Smutné oko žiari vo fotosúťaži UN WOD

Víťazi 12. ročníka fotografie Súťaže k Svetovému dňu oceánov Organizácie Spojených národov (OSN) sú dnes (8. júna) vyhlásené ako súčasť osláv Svetového dňa oceánov Organizácie Spojených národov, ktoré sa konajú v Nice. Porota vyberie štyroch víťazov spomedzi tisícok príspevkov od amatérskych a profesionálnych fotografov.

Tohtoročná súťaž predstavila kategórie z predchádzajúcich rokov – Veľké a malé podvodné tváre, Podvodné morské scenérie a Nadvodné morské scenérie – a novinku s názvom Úžas: Udržiavanie toho, čo udržiava nás, ktorá je zároveň témou UN WOD 2025.

Víťazmi v kategórii sú Andrey Nosik (Rusko), Dani Escayola (Španielsko), Leander Nardin (Rakúsko) a Rachel Moore (USA). Mooreovej fotografie, ktorá sa umiestnila na vrchole kategórie Zázraky a je zobrazená vyššie, bola urobená minulý rok v Mo'orea vo Francúzskej Polynézii a zobrazuje oko vráskavca dlhoplutvého menom Sweet Girl.

„Štyri dni po tom, čo som zachytil tento intímny moment, ju zrazila a zabila rýchlo sa pohybujúca loď,“ hovorí Moore. „Jej smrť slúži ako srdcervúca pripomienka 20,000 XNUMX veľrýb, ktoré každoročne uhynú v dôsledku zrážok s loďami.“

„Jej príbeh využívame na presadzovanie silnejšej ochrany a na podanie petície za prísnejšie zákony o rýchlosti v okolí Tahiti a Mo'orea počas sezóny lovu veľrýb. Dúfam, že odkaz Sweet Girl podnieti skutočnú zmenu na ochranu týchto neuveriteľných zvierat a zabráni ďalším nezmyselným stratám.“

Medzi porotcami súťaže boli podvodní fotografi Ipah Uid Lynn (Malajzia), William Tan (Singapur) a Marcello Di Francesco (Taliansko) a francúzska fotografka divokej prírody Vanessa Mignon. Od jej vzniku v roku 2014 súťaž kurátoruje belgická podvodná a divoká fotografka Ellen Cuylaerts.

Úžas: Udržiavanie toho, čo nás udržiava

(Luis Arpa Toribio / www.unworldoceansday.org)

V kategórii Zázrak sa za Mooreom umiestnila snímka španielskeho fotografa Luisa Arpu Toribia, ktorá zachytáva mladého netopiera perovitolistého v indonézskom Lembehskom prielive. Bola nasnímaná s dlhou rýchlosťou uzávierky, tlmeným svetlom a zámerným panorámovaním fotoaparátu, aby sa vytvoril dojem pohybu a drámy.

Mladé ryby perovito pernaté majú výrazné čierne telá s výrazným oranžovým okrajom, hoci toto sfarbenie strácajú v priebehu niekoľkých mesiacov, ako dospievajú. „Zachytenie tohto snímku si vyžadovalo trpezlivosť a vytrvalosť počas dvoch ponorov, pretože tieto aktívne mladé ryby neustále hľadajú úkryt v štrbinách, čo robí záber obzvlášť náročným,“ hovorí Toribio.

Tretie miesto v tejto kategórii získala fotografia zhotovená v kubánskej žraločej rezervácii Jardines de la Reina. Steven Lopez z USA zachytil karibského útesového žraloka, ako sa prepletá skupinou hodvábnych žralokov pri hladine.

Pomocou pomalej uzávierky a stroboskopov, keď sa žralok prudko otočil, „sa pohyb rozmazal do vlnovitého oblúka cez jeho hlavu, osvetleného zlatými odtieňmi západu slnka“.

(Steven Lopez / www.unworldoceansday.org)

Veľké a malé tváre

Víťaz kategórie Veľké a malé tváre Andrej Nosik spozoroval v Japonskom mori, asi 80 km od Vladivostoku, japonskú bojovú čepeľ. „Túto zdobenú rybu som našiel v hĺbke asi 30 m pod kormou vraku lode,“ hovorí. „Zdá sa, že tento druh sa nebojí potápačov – naopak, zdá sa, že si pozornosť užíva – a dokonca sa pokúsil sadnúť si na kryt môjho fotoaparátu.“

(Andrey Nosik / www.unworldoceansday.org)

Giacomo Marchione z Talianska skončil v tejto sekcii druhý. „Počas jedného z mojich mnohých ponorov v čiernej vode v Anilao na Filipínach sme s mojím sprievodcom zbadali niečo, čo sa nepravidelne pohybovalo v hĺbke okolo 20 m, s veľkosťou asi 10 až 15 cm. Rýchlo sme si uvedomili, že ide o vzácny druh.“ chobotnice.

(Giacomo Marchione / www.unworldoceansday.org)

„Keď sme sa priblížili, rozprestrelo svoju krásnu prikrývku a odhalilo svoj viacfarebný plášť. Stihol som urobiť niekoľko záberov, kým sa vydalo na cestu.“ Hovorí sa, že tento druh vykazuje jeden z najextrémnejších pohlavných veľkostných dimorfizmov v prírode, pričom samice vážia až 40,000 XNUMX-krát viac ako samce!

Tretí skončil Lars von Ritter Zahony z Nemecka: „Výlety na Antarktický polostrov vždy prinášajú úžasné stretnutia s tuleňmi leopardími,“ hovorí. „Tento jedinec sa ku mne odvážne priblížil, obnažil zuby a ochotne mi poukázal na to, že táto časť Antarktídy je jeho územím. Táto fotografia bola nasnímaná za súmraku, čo viedlo k dosť melancholickej atmosfére.“

(Lars von Ritter Zahony / www.unworldoceansday.org)

Podmorské morské scenérie

V kategórii Podvodné morské scenérie víťaz Dani Escayola zaznamenal návštevu jazera s medúzami počas plavby na lodi v južnej časti Raja Ampat v Indonézii: „Byť obklopený miliónmi medúz, ktoré sa vyvinuli tak, že stratili svoju schopnosť bodavosti kvôli absencii predátorov, bol jedným z najúchvatnejších zážitkov, aké som kedy mal.“

(Dani Escayola / www.unworldoceansday.org)

Na druhom mieste sa umiestnil Gerald Rambert z Maurícia, ktorý zachytil húf rají odpočívajúcich na čistiacej stanici, ktoré prilákali silné prúdy. „Niektoré raje si zvykli na potápačov, čo im umožnilo takéto blízke stretnutia,“ hovorí.

(Gerald Rambert / www.unworldoceansday.org)

„Žiaľ, po silnom vyblednutí, ktorému útesy v minulom roku utrpeli, sa takéto zhromaždenia stali zriedkavými a obávam sa, že to už na tom istom mieste neuvidím.“

Tretí v poradí Pedro Carillo zo Španielska hovorí, že La Rapadura na severnom pobreží Tenerife na Kanárskych ostrovoch bola objavená až v roku 1996, ale je „jednou z najúžasnejších podmorských krajín na svete a neustále sa radí medzi najlepšie potápačské lokality na planéte“.

„Tieto týčiace sa stĺpy čadiča sú výsledkom sopečných procesov, ku ktorým došlo pred 500,000 XNUMX až miliónom rokov,“ hovorí Carillo, ktorý do prostredia umiestnil modelku Yolandu Garciu.

(Pedro Carillo / www.unworldoceansday.org)

„Táto úžasná prírodná pamiatka, ktorá sa nachádza v regióne, kde bol morský život ovplyvnený kedysi bežnými nelegálnymi rybolovnými praktikami, má geologickú aj ekologickú hodnotu a vedci a podvodní fotografi sa zasadzujú za jej ochranu.“

Víťaz kategórie Morské scenérie nad vodou, Leander Nardin, odfotil z lietadla pokojné jazero obklopené vyprahnutými dunami a napájané miernym potokom na odľahlom úseku pobrežia neďaleko Shark Bay v Západnej Austrálii.

„Tento obrázok odhaľuje silné kontrasty a skrytú krásu miesta, kde sa stretáva pevnina a oceán, a pripomína nám, že oceán je zdrojom všetkého života a že všetko v prírode je hlboko prepojené,“ hovorí Nardin.

(Leander Nardin / www.unworldoceansday.org)

Presťahovanie do Nice

V minulosti sa UN WOD konal v sídle OSN v New Yorku, ale tohtoročné podujatie bolo presunuté do Francúzska, aby sa konalo tesne pred... Oceánskej konferencie OSN, ktorá sa koná v Nice od 9. do 13. júna.

Víťazné fotografie budú prezentované naživo na konferencii počas panelovej diskusie 11. júna v Agora v La Baleine. Budú tiež vystavené na výstavách v galériách NEO VogelArtLab v Nice a v Explorer's Club (New York) počas celého týždňa.

Súťaž koordinovala Divízia OSN pre oceánske záležitosti a morské právo. DivePhotoGuide (DPG), Oceanic Global a Medzivládna oceánografická komisia UNESCO.

Súťaž je bezplatná a otvorená pre verejnosť a každý rok vyzýva fotografov z celého sveta, aby prezentovali krásu oceánu a dôležitosť príslušnej témy Svetového dňa oceánov Organizácie Spojených národov. Všetci účastníci musia podpísať chartu so 14 záväzkami týkajúcimi sa etiky v... fotografovanie.

Najlepšie umiestnené príspevky v každej kategórii nájdete spolu s víťazmi z minulých rokov v virtuálna galéria súťaže.

