Menovaní majstri podvodnej fotografie

Dnes (2024. januára) boli vyhlásení víťazi súťaže DPG Masters Underwater Imaging Competition 80,000, ktorí si medzi sebou rozdelia ceny v hodnote 31 XNUMX USD.

Každoročná súťaž je určená pre statické obrázky a krátke filmy a pre organizátora so sídlom v USA DivePhotoGuide hovorí, že „tisíce fotografov a filmárov z desiatok krajín“ uverejnili príspevky do ôsmich kategórií obrázkov a jednej kategórie videí.

Príspevky hodnotila porota šiestich podvodných fotografov: Nicolas Remy, Steven Kovacs, Shane Gross, Tanya Houppermans, Imran Ahmad a Andy Sallmon. Pätnásť percent vstupných poplatkov sa údajne venuje priamo na ochranu morí

DPG Grand Master 2024 bol kanadský kameraman Eiko Jones, ktorého film Cesta údajne „geniálne zachytil“ dramatický životný cyklus lososov v kanadských riekach a získal prvé miesto v kategórii krátkych filmov.

Z kompilácie sekvencií z Jonesovej dlhšej Tlkot srdca rieky, filmár povedal: „Mojím cieľom pri produkcii tohto krátkeho filmu je ukázať neuveriteľnú cestu lososov Campbell a Quinsam Rivers na ostrove Vancouver, aby dokončili svoj životný cyklus.

"Je to víťazstvo nad protivníkmi a prekážkami, ktoré sa ťahalo tisícročia pozdĺž pobrežia Britskej Kolumbie a Spojených štátov."

(Nasnímané fotoaparátmi Nikon Z6, ZCAM E2-S6, Sigma AF 8–16 mm f/4.5–5.6, Nikon AF-S 60 mm f/2.8 Macro, kryty Aquatica & Nauticam, Nauticam EMWL, Laowa Macro Probe a videosvetlá Keldan).

Nižšie sú uvedené zlaté a strieborné položky v ostatných kategóriách (okrem zlata iba v portfóliu):

Tradičné / zlaté:

Mobula Dance od Vanessy Mignon (Austrália)

(Vanessa Mignon / UnderwaterCompetition.com)

Mignon bol v Baja Kalifornia, Mexiko, dúfajúc, že ​​bude svedkom jeho slávnej agregácie lúčov mobula. „Videli sme niekoľko skupín migrujúcich v zálive, ale viditeľnosť v plytkých vodách nebola dobrá. Rozhodli sme sa teda vyraziť na more a hľadať hlbšie, modrejšie vody.

„Čoskoro sme videli to, v čo sme dúfali: mobuly vyskakujúce z vody. Skočili sme dovnútra a našli sme tesnú klbku mobulov, ktoré krúžili a plávali v súzvuku, krásny, hypnotický tanec.

„Svedkami veľkých zoskupení, ako sú tie v Baja Kalifornia v určitých obdobiach roka si môžete myslieť, že lúčom mobula sa darí dobre. Bohužiaľ, červený zoznam IUCN naznačuje, že celková populácia klesá a uvádza tieto úžasné lúče ako zraniteľné.

(Nasnímané fotoaparátom Canon EOS 5D Mark IV ≠ EF 8–15 mm rybie oko, kryt Nauticam. f/4, 1/500, ISO 500)

Tradičné / Strieborné:

Temná strana od Renata Romeo (Taliansko)

(© Renata Romeo / UnderwaterCompetition.com)

Záber bol urobený v Marsa Alam v Egypte. „Na konci kontrolného ponoru, počas mojej bezpečnostnej zastávky pod loďou s mojou skupinou, som sa rozhliadal okolo potápačov, blízko útesu a na piesočnom dne,“ hovorí Romeo. „Videl som niečo plávať v strednej vode a najprv som nerozpoznal, čo to je.

„Priblížil som sa k nemu a na moje prekvapenie som videl, že je to panterské torpédo! Bolo to prvýkrát za 15 rokov, čo som videl plávať torpédo tak ďaleko od piesku a nie na dne. Vo všeobecnosti zostávajú na dne a počas dňa sa zakrývajú pieskom, aby sa maskovali.

„Rýchlo som upravil blesky a nastavenia fotoaparátu, pretože torpédo sa pohybovalo rýchlo a mal som dostatok miesta na to, aby som sa pod neho vtlačil, aby som nasnímal pár obrázkov, kým rýchlo pláva do hlbšej vody. Konečne som videla jeho ‚druhú‘ stranu!“

(Nasnímané fotoaparátom Canon EOS R7 + EF 8–15 mm Fisheye, puzdro Easydive Leo3wi, dva blesky Inon Z-330. f/11, 1/200, ISO 200)

Makro / zlato:

Vlkodlaka od Andrea Micheluttiho (Taliansko)

(© Andrea_Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

„Bolo hlboko dojímavé byť svedkom tejto scény škorpióna požierajúceho jaštericu,“ hovorí Michelutti o tejto fotografii urobenej v Anilao, Batangas na Filipínach.

"Nebolo ľahké zostať sústredený na strelenie." Záber zachytáva ostrý kontrast medzi krásou prírody a jej drsnou realitou. Na sústredenie svetla môjho stroboskopu sa použil čuch, aby bolo pozadie tmavé a nenápadné.“

(Nasnímané fotoaparátom Sony RX100 Mark VII, kryt Marelux, blesk Inon Z-330, Snooty Optical Snoot. f/11, 1/500, ISO 100)

Makro / Strieborná:

Malý diabol v ústach od Wen Chou Wu (Taiwan)

(© Wen Chou Wu / UnderwaterCompetition.com)

„Verím, že väčšina potápačov videla jazykožravú voš na sociálnych sieťach,“ hovorí Wen, ktorý svoj záber nafotil na severovýchode Taiwanu. „Prechádza cez žiabre do úst ryby, nakoniec nahradí jazyk a stane sa súčasťou ryby.

Jedného dňa v auguste 2024, keď som robil 5-metrovú bezpečnostnú zastávku, zbadal som blenny skrývajúceho sa v diere a urobil som pár fotiek, aby som ukrátil čas. Počas fotenia som na blenny nenašiel nič „nenormálne“, ale keď som si pozrel fotky na mojom počítačový neskôr som si všimol, že má v ústach aj „malú príšeru“!

„Myslel som si, že rybu mučí jazykožravá voš, ale zdalo sa, že títo dvaja spolu žili celkom harmonicky, takže fotografie roztomilé a znepokojujúce zároveň.“

(Fotené fotoaparátom Olympus OM-D E-M1 Mark III + M.Zuiko 60 mm f/2.8 Macro, puzdro AOI, makro dioptria AOI +15, dva blesky SUPE D-Pro. f/18, 1/160, ISO 100)

Širokouhlá / Zlatá:

Donatellova špajza od Massima Zanniniho (Taliansko)

(© Massimo Zannini / UnderwaterCompetition.com)

Cava Valsora v Apuánskych Alpách v Toskánsku, jeden zo slávnych talianskych kararských mramorových lomov „poskytuje arénové pozadie pre rozkošného talianskeho alpského mloka (Ichtyosaura alpestrisapuana),“ hovorí Zannini.

„Zatiaľ čo lom stále produkuje známy biely a modrosivý mramor, ťažbe sa vyhýbame z prírodného bazéna, kde sa rozmnožuje kolónia týchto farebných mlokov – potešujúci príklad ochrany zraniteľných druhov.“

(Nasnímané fotoaparátom Nikon D850 ≠ EF 8–15 mm Fisheye, kryt Nauticam, dva blesky SUPE D-Pro. f/14, 1/200, ISO 125)

Širokouhlá / Strieborná:

Big Baby od Brittany Ilardi (USA)

(© Brittany Ilardi / UnderwaterCompetition.com)

"To je naozaj, naozaj veľké dieťa!" hovorí Ilardi. „Nič len úsmevy po plávaní s týmto mimoriadne zvedavým hrbáčom v krištáľovo čistých vodách Francúzskej Polynézie. V zime sú polynézske ostrovy plné migrujúcich veľrýb, ktoré prichádzajú chovať a vychovávať svoje mláďatá.

„V tento konkrétny deň sme mali neuveriteľné šťastie, že sme len päť minút po spustení lode našli mamu a teľa. Vkĺzli sme do vody a privítala nás táto zvedavá mladá fenka, ktorá rozhodne nepoznala význam osobného priestoru. Stále okolo mňa plávala v kruhoch, približovala sa, aby mi znova a znova povedala „ahoj“, až kým sa mama nerozhodla, že je čas ísť.“

(Nasnímané fotoaparátom Canon EOS R5 + 28–70 mm f/3.5–4.5, kryt Nauticam, Nauticam WACP-C. f/8, 1/400, ISO 800)

Viac ako menej / zlato:

Žaba od Luc Roomana (Belgicko)

(© Luc Rooman / UnderwaterCompetition.com)

„Príťažlivosť obojživelníkov je pre mňa stále veľmi silná, aj keď ich fotografovanie si vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti, pretože vo všeobecnosti nie sú veľmi ochotnými objektmi,“ hovorí Rooman o tejto fotografii urobenej v Antverpách. „Po mnohých hodinách strávených vo vode sa však konečne našla žaba, ktorá zostala nehybne stáť na ľaliovom vankúšiku.

"Naozaj, tento si jasne želal odfotiť sa: zakaždým, keď som sa pohol, aby som žabu odfotografoval z iného uhla, otočil sa so mnou."

(Nasnímané fotoaparátom Nikon Z7 II + 16-35 mm f/4, kryt Isotta, blesky Subtronic. f/13, 1/200, ISO 100)

Viac ako menej / striebro:

Pink On Yellow od Martina Stevensa (UK)

(© Martin Stevens / UnderwaterCompetition.com)

„Medúzy fialové žihľavy bežne nevidieť v Spojenom kráľovstve, ale rok 2024 bol rokom, keď sa v lete a začiatkom jesene objavili v obrovských množstvách na ďalekom juhozápade,“ hovorí Stevens. Zatiaľ však žiadne nevidel, až kým jedného dňa nebol pripravený fotografovať a filmovať v prílivových bazénoch vo Falmouthe v Cornwalle.

„Prišli sme na pláž, aby sme našli stovky medúz umývajúcich sa a plávať v bazénoch kvôli silným vetrom na pobreží. Išiel som domov, prezliekol sa do svojho wetsuita potom šnorchloval v bazénoch na okraji vody, kde sa zbieralo množstvo žiarivo ružových medúz. Vytvorili nádherný kontrast k žltým morským riasam, žiarivým farbám proti búrlivej šedej oblohe nad nimi.“

(Nasnímané systémom OM OM-5 + Olympus 7–14 mm Pro, kryt Isotta, dva blesky Sea&Sea YS-D3 II. f/13, 1/200, ISO 400)

Ochrana / zlato:

Suffocating od Matthew Maka (Kanada)

(© Matthew Mak / UnderwaterCompetition.com)

Mak prenasledoval loptičku v Magdalena Bay v Baja v Mexiku a prilákal fregaty, skipjacky a kalifornské lachtany. „Medzi skupinou uškatcov bol aj tento samec. Okolo krku sa mu zamotalo niečo, čo vyzeralo ako úlomky rybárskej siete. Napriek presile ho bolo vidieť, ako úspešne loví, vyzeral v primeranom stave a nebol vychudnutý.

„Stretli sme ho na dvoch rôznych baitballoch, kde sa s nadšením zapojil do akcie. Bolo to neuveriteľne srdcervúce vidieť, ako sa zaplietol, ale tiež pozoruhodné, ako to stále zvládal.

„V našich oceánoch sa zhromažďuje alarmujúce množstvo plastového odpadu a tento obrázok slúži ako ostrá pripomienka toho, ako to ovplyvňuje divokú prírodu a životné prostredie. Napriek tomu, že sa zvieratá prispôsobujú, musíme lepšie minimalizovať svoj vplyv na planétu, ak chceme harmonicky spolunažívať s jej obyvateľmi.“

(Nasnímané fotoaparátom Sony a1, Sigma 14–24 mm f/2.8 DN DG Art, puzdro Ikelite. f/7.1, 1/1250, ISO 2000)

Zachovanie / Striebro:

The Last Splash Of Ink od Pasquale Vassallo (Taliansko)

(© Pasquale Vassallo / UnderwaterCompetition.com)

„Jeden z mojich nedávnych fotografických projektov dokumentoval vplyv rybárskych sietí na moje miestne morské prostredie,“ hovorí Vassallo, ktorý bol na ostrove Ischia, keď sa naskytla táto príležitosť. „V tomto zábere sa uväznená sépia zo všetkých síl snaží vyslobodiť zo siete, pričom vypúšťa prúd atramentu, akoby sa pokúšala zničiť strašnú pascu, do ktorej je zamotaná.

„Najmä v lete sa sépie približujú k pobrežiu, aby nakladali vajíčka, no veľké množstvo z nich je ulovených, čo im prinajmenšom berie šancu na trenie.

„Niektorí rybári môžu loviť na pobreží a dodržiavať pravidlá. Iní sa zapájajú do nadmerného rybolovu a zdá sa, že málo rešpektujú životné prostredie.“

(Nasnímané fotoaparátom Canon EOS R5 + RF 15–35 mm f/2.8, kryt Seacam, dva blesky Seacam 160D. f/22, 1/160, ISO 250)

Čierna voda / zlato:

The Ascent Of The Argonaut od André Moyo (Francúzsko)

(© André Moyo / UnderwaterCompetition.com)

„Z nevyspytateľných hlbín, kde svetlo mizne a vládne ticho, začína argonaut svoju cestu k povrchu,“ hovorí Moyo. „Uzavretý vo svojej jemnej škrupine, majstrovskom diele prírodnej architektúry, stúpa, unášaný tajomným prúdom.

„Ako sen z priepasti narazí na plávajúci list, nepravdepodobného spoločníka pri svojom putovaní. Zdá sa, že list, oddelený od neznámeho stromu, tancuje, vedený rozmarmi vody. Spoločne sa unášajú – dúhová škrupina a nežná kolíska prírody – spojené v tichom tanci. Nautilus, cestovateľ hlbinami, sa vyrovnáva s ľahkosťou listu, akoby oceán sám ponúkal prchavý moment poézie.“ Všetko sa to stalo v Anilao na Filipínach.

(Nasnímané fotoaparátom Nikon D850 + AF-S 60 mm f/2.8 Macro, kryt Seacam, blesk Fotocore GTX. f/25, 1 s, ISO 100)

Blackwater / Silver:

Hungry Octopus od Dennisa Corpuza (Filipíny)

(© Dennis Corpuz / UnderwaterCompetition.com)

Toto bol ďalší víťazný záber nasnímaný v Anilao. "Môj tím a ja sme zvyknutí byť svedkami veľkolepej vertikálnej migrácie hlbokomorských tvorov počas našich ponorov do čiernej vody," hovorí Corpuz. „Pri jednom konkrétnom ponore som zazrel malého chobotnice plávanie v náhodnom a nepravidelnom vzore. Zvedavo som priplával bližšie, aby som to preskúmal, a všimol som si malého kraba, ktorý sa zúfalo snažil uniknúť chápadlám chobotnice.

„Bez váhania sa mi podarilo zachytiť niekoľko záberov tejto intenzívnej interakcie pred v chobotnice stiahol späť do hlbín. Bolo to šťastie byť svedkom takého zaujímavého správania zvierat.“

(Nasnímané fotoaparátom Nikon D7000 + AF-S 60 mm f/2.8Macro, puzdro Sea&Sea, blesk Fotocore GTX. f/25, 1/250, ISO 250)

Kompaktné / zlaté:

Vnútri od Andrea Michelutti (Taliansko)

(© Andrea Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

„Táto modrá trevally (Carangoides ferdau) zasadený do a Thysanostoma thysanura medúzy predvádzajú svoj symbiotický vzťah, formu komenzalizmu,“ hovorí Michelutti o ďalšom zábere Anilaa.

„Ryba ťaží z medúzy tým, že získava ochranu a úkryt, používa ju ako štít pred predátormi. Medúza má na oplátku nepriame výhody, ako je odstránenie parazitov alebo nečistôt vďaka prítomnosti rýb.

(Nasnímané fotoaparátom Sony RX100 Mark VII, puzdro Marelux, širokouhlá dioptria Inon ZM80, dva blesky Inon Z-330. f/10, 1/250, ISO 250)

Kompaktný/strieborný:

Ghostpipes od Enrica Somogyiho (Nemecko)

(© Enrico Somogyi / UnderwaterCompetition.com)

„Počas potápania vo vodách Dauinu [Filipíny] som zbadal pár harlekýnov, ktorí sa elegantne pohybovali tam a späť v prúde,“ hovorí Somogyi. „Ich telá sa trblietali jemnými farbami a dokonale ladili s okolím.

„Fascinovane som sledoval, ako hravo plávali okolo seba, akoby predvádzali tajný tanec. Slnko svietilo cez vodu a vytváralo magickú hru svetla. Postavil som sa tak, aby som zachytil potápača v pozadí a pár ghost pipefish v popredí.

„Kontrast medzi trblietavým svetlom a jemnou rybou vyrážal dych. Keď som stlačil spúšť, vedel som, že som zachytil jedinečný okamih – krásu podmorského sveta na jedinom obrázku.“

(Nasnímané fotoaparátom Sony RX100 Mark VII, puzdro Fantasea, Nauticam EMWL so 160° objektívom, dva blesky Backscatter Mini Flash (MF-2), dva DIY snooty, monitor Weefine WED-5. f/8, 1/800, ISO 125)

Portfólio / zlato:

Okolo sveta od Filippa Borghiho (Taliansko)

Portfólio Borghi, ktoré poukazuje na rôzne oblasti sveta, má za cieľ ukázať rôzne správanie rôznych morských tvorov v ich prirodzenom prostredí.

„Od veľkých cicavcov po mikroskopické tvory, ktoré plávajú v oceánskych prúdoch, subjekty siahajú od hlbín Stredozemného mora po povrch Južnej Austrálie, cez studené vody Antarktídy až po teplé vody Indického oceánu,“ hovorí:

„Černý čert chytí torpédový lúč a predvádza svoje pôsobivé lovecké schopnosti“, ostrov Giannutri, Taliansko (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

„Žiarivo sfarbené obrie sépie, ktoré sa zhromažďujú, aby sa rozmnožili, ukazujú svoje pozoruhodné maskovacie a komunikačné schopnosti“, Wyalla, Južná Austrália (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

„Zvedavý tuleň leopardí v interakcii, ktorá bola vzrušujúca aj neskutočná, hravo vycerí zuby“, Antarktický polostrov (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

„Matka veľryby hrbáčovej dojčí a spája sa so svojím mláďaťom“, ostrov Réunion (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

„Morský leguán usadený na skalnatom podklade sa živí riasami“, Galapágy, Ekvádor (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Priehľadný chobotnice larva, sotva veľká ako konček prsta, vysúva a sťahuje svoje drobné chápadlá a hľadá potravu“, Lembeh Strait, Indonézia (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

Všetky víťazné a vysoko hodnotené príspevky s ich príbehmi nájdete na Súťaž pod vodou DivePhotoGuide stránky.

