasnými snímkami, ktoré boli odhalené po prvýkrát,“ hovorí predseda poroty Alex Mustard.

„V roku 2025 uplynie 60 rokov odvtedy, čo bol Phil Smith prvýkrát ocenený titulom Underwater Photographer of the Year. Dnes je súťaž skutočne medzinárodná a víťazné snímky pochádzajú z celého sveta. Naši poslední traja celkoví víťazi boli zajatí pod ľadom v Severnom ľadovom oceáne, vo vodách rieky Amazonky sfarbených tanínom a v noci blízko rovníka na Maldivách.

„Súťaž je otvorená pre všetky štýly fotografovanie pod vodou; už predtým boli ocenené snímky zhotovené v zatopených baniach až po bazény.“

Novým prírastkom je kategória Koralové útesy, ktorá odráža biotop s pravdepodobne „najfarebnejšou a najvyššou koncentráciou života na našej planéte, ktorý však existuje aj na ostrí nožov klimatickej krízy“.

Ďalšími 12 kategóriami sú Wide Angle, Macro, Wrecks, Behaviour, Portrait, Black & White, Compact, Up & Coming a tri sekcie British Waters, pre Wide Angle, Macro a Living Together, spolu s Save Our Seas Foundation Marine Conservation.

Súčasťou súťaže je systém výsledkov na mieru, ktorý poskytuje fotografom spätnú väzbu o tom, ako ďaleko v súťaži postúpili jednotlivé snímky, takže z účasti majú prospech všetci účastníci. Pri víťazných príspevkoch sú zverejnené aj podrobné komentáre porotcov.

Hodnotiacu komisiu tvoria ako obvykle fotografi Mustard, Peter Rowlands a Tobias Friedrich a víťazi budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien v londýnskom Mayfair.

Vstupné je 20 £, 35 £ alebo 45 £ za až tri, 10 alebo alebo 20 obrázkov v jednotlivých kategóriách (okrem ochrany morí, ktorá je bezplatná až pre päť vstupov). Podrobnosti o vstupe nájdete tu,

Súťaž v podvodnom zobrazovaní DPG Masters

Celkovým víťazom DPG Masters pre rok 2023 sa stal Suliman Alatiqi (DPG Masters)

Medzitým sa súťaž DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024 otvorila aj pre prihlášky od podvodných fotografov a kameramanov na všetkých úrovniach – s fondom potápania.dovolenka a ceny za fotoaparáty v hodnote viac ako 80,000 XNUMX USD.

Účastníci tejto súťaže môžu súťažiť v deviatich kategóriách: Tradičný, Makro, Širokouhlý, Nadmerný, Ochrana, Blackwater, Portfólio, Kompaktný a Krátky film.

Tvorca obrázkov za najlepším príspevkom medzi víťazmi kategórií bude teraz korunovaný DPG Grand Master 2024 (predtým bola cena „Best Of Show“). Táto osoba vyhráva ceny za najlepší výlet aj za najlepšie vybavenie.

„Celkový cenový fond je najväčší, aký sme kedy mali, s neuveriteľnými potápačskými výletmi a zobrazovacím vybavením,“ hovoria organizátori súťaže Joe Tepper a Ian Bongso-Seldrup. „A našich rekordných deväť kategórií dáva príležitosť vyhrať amatérom aj profesionálom, bez ohľadu na ich špecializáciu alebo kamerový systém.

"Sme tiež nadšení, že môžeme udeliť nový titul celkovému víťazovi - DPG Grand Master - a nepochybujeme o tom, že naši porotcovia budú mať ťažké časy vybrať ho zo všetkých talentovaných účastníkov."

Pre potápačov s orlími očami, ktorí si mysleli, že v roku 2023 vyhrala iná fotografia ako tá, ktorá je zobrazená vyššie, je to preto, že Marco Gargiulo, ako sa ukázalo, nedodržal pravidlá súťaže. Jeho obraz bol neskôr diskvalifikovaný a cena bola zrušená spolu so Sulimanom Alatiqim a Želám si dobre vstúpiť do prielomu.

V dôsledku tohto incidentu pre najnovšiu súťaž DPG (DivePhotoGuide) vymenoval predsedu poroty, aby sa pripojil k porotcom pri „kontrole snímok pozornejšie ako kedykoľvek predtým“.

Tak ako predtým, 15 % zo vstupného bude venovaných na snahy o ochranu morí. Príspevky stoja 10 USD (7.80 £) za obrázok alebo video a súťaž sa uzatvára 31. decembra, pričom všetky podrobnosti nájdete na DPG Masters 2024 miesto.

Aj na Divernete: Záber kostry podľadovej veľryby prináša triumf UPY, UPY oslavuje 10 rokov fotografickej súťaže, Cestujúci má zlato v DPG Masters, Víťazi Planet Ocean: Tides Are Chang