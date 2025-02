Matka-láska rozhodla o podvodnom fotografovi roka 2025

Po prepracovaní sa cez 6,750 2025 obrázkov, ktoré prihlásili podvodní fotografi z celého sveta, sa traja porotcovia zhodli na svojom verdikte, a to že víťazom súťaže podvodného fotografa roka XNUMX (UPY) je Alvaro Herrero.

Porotou skúsených podvodných fotografov poverených rozhodovaním boli Peter Rowlands, Tobias Friedrich a Alex Mustard a víťazi boli vyhlásení včera večer (19. februára) na slávnostnom odovzdávaní cien v centre Londýna. Korunný majetok, ktorá spravuje morské dno v okolí Anglicka, Walesu a Severného Írska.

Španielsky fotograf Herrero sa so svojou fotografiou umiestnil na vrchole kategórie Wide Angle vo výročnej súťaži v Spojenom kráľovstve Žiarivá väzba, zobrazujúci zvláštny vzťah medzi matkou veľryby a jej novonarodeným mláďaťom vo Francúzskej Polynézii.

David Alpert bol za svoj obrázok vyhlásený za britského podvodného fotografa roka 2025 Zvedavá pečať, vzlietol z ostrova Lundy.

Ďalšími vrcholmi, ktoré sa môžu objaviť medzi víťazmi a druhými uvedenými nižšie, sú Shunsuke Nakano Face Off, zobrazujúci nezabudnuteľnú konfrontáciu dvoch ázijských pyskounovcov a portrét Abdulaziz Al Saleha Hydratácia, pohľad na ťavy pijúce v púšti zachytený spod čiary ponoru.

Bryant Turffs vyhral kategóriu Compact s The Beauty Of The Swamp, GoPro záber prehistorickej morskej štiky, zatiaľ čo kórejský fotograf Ruruka bol menovaný ako PADI Up & Coming Underwater Photographer of the Year 2025 for Podvodná Aurora, potápač v pestrofarebných vodách Mexičana cenote.

Stal sa ním Robert Marc Lehmann z Nemecka Nadácia Save Our Seas Fotograf roka 2025 pre ochranu morí 1 v 200,000,000, znepokojivý obraz indonézskych rybárov vyťahujúcich na breh veľkého žraloka tigrieho.

Súťaž UPY sa prvýkrát uskutočnila v roku 1965, keď bol Phil Smith vymenovaný za podvodného fotografa roka. Dnes má 13 kategórií vrátane troch pre fotografie zhotovené v britských vodách. Dve najlepšie fotografie v každej kategórii sú uvedené nižšie s komentármi porotcov a všetky podrobnosti o výsledkoch a pravidlá súťaže nájdete na webovú stránku UPY.

Širokouhlý víťaz a podvodný fotograf roka 2025

Radiant Bond © Alvaro Herrero aka Mekan (Španielsko) / UPY 2025

„Každý rok, počas južnej zimy, cestujem do Francúzskej Polynézie, aby som fotografoval tieto majestátne zvieratá,“ povedal Mekan o svojom víťaznom zábere, ktorý vznikol v Mo'orea a je zobrazený vyššie. „Mojím obľúbeným časom dňa je skoré ráno, pretože svetlo je mäkké a uhlové, čo mi umožňuje nájsť dokonalý uhol, aby som jasne definoval tvar týchto zvierat v modrej farbe.

"Pre mňa je táto fotografia taká, ktorá ukazuje lásku matky k jej teľaťu, vyjadruje krehkosť a krásu našich oceánov a odhaľuje jeden z úžasných druhov, s ktorými zdieľame náš domovský svet."

"Aký výstrel!" komentoval sudca Tobias Friedrich. „Počas hodnotenia súťaží UPY zvyčajne vidíme veľa obrázkov veľrýb, ale tento obrázok nás okamžite zastavil. Skutočne to ukazuje dokonalosť fotografa, ktorý vidí daný okamih a tiež rozpoznal ten správny obrázok neskôr, keď si ich prezeral na počítačový.

„Svetlo vychádzajúce z ľavého horného rohu, ako aj dokonalý pohyb veľryby a teľaťa spolu s vynikajúcim rámovaním a kompozíciou z nej robia skutočne zaslúženého celkového víťaza.“

„Roztomilá interakcia medzi mamou a bábätkom v dokonale načasovanej póze oboch majestátnych zvierat, ktoré vo svojom podmorskom dome vyzerajú tak pohodlne,“ povedal Alex Mustard. „Fotografia nás pozýva na pozorovanie a zároveň dáva veľrybám priestor, a to v zábere aj od fotografa. Svetlo oštepov je dramatické, zatiaľ čo tieň, ktorý teľa vrhá na svoju matku, je jemný.

„Mekan získal v roku 2022 titul Morský fotograf roku XNUMX s najsmutnejšími obrázkami hrbáčov; tento povznášajúci rodinný portrét je dokonalým kontrapunktom.“

Peter Rowlands dodal: „Celkový víťazný imidž nás ako súťaž a našu komunitu ako hobby/šport/profesiu predstavuje svetu ako celku na celý rok a niekedy je veľmi ťažké sa medzi nimi rozhodnúť, ale tento rok pre mňa táto jemná, no silná štúdia vzťahu matky a teľaťa hovorí všetko, čo je skvelé a dobré o našom svete.

"Čelíme našim výzvam, pravda, ale rastúca populácia veľrýb na celom svete ukazuje, čo sa dá dosiahnuť."

(Nasnímané fotoaparátom Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24 mm 2.8 s, puzdro Isotta, prirodzené svetlo. f/8, 1/640, ISO 1100)

Širokouhlý nábeh

Éterická mesačná krajina © Alvaro Herrero alias Mekan (Španielsko) / UPY 2025

Toto ukazuje jednu z fotografových obľúbených jaskýň na polostrove Yucatán v Tulum v Mexiku. „Používanie rebreatherov v jaskyniach nám umožňuje stráviť oveľa viac času skúmaním ich hlbín a vylepšuje moje fotografie, pretože nám dáva príležitosť presne osvetliť scénu,“ hovorí Mekan.

„Tým, že nevyžarujeme bubliny, tiež pomáhame chrániť jaskynné prvky a narúšame oveľa menej častíc, čo je výhodné najmä pri fotografovaní menej frekventovaných miest. Rebreathers tiež poskytujú oveľa efektívnejšie časy dekompresie. Na osvetlenie tejto miestnosti sme použili 60,000 XNUMX lúmenov teplého svetla z dvoch video svetiel BigBlue.“

"cenotes vytvorte jedny z najúžasnejších scenérií v podmorskom svete, ale prístup k nim si vyžaduje rozsiahly tréning, špeciálne potápačské vybavenie a skutočné odhodlanie ešte predtým, ako urobíte fotografiu,“ komentoval Mustard.

„Dostávame toho veľa cenote záberov, ale toto sa skutočne odlišuje kvalitou tejto nádhernej miestnosti a fotografickou kvalitou osvetlenia a kompozície.“

(Fotené fotoaparátom Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8s, kryt Isotta, BigBlue COB 30.000 5.6 PII. f/1, 30/2000, ISO XNUMX)

Víťaz makra

Magické podsvietenie © Paolo Bondaschi (Taliansko) / UPY 2025

Na konci ponoru v Secret Bay v Anilao na Filipínach Bondaschi zbadal ďalších dvoch podvodných fotografov a dal signál svojmu sprievodcovi, aby skontroloval, čo fotografujú. „Keď som si uvedomil, že je to jeden z mojich obľúbených predmetov, chlpatá kreveta, trpezlivo som čakal, kým na mňa príde rad, a využil som čas na plánovanie a prípravu záberu.

„Rozhodol som sa natočiť to z profilu, podsvietený snootom. Môj sprievodca a môj kamarát hrali základnú úlohu pri odbornom riadení svetla čuča. Po niekoľkých testovacích záberoch na nájdenie správneho nastavenia som konečne dostal fotografiu, ktorú som hľadal.“

“Perfektné prevedenie a obraz!” povedal Friedrich. „Milujem minimalistický prístup k téme, ktorá je maličká a nie je ľahké ju nasnímať.

"Dokonalá poloha chlpatých kreviet je až príliš dobrá na to, aby to bola pravda, ale tieto zvieratá sú veľmi plaché a dospeli sme k záveru, že ide o prirodzenú dokonalosť, ktorá je tiež maximálne zdôraznená veľmi selektívnym osvetlením fotografa."

(Nasnímané fotoaparátom Canon EOS R7 + EF-S60mm f/2.8 Macro USM + mokrý objektív AOI UCL-90 PRO, kryt Marelux MX-R7, Backscatter MF-1 + Backscatter snoot OS-1. f/16, 1/200, ISO 100)

Makro druhé miesto

Oslňujúci donut Doto © Bryan H Blauvelt (USA) / UPY 2025

Blauvelt bol na Bali v Indonézii a chcel odísť s jedinečným obrazom Doto greenamyeri, „jeden z najvýraznejších tém v Tulambene. Vytvoril som dramatický žiariaci efekt na nudibranch pomocou môjho stroboskopu a snootu a doplnil som rám podsvietením hostiteľského hydroidu jemným modrým svetlom, aby som vyvážil kompozíciu.

„Ďakujem môjmu neuveriteľnému sprievodcovi Rudolfimu Sikomeovi z Alam Batu za to, že držal baterku na mieste pre efekt podsvietenia na tomto obrázku a za produktívny a zábavný týždeň fotografovanie! "

"Detailné vzory tohto nudibranch sa zhodujú iba s presným ovládaním svetla a kompozície na tomto obrázku," povedal Mustard. „Morský slimák sedí na jemnom hydroide, ktorý sa pohybuje v prúde. Vyrobiť taký dokonalý rám si muselo vyžadovať obrovské odhodlanie.“

(Nasnímané fotoaparátom Sony A1 + FE 90 mm f/2.8 Macro G OSS, kryt Nauticam NA-A1, spätný rozptyl MF-2 s OS-1 Snoot, baterka s modrým gélom. f/22, 1/200, ISO 160)

Víťaz vrakov

Hlboký vrak © Alex Dawson (Švédsko) / UPY 2025

Zálivská flotila č. 31 vrak v Shaabruhr Umm Qammar v Egypte leží na útese hlbokom asi 104 metrov. Keď sa plavidlo potopilo, zakliesnilo sa medzi útesovú stenu a malý útes, takže pod ním je preplávanie. „Na vytvorenie tohto obrazu sme urobili 25-minútový čas na dne a asi dve a pol hodiny dekompresie,“ povedal Dawson.

„Bezpochyby jedna z mojich najobľúbenejších fotografií v celej súťaži,“ komentoval Mustard, „a tiež, ako sa teraz dozvedám, jedna z našich najhlbších. Tento obrázok je nabitý pocitom dobrodružstva v precízne prepracovanej kompozícii, ktorá vás zaujme vrstvou po vrstve, od koralov v popredí až po oblaky rýb nad vrakom.

"Pochopiteľná kvalita, keď už viete, že to bol nasnímaný minuloročným podvodným fotografom roka!"

(Nasnímané rybím okom NikonZ9 + 8-15, kryt Nauticam Z9, okolité svetlo. f/4.5, 1/80, ISO 800)

Druhé miesto vrakov

Hlbokomorské vtáky © Wojciech Dopierala (Poľsko) / UPY 2025

„Aqaba je medzi väčšinou potápačov dobre známa a roky bola vysoko na mojom zozname želaní,“ povedal Dopierala o tomto zábere vraku Lockheed L-1011-500 TriStar v Jordánsku. “Nakoniec, perfektnú príležitosť vytvoril Carlos Diesel (agilný freediver, ktorého môžete vidieť na tejto fotografii) v spolupráci s Diverse Divers Diving Centre.

„Mali sme šťastie, že sme celý týždeň potápali v okolí vrakov Aqaba. Táto fotografia bola urobená pri našej druhej návšteve tohto konkrétneho potápačského miesta.

„Nápad prišiel náhle na samom konci našich čias. Na túto strelu sme urobili iba jeden pokus. Našťastie Carlos odviedol úžasnú prácu. Už pri pohľade na scénu, ešte skôr ako som stlačil spúšť, som mal pocit, že je to asi najlepší záber z výletu.“

„Milujem čerstvé zábery freedivingu fotografovanie prináša do fotografovanie pod vodou ako celok.“ povedala Horčica. „Vytvorenie takejto dokonalej kompozície a momentu si vyžaduje mimoriadne zručnosti, keď sa fotograf aj model ponárajú so zadržaným dychom.“

(Nasnímané fotoaparátom Sony A1 + 12-24 f4, kryt SeaFrogs A1, okolité svetlo. f/6.3, 1/125, ISO 250)

Víťaz správania

Face Off © Shunsuke Nakano (Japonsko) / UPY 2025

Tieto dva samce vráskavca ázijského boli odfotografované v Sado, Niigata v Japonsku. "Jedinečná forma tohto druhu je charakteristická pre samcov, ktorí tvoria háremy a počas obdobia rozmnožovania si nárokujú územia," povedal Nakano.

„Ten naľavo je kráľ háremu, ktorý bráni svoje územie viac ako 10 rokov a odhaduje sa, že má viac ako 30 rokov, zatiaľ čo ten napravo je mladý vyzývateľ.

„Aj keď som si zábery dôkladne naplánoval, sezónu 2024 bolo ťažšie predpovedať ako zvyčajne a napriek tomu, že som tam zostal týždeň počas obdobia rozmnožovania, mohol som túto scénu pozorovať iba raz, iba 10 sekúnd.

„A toto bola jediná fotografia, ktorú som mohol urobiť. Pohľad na nich, ako bojujú v ich krikľavých bielych šatách, bol taký veľkolepý, že si to stále živo pamätám.“

"Dokonale načasované na zachytenie momentu, keď súper vyzýva kráľa," povedal Rowlands. „Boj o hierarchiu je najsilnejšou formou správania. Dobre osvetlený, bez rušivého pozadia, tento obrázok okamžite vyskočil a naďalej bol tým, ktorý porazil vyzývateľov.“

(Nasnímané fotoaparátom Nikon D850 + AF Nikkor 28-70 mm f3.5-4.5d + Nauticam WACP-1, kryt Nauticam, Inon Z330. f/16, 1/250, ISO 200)

Správanie na druhom mieste

Moment © Eduardo Acevedo (Španielsko) / UPY 2025

November-december v Magdalena Bay v Baja Kalifornia, Mexiko sú podľa Aceveda najlepšie mesiace na pokus o dobré stretnutie s marlínom modrým. "Získanie silných obrázkov týchto rýb vo voľnej prírode je však veľmi ťažké, pretože na sardinky a makrely útočia veľmi vysokou rýchlosťou."

„Táto fotografia je o momente, keď sa modrý marlin vrhne a vydesená škola sa rozuteká,“ povedal Mustard. „Páčilo sa nám, že fotograf dbal na to, aby do kompozície zakomponoval taký krásny odraz, napriek krátkosti fotografickej príležitosti.“

(Nasnímané fotoaparátom Canon 5D MK IV + 15 mm, kryt Seacam. f/9, 1/500, ISO 400)

Víťaz portrétu

Hydratácia © Abdulaziz Al Saleh (Kuvajt) / UPY 2025

Tento víťazný obrázok vznikol v kuvajtskej púšti Al Wafra. "Napadlo ma fotografovať ťavy pri pití vody asi jeden a pol roka," povedal Al Saleh, ktorý nikdy predtým nevidel taký záber.

„Počasie bolo kritické a trvalo mi niekoľko týždňov, kým som dosiahol čo najlepšie zábery. Prvý týždeň sa ťavy trochu zdráhali piť vodu, zatiaľ čo môj fotoaparát bol pod vodou a len zopár sa zišlo na pitie, čo som nechcel. Ale po niekoľkých dňoch ťavy už prijali mňa a moje vybavenie.

"Po prvom týždni, keď som strieľal na ťavy, som kvôli problémom namiesto optických káblov zmenil na elektronické synchronizačné káble pre moje blesky - a nakoniec sa zábery spojili."

"Taký radostný obraz a portrét tiav nás určite príjemne prekvapili," povedal Rowlands. „Skvelý očný kontakt, vhodne zvolený uhol a deformácie povrchu vám poskytujú veľa možností na pohľad a spodné, detské, drzé ústa dodávajú kvalitnej fotografii, ktorá je oveľa viac než len pútavý námet, potešujúce finále.“

(Fotené fotoaparátom Nikon Z8 + rybie oko Nikkor 8-15 mm, kryt Nauticam NA-Z8, dva Inon Z330. f/18, 1/100, ISO 100)

Portrét na druhom mieste

Silueta delfína rieky Amazonky © Hussain Aga Khan (Švajčiarsko) / UPY 2025

„Strávil som dva týždne v Manause v Brazílii, kde asi 10 operátorov kŕmi riečne delfíny, ktoré priťahujú turistov. Navštívili sme pontón so štyrmi obyvateľmi sviňuchy a pláž, ktorá priťahuje asi sedem ľudí denne.

"čižmy vyzerajú veľmi nezvyčajne v porovnaní s inými delfínmi, s neuveriteľne dlhými rostrami - so zbytkovými chĺpkami - malými očami a hrubými telami. Myšlienkou bolo pokúsiť sa získať nečakaný pohľad na prekvapivé zviera, o ktorom väčšina ľudí nikdy nepočula. Tiež som chcel dať najavo, že žijú pod korunou lesa vo vode sfarbenej Coca-Cola.

„Vidieť tieto delfíny každý deň počas dvoch týždňov nám uľahčilo ich fotografovanie, pretože sme sa zoznámili s ich tvarom, pohybom a správaním a dokonca do určitej miery aj s jednotlivými postavami.“

„Pútavá symetria je kombinovaná s minimalistickými grafickými prvkami a obmedzenou paletou farieb, aby sa vytvorila silná kompozícia, ktorá jasne komunikuje nezvyčajnú anatómiu a prostredie riečneho delfína,“ poznamenal Mustard. “Toto všetko a ešte v krásnom svetle.”

(Nasnímané fotoaparátom Canon EOS R5 + EF8-15 mm f/4L Fisheye USM, kryt Nauticam NA-R5, prirodzené svetlo. f/9, 1/125, ISO 1250)

Víťaz koralových útesov

Kaleidoskop farieb © Catherine Holmes (Spojené kráľovstvo) / UPY 2025

Holmesovo miesto bolo Gorgonian Passage na ostrove Wayil Batan, Misool v Raja Ampat, Indonézia. „Mal som šťastie, že som našiel perfektné podmienky s čistou vodou a nástražnými rybkami víriacimi medzi kaňonmi veľkého koralového bommie, ozdobeného zelenými mäkkými koralmi. Chcel som zachytiť útes plný života a farieb, aby som nás všetkých inšpiroval k ochrane tohto cenného biotopu.“

"Tento obrázok jednoducho kričí 'koral'!" povedal Friedrich. „Je tiež zriedkavé vidieť vertikálny obraz koralového útesu, ktorý dobre funguje. Rozloženie svetla na obrázku je úplne nádherné a útes je plný farieb.“

(Nasnímané fotoaparátom Nikon D500 + Fisheye 8-15 (3.5-4.5) @12 mm, kryt Nauticam, blesky Retra Pro s difúzormi. f/11, 1/160, ISO 320)

Druhý v poradí Coral Reefs

Gardens of the Caribbean Reef Shark © Jenny Stock (Spojené kráľovstvo) / UPY 2025

„Naplnil som si rám fialovými morskými vánkami a poréznym morským prútom, usadil som sa nízko na morskom dne a skryl som seba a svoj fotoaparát čo najviac v nádeji, že tesne priletím pred krúžiacim karibským útesovým žralokom,“ povedal Stock. „Skrčený som čakal na perfektnú chvíľu.

„Nakoniec toto stvorenie elegantne vplávalo do môjho záberu, jeho triaška bola viditeľná v pozadí, čo dodalo môjmu obrazu dramatickú hĺbku.

„Jardines de la Reina na Kube je úspešne chráneným národným morským parkom od roku 1996. Dnes je rybolov a počet návštevníkov obmedzený a jeho 90 míľ dlhé súostrovie útesov je známe nedotknutými koralmi a prekvitajúcim morským životom. Karibské útesové žraloky môžu dorásť až do dĺžky 3 metrov a sú jedným z najväčších vrcholových predátorov v ekosystéme útesov.

"Skvelý príklad toho, ako vrcholové dravce prekvitajú v chránenom morskom parku," povedal Rowlands. "Dramatický nízky uhol zdôrazňuje silu hlavného objektu a dodatočné svetlo zmrazí akciu a vyzdvihne zdravé farby."

(Nasnímané fotoaparátom Canon 5D IV + 16-35 mm, kryt Nauticam, svetlá Retra. f/14, 1/125, ISO 800)

Čiernobiely víťaz

Naháňanie delfínov © Enric Gener (Španielsko) / UPY 2025

"Tento obrázok bol zachytený v severnom Červenom mori počas freedivingovej expedície pri hľadaní delfínov skákavých," uviedol Gener. „Moment zobrazuje intímny rituál párenia, kde niekoľko samcov – štyria viditeľní na obrázku, hoci iní boli nablízku – hravo prenasledovali samicu.

„Bola to dynamická a rituálna ukážka, pri ktorej sa muži zapájali do priateľských šarvátok a občas sa párili so samicou, pričom ich telá sa na pár sekúnd nakrátko spojili. Je pozoruhodné, že samica sa nepokúšala o útek; aktívne sa zúčastňovala, hrala sa a čakala na nich.

"Celá skupina plávala pôvabne a pomalým, premysleným tempom, čím vytvorila očarujúcu podvodnú scénu."

„Tento obrázok ukazuje definíciu čiernej a bielej fotografovanie; kompozícia ožíva premyslenou konverziou do monochrómu,“ znel Friedrichov verdikt. “Fantastický obraz.”

(Nasnímané fotoaparátom Canon 5D Mark IV + EF 16-35 mm 1:2.8 L III USM, kryt Seacam, prirodzené svetlo. f/4, 1/500, ISO 160)

Čiernobiele druhé miesto

Water Zen © James Rokop (USA) / UPY 2025

Táto snímka bola urobená na losangeleskej olympiáde, na ktorej sa zúčastnil olympijský umelecký plavecký tím USA v LA Expo Centre. „Ako fotograf podujatia som bol schopný fotografovať tím pod vodou aj zo súše,“ povedal Rokop.

„Na tomto zábere sa plavec rozcvičuje pred tímovým predvádzaním postupov na olympijských hrách v Paríži v roku 2024 tak, že stojí na dne bazéna a vykonáva dýchacie cvičenia.

„Umelečtí plavci majú neuveriteľnú kapacitu pľúc a sú schopní bez námahy vykonávať tieto nezvyčajné výkony, ako je stáť na dne bazéna. Toto bola jediná plavkyňa, ktorá takto využívala dno bazéna na svoju rozcvičku a ten nezvyčajný pohľad ma okamžite zaujal. Obraz evokoval pocit pokoja a pokoja.“

„Presná kompozícia, ktorá funguje tak brilantne v čiernej a bielej a vytvára nádherný obraz plný pokoja podmorského sveta,“ povedal Mustard. "Počas posudzovania sme to nevedeli, ale obzvlášť sa nám páči, že tento obrázok bol pozorovaný a nie pózovaný."

(Nasnímané fotoaparátom Canon R3 + 35 mm, puzdro Ikelite, prirodzené svetlo. f/3.2, 1/1000, ISO 125)

Narastajúci víťaz a nastupujúci podvodný fotograf roka 2025

Aurora pod vodou © ruruka (Kórea) / UPY 2025

„Prvýkrát som cestoval do Cancúnu v Mexiku na natáčanie pred dvoma rokmi a odvtedy som bol uchvátený jeho šarmom,“ povedal Ruruka. „V týchto dňoch často navštevujem Cancún. Z miesta, kde bývam, je to veľmi dlhá cesta – asi 24 hodín lietadlom – ale toto miesto sa dokonale zhoduje so smerom môjho fotografovanie a ponúka rôzne možnosti streľby.

"Aby som zachytil túto konkrétnu fotografiu, navštívil som ju počas letnej sezóny a pracoval som s miestnym kórejským sprievodcom ako môj model."

“Výnimočný obraz s vysokým technickým štandardom a jeho perfektnou postprodukciou!” povedal Friedrich. „Potápač má dobrú polohu v zlatom reze, pričom nie je pred ničím. Rovnováha svetla zvonku, ktoré dopadá do jaskyne, je len vynikajúcim opakovaním a ukazuje, o čom ten obraz je.“

(Nasnímané fotoaparátom Nikon Z8 + Z 24-50 mm F4 + Nauticam WACP-1, kryt Nauticam, prirodzené svetlo. f/9, 1/60, ISO ISO 800)

Up & Coming Runner-up

Blízke stretnutia obrieho druhu © Christian Hut (Singapur) / UPY 2025

„Fotografovanie veľrýb Tonga bolo na mojom zozname želaní už dlho a rozhodne ma nesklamalo,“ povedal Hut. „Zakaždým, keď sa dostanete do vody, je to iné, každá veľryba má jedinečnú osobnosť a jej postoj k plavcom sa počas dňa často mení.

„Najvzrušujúcejšie sú, samozrejme, stretnutia, pri ktorých sa zvedavosť veľrýb zhoduje s vašou, a to bol jednoznačne prípad tohto páru mama a teľa. Mohli sme s nimi stráviť niekoľko hodín, keď sa pohybovali po ostrovoch Vava'u, pričom sa striedalo cestovanie, oddych a hra.

"Tento záber, ktorý vznikol, keď pár prekročil plytký útes, zostáva jedným z mojich obľúbených obrázkov z tohto úžasného dňa."

"Aké vysnívané stretnutie matky a teľaťa!" povedala Horčica. „Útes dáva veľrybám fantastický zmysel pre mierku, skutočne ukazuje ich veľkosť a zároveň dodáva kompozícii zaujímavosť a vizuálnu hĺbku. Hovorte o tom, že všetko ide dokopy...“

(Nasnímané fotoaparátom Sony A1 + 16-36 f2.8 @ 16 mm, kryt Nauticam, prirodzené svetlo. f/11, 1/250 ISO 800)

Kompaktný víťaz

The Beauty Of The Swamp © Bryant Turffs (USA) / UPY 2025

Turffs zachytil tento obrázok na jednom zo svojich obľúbených miest v národnom parku Everglades, priťahovaného jeho predtuchou prostredia, „čistými vodami, filtrovaním svetla cez cyprusy a druhy rýb, pôvodné aj introdukované“.

"Viackrát som toto miesto navštívil a snažil som sa zachytiť rôzne predmety a svetlo tak, ako má," povedal. „Hladiny vody sa v rôznych ročných obdobiach výrazne líšia, niekedy úplne vysychajú.

„Druhy rýb sú v neustálom toku a tejto lokalite často dominuje exotika. Je iróniou, že pri tejto príležitosti som neinvestoval príliš veľa myšlienok a vychutnával som si scenériu, keď sa tento floridský borec dokonale umiestnil do rámu môjho GoPro.“

"Úžasná trojrozmerná kompozícia umiestňujúca tento zriedkavo videný floridský gar v jeho močiarnom prostredí," poznamenal Mustard. "Úprimne povedané, je úžasné, že tento obrázok je nasnímaný jednoduchou kamerou GoPro, čo dokazuje, koľko ľudí už má všetko vybavenie, ktoré potrebujú na zachytenie krásnych podvodných fotografií."

(Fotené s GoPro Hero 7 Black + AOI 0.73x ultraširokouhlý objektív, puzdro GoPro Supersuit, prirodzené svetlo. f/2.8, 1/180, ISO 791)

Kompaktné Runner-up

Obrovská žaba © Enrico Somogyi (Nemecko) / UPY 2025

"Počas potápania v Anilao na Filipínach sme našli túto krásnu obrovskú žabu v hĺbke asi 15 metrov," povedal Somogyi. „Snažil som sa získať obrázok s farebným podsvietením a pozadím malých rýb a slnka. Po niekoľkých snímkach som dostal tento obrázok a bol som veľmi šťastný."

„Veľký obraz z malého kompaktu, dokonale osvetlený s dostatočným množstvom doplnkových svetiel, nie príliš krikľavý,“ zhrnul Rowlands. "Posypanie slnečných lúčov a čvachtanie malých rýb vytvára pôsobivú kombináciu, ktorá dopĺňa balík nášho úradujúceho šampióna Compact."

(Nasnímané fotoaparátom Sony RX100vii + Nauticam Emwl 160-Wetlens, kryt Fantasea, dva blesky Backscatter MF2. f/7.1, 1/1000, ISO 125)

Britský vodný širokouhlý víťaz a britský podvodný fotograf roka 2025

Zvedavá pečať © David Alpert (Spojené kráľovstvo) / UPY 2025

Alpert považuje severný Devon za „jedno z najkrajších pobreží v Británii. Vysoké rozoklané útesy rozbíjané nemilosrdným morom. Pri druhej najväčšej zmene prílivu na svete sa odchádzajúci prúd opiera o vlny a vietor valiaci sa zo severného Atlantiku. Odstúpte a čudujte sa.

„Potápačské okná sú obmedzené, takže som sa minulý rok dva mesiace usadil v tejto oblasti a preskúmal som rôzne miesta. Tento záber ukazuje sivého tuleňa pri ostrove Lundy, ktorý je od roku 1973 chránenou morskou oblasťou.

„Tulene sú úžasne zvedavé stvorenia, interaktívnejšie než ktorýkoľvek iný druh, s ktorým som sa potápal po celom svete. Stručne povedané, stal som sa jedným z mála privilegovaných, ktorý prešiel cez most do sveta vnímajúceho divokého zvieraťa.“

"V súťaži UPY zvyčajne vidíme veľa obrázkov tuleňov, najmä v britských kategóriách," povedal Friedrich. „Kedysi som bol pre tieto obrázky jemný, ale keďže som ich teraz videl toľko, moje štandardy sú veľmi vysoké.

„Tento obrázok je však skutočne ohromujúci! Tak dobre zarámované v morských riasach a so svetlom prichádzajúcim zozadu v plytkých vodách. Kompozíciu dotvára zvedavý pohľad tuleňa na fotografa. Skvelý portrét.”

(Nasnímané fotoaparátom Canon 5D MKiii + EF 16-35 mm f/2.8L iii USM, kryt Nauticam, dva blesky Inon Z330. f/8, 1/200, ISO 200)

Britské vody Wide-Angle runner-up

Stočená chobotnica (Eledone cirrhosa) s mäkkým koralom © Šimonov chrám (Spojené kráľovstvo) / UPY 2025

"Moje stretnutia s chobotnicami v Spojenom kráľovstve sú zvyčajne neplánované," povedal Temple a toto v škótskom Lochcarrone nebolo výnimkou. „Bolo to začiatkom mája a viditeľnosť bola slabá. Vybral som si svoj najširší objektív a plánoval som sa unášať po útese s prílivom a zachytiť, čo sa dalo medzi mäkkými koralmi.

„V polovici ponoru sa prúd nečakane zdvihol a zmenil náš jemný drift na rýchlu jazdu. Potom som to uvidel: chobotnica sediaca vysoko na stene útesu. Silno som kopol proti prúdu, zdvihol som fotoaparát, keď ma pokojne pozoroval.

„Príliv bol neúprosný a podarilo sa mi len štyri výstrely, kým ma odtiahol. Ako som unášal, obzrel som sa späť, aby som sa naposledy pozrel. Chobotnica zostala, zdanlivo neznepokojená naším stretnutím, ale mimo dosahu."

„Vynikajúci záber ikonického predmetu Spojeného kráľovstva, ktorý je čoraz častejšie vidieť okolo našich brehov,“ povedal Rowlands. „Jemné osvetlenie zvýrazňuje pastelové farby a scenéria ustupuje z rámu, aby vytvorila hĺbku zdokonalenú skvelým očným kontaktom a klasickou pózou.“

(Nasnímané fotoaparátom Nikon D500 + 10.5 mm, kryt Aquatica, blesk Inon Z-240 Type 4. f/8, 1/125, ISO 400)

Víťaz makra British Waters

Stopár © Dan Bolt (Spojené kráľovstvo) / UPY 2025

„Príležitostne som narazil na túto medúzu Neoturris pileata in otvorená voda ale neurobil som slušnú fotografiu,“ povedal Bolt o tomto stretnutí v Škótsku. „Pri tejto príležitosti sme sa však s kamarátom špecificky zamerali na nich a iné podobné tvory, aby sme sa pokúsili preskúmať myšlienku britských fotografických príležitostí „blackwater“.

„Z mnohých, mnohých obrázkov, ktoré som v ten deň urobil, tento odhalil larvu kôrovcov vo zvone medúzy. Rámy na oboch stranách tohto zachytenia ukazujú, že larva kraba (alebo homára) je v skutočnosti na vonkajšej strane zvončeka, ale v tomto momente bola úplne na opačnej strane ako ja – teda efekt, že sa nachádza v priehľadnom tele.“

„Toto je krásna a zriedka vídaná medúza, no ten moment naozaj príde, keď cez priehľadný zvon zbadáte stopujúcu krevetu,“ povedal Mustard. “Úžasné, prekvapivé a nové.”

(Nasnímané OM Systems OM-1 + 45mm makro Panasonic, kryt AOI, dva blesky Sea&Sea YS-D3 Duo. f/13, 1/250, ISO 250)

Druhé miesto v makre British Waters

Fluo Spiny Squat Lobster © James Lynott (Spojené kráľovstvo) / UPY 2025

Tento obrázok bol urobený v Inveraray, Loch Fyne v Škótsku. „Táto lokalita je známa tým, že je domovom mnohých krásnych ohňostrojových sasaniek v plytkých hĺbkach, ale má aj starú fajku pokrytú betónovými blokmi, ktorá je domovom množstva života, vrátane homára ostnatého.

„Tieto podsadité homáre sa zvyčajne nachádzajú prilepené hore nohami na balvanoch / previsoch a zmiznú v okamihu, keď stlačíte spúšť fotoaparátu. Pri tomto nočnom ponore sa však túlali pod šírym nebom a nezdalo sa, že by im vadilo, že si dajú urobiť pár fotiek.

„Tieto squat homáre vykazujú najjasnejšiu fluorescenciu, akú som kedy videl u kôrovcov, a pri tomto ponore som bol skutočne potešený, že som mohol zachytiť celé zviera v zábere. Na blesky som použil excitačné filtre spolu so žltým bariérovým filtrom pred objektívom na zachytenie fluorescencie.“

„Jamesov fluorescenčný prieskum britských vôd odhalil pri fotografovaní touto technikou ďalší úžasný objekt,“ povedal Mustard. „Trochu viac kontrastu v spracovaní, malý výrez a otočenie do zvislej polohy a tento skutočne nezabudnuteľný záber mohol ísť úplne...“

(Fotené systémom OM OM-D E-M1 MkIII + M Zuiko Digital ED 14-42 mm F3.5-5.6 EZ, puzdro AOI, dva filtre Sea&Sea YS01-Solis + Nightsea. f/6.3, 1/50, ISO 500)

Víťaz British Waters Living Together

Rusty Haven © Dan Bolt (Spojené kráľovstvo) / UPY 2025

Tento obrázok urobený v škótskom Lochcarrone „ukazuje schopnosť prírody čo najlepšie využiť zlú situáciu“, povedal Bolt. „Železný blok a ťažká reťaz v skutočnosti držia malú báru na mieste na povrchu, kde si miestni potápači ukladajú svoje vybavenie.

„Čln sama o sebe je plávajúci útesový systém a kotviace bloky prilákali aj mnohé druhy.

„Vlastne som cvičil pre niečo iné fotografovanie pod vodou súťaž, keď som urobil tento záber. Tento krab bol niekoľko dní pred súťažou, ktorá sa konala v daný deň, v tejto polohe alebo veľmi blízko. Žiaľ, v ten deň to nebolo nikde vidieť. Našťastie to pre mňa znamenalo, že som mohol použiť svoje cvičné fotografie pre UPY!“

"Dobre zvolený uhol tak, aby obsahoval práve dostatok pozadia na spojenie vizuálnej hĺbky s umiestnením," povedal Rowlands. „Reťazové články začínajú silne v popredí a potom jemne ustupujú zo scény na vrchole malých zvedavých rýb vstupujúcich do hornej časti rámu. Dôstojný víťaz."

(Nasnímané pomocou OM Systems OM-1 + Olympus 14-42 mm + Nauticam WWL-1, kryt AOI, dva blesky Sea&Sea YS-D3 Duo. f/7.1, 1/50, ISO 640)

Druhé miesto British Waters Living Together

Zhlboka sa nadýchnite © Guy Trees (Spojené kráľovstvo) / UPY 2025

„Keď okolo nás prebieha fotosyntéza morských rias, hľadáme útočisko pred rýchlym tempom každodenného života pod vlnami, kde je ticho,“ povedal Trees k tejto fotografii zhotovenej v zálive Balaclava v Portlande. „Uvoľníme sa, náš tep sa spomalí; pre mnohých ľudí je oceán miestom, kde môžu nájsť pokoj.

„Bez predchádzajúceho nastavenia a iba okolitého osvetlenia táto fotografia zachytáva freedivera vo chvíli pokoja, keď sa prediera cez riasu. Príliš skoro sa vynárame na vzduch."

„Nádherná scenéria, ktorá završuje veľmi peknú pozíciu modelky,“ zhrnul Friedrich. „Atmosféra záberu a pekné zarámovanie sú naozaj dobre urobené, model sa usmieva a je tak pekne oblečený. Len plutvy mohli byť aj v ráme, niet čo vytknúť!“

(Nasnímané fotoaparátom Nikon D850 + 14-24 mm f2.8, kryt Nauticam, prirodzené svetlo. f/2.8, 1/640, ISO 200)

Fotograf roka na ochranu morí Save Our Seas

1 / 200,000,000 XNUMX XNUMX © Robert Marc Lehmann (Nemecko) / UPY 2025

„Tento žralok tigrovaný je len jedným z približne 200 miliónov žralokov, ktoré každý rok prídu o život v rukách ľudí,“ povedal Lehmann o tejto fotografii zachytenej v Indonézii. „Od svojich šiestich rokov (35 rokov+) sa intenzívne venujem štúdiu žralokov. Za všetky tie roky sa takmer nič nezmenilo a to je frustrujúce.

„Žraloky chránia svoje prostredie, more, prostredníctvom svojej ekologickej funkcie „zdravotnej polície“. Viac ako miliarda ľudí je každý deň závislá od mora a všetci dýchame kyslík, ktorý sa z veľkej časti vyrába v mori. Ak budeme pokračovať v odstraňovaní zvierat, ktoré strážia náš najväčší a najdôležitejší biotop, berieme si svoje živobytie.

„A to je dôvod, prečo bojujem za to, aby ľudia videli a pochopili žraloky mojimi očami. Zakaždým, keď urobím takúto fotku, bolí ma to, ale prostredníctvom snímok môžem inšpirovať milióny ľudí, aby pochopili žraloky a ich situáciu a urobili zmenu.“

Alex Mustard opísal záber ako „ohromujúci, príbeh rozprávajúci obraz, v ktorom štyria muži vyťahujú tohto obrovského oceánskeho predátora na pevninu. Svetlo je nádherné, kompozícia pohlcujúca a načasovanie, zachytávajúce gesto rybára, je dokonalé.

„Hoci ide o každodenný a na väčšine miest legálny jav, muž, ktorý natiahne ruku, aby zastavil fotografiu, prezrádza, čo jeho svedomie počíta s tým, čo robia. Výkonný fotografovanie. "

(Nasnímané fotoaparátom Canon CANON R5 + EF 24 mm f/1.4L II USM + EF to RF Mount. f/5.6, 1/6400, ISO 1000)

Zachráňte naše moria Fotograf roka na druhom mieste

Obeť štrajku člna © Henley Spires (Spojené kráľovstvo) / UPY 2025

Táto fotografia bola urobená v mexickej Baja Kalifornia Sur, kde mŕtvola morskej korytnačky ponúka okno do života a smrti na otvorenom oceáne. „Riezne na pancieri korytnačky poskytli jasný dôkaz, že zahynula v dôsledku nárazu lode – neprirodzená smrť a dojímavá pripomienka, že tieto zvieratá sa musia deliť o oceán so stále rastúcou ľudskou prítomnosťou,“ povedal Spires.

„Aj po smrti sa však korytnačka stala nádobou na celý život. Ďaleko na mori sa každý kúsok plavidiel, či už prírodný alebo vyrobený človekom, stáva formou obrátenej záchrannej plte. Malé ryby používajú akúkoľvek štruktúru, ktorú nájdu, aby sa skryli pred predátormi. Tu rozkladajúcu sa mŕtvolu korytnačky rýchlo prijali ako útočisko mladé ryby.“

„Toto je strohý predmet správy sám osebe, ale uhol nahor vytvára vizuálne pôsobivé odrazy zakončené jemným odhalením povrchu,“ povedal Rowlands. „Obrázok s toľkými vizuálnymi detailmi, ale iba jedným posolstvom. Perfektné a hrozné v rovnakých pomeroch.“

(Nasnímané fotoaparátom Nikon D850 + Nikonos 13 mm, kryt Nauticam, prirodzené svetlo. f/22, 1/500, ISO 800)

