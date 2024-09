Sunbursts bodujú na prvom Underwater Awards v Austrálii

The inaugural edition of the Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 fotografie competition has been judged, and the winning entries were revealed on stage today (28 September) at the Go Diving Show ANZ v Sydney.

Novú súťaž v podvodnom zobrazovaní organizuje DivePhotoGuide (DPG), Podvodná Austrália a obrázky UW, ktorý začiatkom júna vyzval Divernet a inde pre podvodných strelcov z celého sveta, aby odovzdali maximum podmanivé a presvedčivé obrázky a videá z austrálskeho regiónu.

Porotu tvorili odborníci Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Brett Lobwein, Ross Long, Matty Smith a William Tan.

Entrants competed in eight categories for prizes of resort and liveaboard diving holidays and fotografie a videa gear valued at more than Aus $50,000 (c £37,400).

Portfólio

Celkovým víťazom súťaže – „Best of Show“ – sa stal Gabriel Guzman s kolekciou sunburst snímok, ktorá sa umiestnila na prvom mieste v kategórii Portfolio.

“Sunburst fotografovanie is a technique that utilises the sun as a focal element to enhance the visual impact of underwater images,” says Guzman. “By positioning the subject in front of the sun, the resulting rays create a natural halo effect, adding depth and drama to the scene. This approach emphasises the interaction between light and the marine environment, making the subject stand out in a striking manner.

„Toto portfólio obsahuje šesť obrázkov: raja, perutýn, mantu, korytnačku, vráskavca a titána. Tieto druhy boli zachytené prostredníctvom zmesi plánovaných záberov a spontánnych príležitostí.

“While most images feature the classic sunburst effect, the fotografie of the sting ray (vyššie) je jedinečný. Nasnímaný počas zlatej hodiny, zachytáva slnečné lúče prenikajúce do vody s teplým, zlatým odtieňom, čím vytvára inú, no rovnako podmanivú atmosféru. Táto technika ma uchvátila už roky a venoval som jej veľa času.

ZLATO: Slnko A Morské Tvory (Gabriel Guzman, Čile / Austrália). Perutýn, Coral Bay, Západná Austrália (1/200, f/16, ISO 200, Canon EOS 5DSR, kryt Aquatica, 2x blesk Ikelite DS160). Táto fotografia získala striebro aj v kategórii Austrália

ZLATO: Slnko a morské stvorenia (Gabriel Guzman, Čile / Austrália). Manty, Nusa Penida, Indonézia (1/200, f/9, ISO 320, Canon EOS 5DSR, kryt Aquatica, 2x blesk Inon Z-330)

ZLATO: Slnko A Morské Tvory (Gabriel Guzman, Čile / Austrália). Zelená morská korytnačka, Saský útes, Veľký bariérový útes (1/200, f/14, ISO 250, Nikon D500, kryt Aquatica, 2x blesk Ikelite DS160)

ZLATO: Slnko A Morské Tvory (Gabriel Guzman, Čile / Austrália). Vráskavec hrbolatý, Normanský útes, Veľký bariérový útes (1/250, f/14, ISO 250, Canon EOS 5DSR,

Kryt Aquatica, 2x blesk Ikelite DS161)

ZLATO: Slnko A Morské Tvory (Gabriel Guzman, Čile / Austrália). Titan triggerfish, Moore Reef, Great Barrier Reef (1/200, f/13, ISO 250, Canon EOS 5DSR, kryt Aquatica, 2x blesk Inon Z-330)

„Dosiahnutie dokonalého záberu slnečného žiarenia nie je jednoduché. Vyžaduje to ideálne podmienky vrátane pokojných vôd, aby slnečné lúče jasne prenikali, plné slnečné svetlo a objekt umiestnený čo najbližšie k povrchu. Tvor musí byť presne na správnom mieste a človek potrebuje mať dokonale nastavený fotoaparát a blesky, aby zachytil daný moment.

„Proces zahŕňa veľa neúspešných pokusov, pretože zosúladenie všetkých týchto faktorov je zriedkavé. Toto portfólio predstavuje to najlepšie z týchto snáh – kolekciu obrázkov, kde sa nakoniec všetko spojilo.“

Ďalšími víťazmi kategórie boli Talia Greis (Sydney), Jenny Stock (Over-Under), Selanie Waddilove (Smartphone), Emma Turner (Environmental), Lewis Burnet (Austrálčan), Luc Rooman (International Waters) a Ste Everington (Reels Showcase). ). Zlaté a strieborné položky sú zobrazené nižšie:

Sydney

ZLATO: bafat (Talia Greis, Australia). Clifton Gardens. “This unusual, undocumented behaviour cannot be explained by even the most skilled of scientists, specialising in frogfish / anglerfish behaviour. I was experimenting with wide-aperture fotografovanie at a local dive-site when this striated anglerfish (clearly having devoured a huge meal) regurgitated a smoke-like substance. Never having witnessed such an occurrence, I sat and observed the behaviour for over an hour. Experts can only speculate that the angler had cannibalised an egg sac (intentionally or non-intentionally). This likely would have led to swelling of the stomach, causing the individual to cough up chunks of it at a time. Nature at its best.” (1/250, f/5, ISO 320, Sony A1, kryt Isotta, blesk Inon Z-330, spätný rozptyl)

STRIEBORNÉ: Hĺbkové vnímanie (Rowan Dear, Spojené kráľovstvo). Vodná rezervácia Cabbage Tree Bay. „Tieto medúzy boli za posledné tri roky videné v stovkách, keď sa zhromaždili v zátoke na jednej z obľúbených pláží v Sydney. Tento konkrétny rok ich bolo viac, ako som kedy videl, pričom niektoré úseky boli niekoľko metrov hlboké a husto osídlené. Plávajúc do šmrnc a strieľajúc dole do najhlbšej koncentrácie želé som dúfal, že vytvorím tento nadpozemský obraz s veľkou hĺbkou, ktorý ukazuje, koľko ich tam bolo.“ (1/200, f/14, ISO 320, Sony A7 Mark IV, puzdro Ikelite, 2x blesk Inon Z-330)

Over-Under

GOLD: Calm Tongan Nursery (Jenny Stock, UK). „Tu matka veľryby a jej nové mláďa odpočíva tesne pod hladinou v pokojných, teplých vodách Vava'u. Silne gravidné samice keporkakov prichádzajú každý rok v júli. Po pôrode zostávajú v tomto prostredí škôlky, kým teliatka nie sú dostatočne veľké na to, aby podnikli svoj prvý výlet do Antarktídy. Pri fotení rozdelených snímok je často múdre použiť radšej šnorchel než sa potápať pri potápaní, pretože na povrchu vytvárate menej bublín, ktoré môžu na snímke pôsobiť rušivo.“ (1/125, f/14, ISO 320, Canon EOS 5D Mark II, kryt Nauticam, 2x blesk Inon Z-240)

STRIEBORNÉ: Mláďa korytnačky (Gabriel Guzman, Čile / Austrália). Queensland. „Tento rozdelený záber bol zachytený na ostrove Heron Island, životne dôležitom mieste hniezdenia pre morské korytnačky, a odhaľuje moment prvého plávania mláďat po vyliahnutí. Obraz elegantne prechádza medzi plytkými vodami a rozsiahlym horizontom a ukazuje cestu korytnačky z jej rodiska do obrovského oceánu za ňou. Dbal som na to, aby som nepoužíval stroboskopy alebo umelé svetlo, rešpektujúc jemnú povahu týchto novorodencov. Po nasnímaní niekoľkých fotografií som mláďaťu umožnil pokračovať v ceste bez ďalšieho stresu.“ (1/250, f/7.1, ISO 320, Canon EOS 5DSR,

Bývanie Aquatica)

smartphone

ZLATO: Môžem vám pomôcť? (Selanie Waddilove, Australia). “Sometimes a fotografie is asking to be taken… The playful pose of this pup in contrast with the abandoned rope was both confronting and beautiful. Often the New Zealand fur seal pups at Baranguba will play tug-of-war and chase with drifting seaweed, letting it go to dive and spin around you and then picking it back up again before another pup can steal it. This early April morning, instead of seaweed, the pups were playing with some rope and other plastic debris that had been washed in by the swell and winds of the previous week. I snapped a few photos to capture their fun and gently tugged on the end of the rope, hoping to distract them with a game so that I could eventually collect it. As the seals played, I gradually rolled it up in my hand and hid it in my wetsuit to be disposed of properly when we returned to shore.” (1/120, f/1.5, ISO 50, Apple iPhone 13 Pro, kryt Aquatech, AxisGO Bluetooth grip uzávierky)

STRIEBORNÉ: Stojaci Frogfish (Selanie Waddilove, Austrália). „Počas letného šnorchlovania vo Wagonga Inlet, Narooma, bol tento čierny pruhovaný čert spozorovaný, ako sa pomaly pohybuje medzi morskou trávou. Popoludňajšie slnko poskytlo dokonalé osvetlenie na zvýraznenie úžasných textúr a detailov tohto zvláštneho malého stvorenia. Od veľkých sklopených úst až po fascinujúce „návnady“ a prsné plutvy používané na „prechádzku“ po dne oceánu, tieto ryby je také zaujímavé vidieť a fotografovať.“ (1/100, f/1.8, ISO 32, Apple iPhone 13 Pro, kryt Aquatech, AxisGO Bluetooth grip uzávierky)

ekologický

ZLATO: stopár (Emma Turner, Australia). Anilao, Philippines. “Blackwater diving is my happy place. This female argonaut, actually an chobotnice with an eggcase ‘shell’, emerged out of the blackness and zoomed past me. This was my opportunity. Was it riding a jellyfish like I’d hoped? As my eyes and camera focus, I wondered what it was actually riding. Metallic? Plastic? Both? A condom wrapper? Oh my gosh, a yoghurt lid! How sad for us both. Was this argonaut surfing humans’ litter right back out of its open ocean home or was it becoming so ‘normal’ to see pollution that it mistook as organic?” (1/250, f/22, ISO 320, Nikon D850, kryt Seacam, blesky Seacam 160D)

STRIEBORNÉ: Hračka pre psa alebo plastová pasca (Andrii Slonchak, Austrália). Queensland. „Počas ponoru na ostrove North Stradbroke som zrazu zbadal wobbegong, ktorý sa ku mne plnou rýchlosťou rútil z oblaku nadvihnutých sedimentov. Ako som neskôr zistil, náš sprievodca zbadal žraloka uväzneného v plastovom psom frisbee a pokúsil sa hračku odstrániť, ale prekvapený wobbegong odletel preč. Mal som menej ako sekundu na to, aby som chytil tento záber, kým žralok zmizol. Tento wobbegong som už nikdy nevidel a stále som premýšľal, či sa mu podarilo odstrániť hračku alebo ho postihol pochmúrny osud. Wobbegongy sa pri love spoliehajú na to, že splynú so svojím prostredím a jasné frisbee by túto schopnosť ohrozilo.“ (1/125, f/8, ISO 200, Canon EOS M50 Mark II, puzdro Ikelite, Ikelite DS160 II s kopulovitými difúzormi)

austrálsky

ZLATO: podlhovastý (Lewis Burnett, Austrália). Darling Range Ecarpment, Západná Austrália. „Fotenie bizarnej a nádhernej korytnačky s hadím krkom pod vodou bolo vždy na mojom zozname želaní pre juhozápadné potápanie. Tieto fascinujúce plazy sa nachádzajú v sladkovodných útvaroch, ktoré rozptýlia región a sú najčastejšie videné na súši v období rozmnožovania, keď hľadajú partnera. Tohto jedinca som našiel pri svojom vôbec prvom sladkovodnom ponore v regióne a nemohol som byť šťastnejší, že mám na fotografovanie taký ochotný objekt.“ (1/320, f/13, ISO 500, Sony A1, puzdro Ikelite, 2x blesk Inon Z-330)

Medzinárodné vody

ZLATO: Salamander (Luc Rooman, Belgicko). „Každý rok sa ponáram do jedného z mojich milovaných sladkovodných jazier, konkrétne De Melle pri Antverpách, aby som fotografoval mloky alpské medzi leknami. V júli tohto roku som išiel hľadať znova. Po pokuse odfotografovať niekoľko exemplárov som objavil jeden sediaci na lekne, pričom telo mloka vytvára cez list zaujímavú siluetu. Po sérii záberov som toho tvora nechal na pokoji a opatrne som išiel ďalej.“ (1/125, f/22, ISO 100, Nikon Z7II, Isotta kryt, Backscatter Mini Flash MF-2, Backscatter Optical Snoot OS-1)

STRIEBORNÉ: Strom obojživelníkov (Massimo Zannini, Taliansko). Bologna. „Na jar sa v horách severného Talianska ropuchy pária v malých jazierkach, ako mnoho iných obojživelníkov. Robil som pár fotiek tohto párenia, keď im na pár sekúnd skočila žaba na chrbát, pravdepodobne si ich pomýlila so skalou. Prekvapený a pobavený som mal dosť času na to, aby som urobil tri zábery, kým ropuchový samec vyvrhol žabu zo samice.“ (1/50, f/14, ISO 320, Nikon D850, kryt Nauticam, Backscatter Mini Flash MF-1, Backscatter Optical Snoot OS-1)

Vitrína kotúčov

videa section was won by Australian Ste Everington with Rays On The Ex-HMAS Brisbane na Sunshine Coast s orlom škvrnitým, lopatou a mramorovými lúčmi. „Absolútne milujem tento vrak lode ako miesto na potápanie – je to moje šťastné miesto.

"Pre to videa, I wanted to spotlight a single specific dive – one where the rays spent an above average amount of time with us at the stern of the ship. But I also couldn’t resist including some stunning ray encounters from other dives at this location as well.”

Kovové výtlačky víťazov a druhých boli vystavené a k dispozícii na zakúpenie na Go Diving show, pričom polovica výťažku bude venovaná environmentálnemu partnerovi súťaže. Vezmite 3 For The Sea.

Úplné podrobnosti o súťaži a všetkých víťazoch vrátane bronzových a vysoko ocenených nájdete na stránke Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 miesto.

