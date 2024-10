Roj pulcov zachytáva fotografa roka v divokej prírode

Wildlife Photographer of the Year je opäť podvodný fotograf – Kanaďan Shane Gross, ktorého The Swarm Of Life vyhral na tohtoročnom prestížnom podujatí kategóriu Mokrade: Väčší obraz a celkovú cenu. Víťazi boli vyhlásení naživo v londýnskom Natural History Museum včera večer (8. septembra).

Fotoreportér z oblasti ochrany morí, ktorý už v súťaži zaznamenal úspech, sa niekoľko hodín šnorchloval v jazere Cedar Lake na ostrove Vancouver v Britskej Kolumbii cez koberce ľaliových vankúšikov a hľadel pod ne, keď okolo preplávala masa ropuchy západnej. Musel byť opatrný, aby zabránil narušeniu jemných vrstiev bahna a rias pokrývajúcich dno jazera.

Pulce ropuchy západnej, takmer ohrozený druh z dôvodu ničenia biotopov a predácie, plávajú z bezpečnejších hĺbok jazera a vyhýbajú sa predátorom v snahe dostať sa na plytčinu, aby sa nakŕmili. Do ropuchy z nich vyrastú 4-12 týždňov po vyliahnutí, ale len odhadom 1 % sa dožije dospelosti.

(Nasnímané objektívom Nikon D500 + Tokina fisheye 10-17 mm f/3.5-4.5 pri 11 mm, kryt Aquatica, dva blesky Sea & Sea. 1/200 @ f/13, ISO 640)

The Swarm Of Life bol vybraný z rekordných 59,228 117 príspevkov zo XNUMX krajín a území, aby vyhral súťaž Wildlife Photographer of the Year, ktorú vyvinulo a vyrába Prírodovedné múzeum (NHM).

„Porotu uchvátila zmes svetla, energie a prepojenia medzi prostredím a pulcami,“ povedala o víťaznom zábere predsedníčka poroty a redaktorka Kathy Moran. „Rovnako nás potešilo pridanie nového druhu do archívu Wildlife Photographer of the Year.

„V priebehu posledných rokov súťaž vyzdvihla prostredia a druhy, ktoré sú často prehliadané, no vyvolávajú rovnaký úžas a potešenie, keď sa zdieľajú ako zvyčajnejšie fotografované voľne žijúce zvieratá a divoké miesta.“

Podvodné obrázky

Z 18 víťazov kategórií by sa dalo povedať, že štyria sa kvalifikovali ako podvodné snímky. Každý príspevok bol anonymne posúdený medzinárodnou porotou expertov z hľadiska originality, rozprávania, technickej dokonalosti a etiky.

Samotnú kategóriu Underwater vyhral britský/austrálsky fotograf Matthew Smith's Pod čiarou ponoru, ktorá zobrazuje zvedavého mladého tuleňa leopardieho pod antarktickým ľadom v prístave Paradise.

Under the Waterline od Matthewa Smitha / fotografa divokej zveri roka

Smith použil špeciálne vyrobené rozšírenie, ktoré navrhol pre prednú časť svojho podvodného krytu, aby získal rozdelený obraz.

Pri jeho prvom stretnutí s tuleňom leopardím sledoval niekoľko prihrávok zblízka. "Keď sa pozrel priamo do tubusu objektívu, vedel som, že mám niečo dobré," povedal. Tulene leopardie sú zatiaľ rozšírené a hojné, ale nadmerný rybolov, ustupovanie morského ľadu a otepľovanie vôd znamenajú, že ich hlavné zdroje potravy – krill a tučniaky – sú na ústupe.

(Nasnímané objektívom Nikon Z 7 II + 14–30 mm f/4, filter s neutrálnou hustotou, kryt Aquatica AZ6/7 + 12-palcový kupolový port Matty Smith, blesky Sea & Sea YS-D3 MKII. 1/200 @ f/11, ISO 640)

Lesné delfíny od Thomasa Peschaka / fotografa divokej zveri roka

Lesné delfíny od Thomasa Peschaka (Nemecko / Južná Afrika) získal cenu Photojournalist Story. Zobrazuje amazonského riečneho delfína, jedného z dvoch sladkovodných druhov delfínov žijúcich v povodí Amazonky a Orinoka a jediného, ​​ktorý sa vyvinul, aby preskúmal sezónne zaplavovaný lesný biotop.

Ohrozené veľryby, známe aj ako sviňuchy alebo ružové riečne delfíny, majú komplikovaný vzťah s ľuďmi, hovorí Peschak. Podľa tradičnej amazonskej viery môžu na seba vziať ľudskú podobu a sú uctievaní aj obávaní, no iní ich vidia ako zlodejov rýb zo sietí, ktoré si zaslúžia zabitie.

Peschak urobil svoje zábery v oblastiach Brazílie a Kolumbie, kde miestne komunity vytvárajú príležitosti pre turistov stretnúť sa s delfínmi, čo prináša ďalšiu komplikáciu, že keď sú kŕmené ľuďmi, majú tendenciu byť nezdravé, zatiaľ čo mladší jedinci sa nenaučia loviť sami seba.

(Nasnímané objektívom Nikon Z 9 + 14–30 mm f/4 @ 16 mm. 1/320 @ f/6.3, ISO 1250)

The Serengeti Of The Sea od Sage Ono / fotografa divokej zveri roka

Serengeti mora od amerického fotografa Sage Ono vyhral cenu Rising Star Portfolio Award. Snímka bola urobená v obrovských chaluhových lesoch v Monterey Bay National Marine Sanctuary v Kalifornia.

Ikry rybieho rypáka budú blednúť, ako sa embryá vyvíjajú, ale Ono ich zachytil, že sa lesknú ako rubíny vedľa zlatých, žiariacich, plynom naplnených vztlakových pomôcok riasy. Zelené zúbkované okraje kelových listov dotvárali jednoduchú kompozíciu.

(Nasnímané objektívom Nikon D850 + 60 mm f/2.8, puzdro Nauticam NA-D850, dva blesky Sea & Sea YS-D2J. 1/160 @ f/14, ISO 250)

Wetland Wrestle od Karine Aigner / fotografa divokej zveri roka

Piaty vodnatý obrázok, hoci bol urobený nad povrchom, bol Zápas o mokrade od americkej fotografky Karine Aigner a triumfoval v kategórii Behaviour: Amphibians and Reptiles. Keď viedla výletnú skupinu na Transpantaneira Highway, Mato Grosso v Brazílii, zastavila sa, aby odfotila nejakého močiarneho jeleňa, keď si všimla zvláštny tvar plávajúci vo vode.

Ďalekohľadom rozpoznala, že žltá anakonda sa obtáča okolo ňufáka kajmana yacaré, a sledovala, ako sa obaja boja, hoci povedala, že je ťažké zistiť, kto je agresor.

Kajmani budú jesť hady, zatiaľ čo anakondy sa zväčšujú a zaraďujú do svojej stravy aj iné plazy. Na chrbte hada sú dva tabanidy, krv sajúce konské muchy, ktoré sa zameriavajú na plazy.

(Nasnímané objektívom Sony α1 + 200-600 mm f/5.6-6.3. 1/400 @ f/16, ISO 800)

"Zástancovia našej planéty"

„Dlhovekosť fotografa roka v prírode je dôkazom životnej dôležitosti a rastúceho ocenenia nášho prírodného sveta,“ povedal riaditeľ NHM Dr Doug Gurr.

„Sme radi, že môžeme v tohtoročnom portfóliu uviesť takéto inšpiratívne snímky – sú to fotografie, ktoré nielen podporujú ďalšie snahy o ochranu voľne žijúcich živočíchov, ale ktoré podnietili vytvorenie skutočných obhajcov našej planéty v globálnom meradle.“

Koncom tohto týždňa (piatok, 60. októbra) sa v múzeu otvára vlajková loď výstavy WPotY so 100 ocenenými obrázkami, ktorá oslavuje 11. výročie svojho vzniku.

Na počesť výročia sa výstava zameriava na víťazov Grand Title naprieč históriou súťaže a zahŕňa fotografie, trofeje a najvýznamnejšie technológie fotoaparátu. Zahŕňa tiež videá ukazujúci vplyv voľne žijúcich živočíchov fotografovanie môže mať globálne popri pohľadoch od členov poroty, fotografov a vedcov NHM.

Prírodovedné múzeum v Londýne

Výstava zostáva v NHM do 29. júna budúceho roka a bude sa pohybovať aj v Spojenom kráľovstve a medzinárodne do Austrálie, Kanady, Dánska, Francúzska, Nemecka, Talianska a Švajčiarska, pričom ďalšie miesta budú oznámené.

Otvorené je denne od 10:5.50 do 18:11 a lístky pre dospelých stoja od 15.50 £, deti 9.25 £ (mimo špičky XNUMX £ a XNUMX £ v tomto poradí. Rezervácie je možné vykonať tu.

Portfólio fotografa roka voľnej prírody 34 kniha, ktorú vydal Keith Wilson, vychádza dnes (9. októbra) a stojí 28 libier.

Zapojte sa do súťaže 61. Wildlife Photographer of the Year 61. ročník súťaže WPotY otvorí sa pre záznamy dňa 14. októbra a zatvára sa 11.30. decembra o 5:25 GMT. Fotografi môžu prihlásiť až 30 obrázkov za poplatok 35 £, ktorý sa v poslednom týždni od 28. novembra zvýši na XNUMX £. Poplatok je odpustený pre dospelých žijúcich v Afrike, juhovýchodnej Ázii a Strednej a Južnej Amerike. Účastníci vo veku 18 – 26 rokov môžu bezplatne vložiť až 25 obrázkov, zatiaľ čo osoby vo veku 17 a menej rokov môžu vložiť až 10 obrázkov zdarma.

